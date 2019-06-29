德语媒体：没有实质内容的缓和信号

（德国之声中文网）对于在日本大阪举行的特习会释放出的缓和信号，《新苏黎世报》记者Peter A. Fischer撰写评论警告人们，不应该过度乐观。在题为《没有实质内容的冲突降级》（Deeskalation ohne Substanz）的文章一开头，作者就明确写道，尽管特朗普和习近平一致同意继续谈判，但是目前来看，"更多的贸易壁垒思维方式、保护主义和多边机制的弱化这些趋势仍然不可避免"。

"美国总统特朗普显然已经完全进入选战模式。他在大阪G20峰会闭幕前召开的新闻发布会74分钟的时间里，绝大部分都用在强调，他的民主党前任们是怎样把美国带入歧途，使美国遭受损失；而他自己又是多么伟大的一位交易大师，多么游刃有余地和这个世界上友好的和不那么友好的国家领导人打交道。他不忘顺带夸赞中国国家主席习近平，并且在记者询问之下甚至表示，中国和美国最好应该成为互助合作的战略伙伴，当然为此中国必须要加大开放力度。"

评论指出，特朗普这话倒是一语中的。"如今世界两个最大的经济强国在体制上和技术上都是竞争对手，但是对于双方而言，对于整个世界来说，显然最好的局面就是，两个大国能够在重要的问题上相互合作，并且互相开放市场。不过从这次特习会会后的形势来看，这个目标还很遥远。这次中美峰会只是达成了一个直接避免冲突进一步升级的最低解决方案。"

无论如何还是要保持微笑

对于这个"低配版本"的解决方案，《新苏黎世报》记者评价道，虽然特朗普宣布"暂时"不再继续对华征收更多的惩罚关税，而且也将重新允许美国公司供货华为，但是他并没有完全松口。出于国家安全考虑而针对华为采取的全面措施，特朗普表示要等到双方重启的贸易谈判进行到尾声时再和中国谈，这显然还是要把华为问题当作重要的筹码。

为什么说两位领导人达成的共识没有实质内容呢？作者分析指出，双方都没有做出什么真正的改变："特朗普仍然坚信不疑，他的关税措施已经是一项丰功伟绩。在他的思想世界里，这些关税没有给美国生产商和消费者带来任何额外成本负担。对于特朗普来说，这些关税显然都是直接从中国人那里得来的巨额收入，而他则可以把这些额外的金钱分发出去。另一方面，对于中国来说，和美国之间的贸易战虽然是有些恼人，但是还不足以迫使中国去做出痛苦的让步，进一步开放其仍然部分受到保护的市场。因为一方面对于处于选战模式的特朗普说了什么，北京基本上无法信任；另一方面中国应该也和美国一样，有着巨大的内部市场和其它的出口市场，所以面对贸易战的压力，也还能够再坚持一段时间。"

贸易冲突已经给全球经济造成损失

不管这场中美之间的贸易僵局最终如何破解，可以肯定的是冲突继续升级下去对谁都没有好处。德国《商报》（Handelsblatt）分析文章《贸易战给全球带来巨大损失》（Die globalen Schäden des Handelskriegs sind hoch）指出，在贸易战"开战"之初，拉美国家农民还一度窃喜，以为中国减少从美国买大豆等农产品之后，自己会得到更多订单。但事与愿违，来自中国的需求量整体下降。"拉美几个最大的国民经济体今年第一季度的经济产值相比上一个季度都发生了滑坡。"

由多名记者联合撰写的这篇文章接着指出："世界两个最大经济体之间的贸易冲突持续的时间越长，世界上其它国家，尤其是出口导向型经济体，都会遭受越来越多的损失。比如作为二十国集团成员的韩国就是严重依赖于出口，比如为中国的出口加工工厂提供机械设备。今年第二季度，韩国经济已经陷入萧条。5月份韩国的出口总额比去年同期锐减了12%，对中国的出口跌幅甚至达到16%。"

而在欧洲的情况如何呢？毫无疑问，作为中国在欧盟最重要的贸易伙伴，德国经济的疲软已经成为贸易战影响下最主要的表现。除此之外，由于来自中国的需求下降，新加坡、泰国等亚洲国家的出口产业也遭受重挫。因此新加坡总理李显龙也在二十国集团峰会之前敦促中美两国尽快达成和解。

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