德语媒体：没有哪个国家比中国有更多系狱记者

（德国之声中文网）德广联报道说，在习近平治下，中国对媒体的限制进一步收紧。“特别是，习去年继续扩大了他的权力，而中国在记者无疆界新闻自由排名上跌落至倒数第二位。”

报道说，没有哪个国家的系狱记者人数比中国更多。“目前有超过100名媒体从业者在中国因其工作而被关押。大部分指控是间谍罪、颠覆国家政权或者寻衅滋事。人权组织‘记者无疆界’描述说，中国监狱的情况有时令人绝望。该组织的任岑布林克（Anne Renzenbrink）说，目前有十余名系狱的媒体从业者如果不能立刻获释，将可能死在狱中。”

报道引述任岑布林克说：“我们观察到，媒体从业者受到虐待，或者如果他们有病史，他们不能得到必要的医治，尽管情况紧急。”“已经有媒体从业者在中国死于狱中，因为他们在极为恶劣的关押条件下无法获得医生救治，或者因为他们受到虐待。”



报道写道，香港的媒体从业者继续亲身感受到所谓国家安全法的后果。“这是北京中央政府2020年在香港实施的，可以把任何针对中国党和国家领导层的言行刑事化。此后，大量记者被捕。如今已被关停的《苹果日报》创始人黎智英有可能被判终身监禁。同样被关停的网站立场新闻的主编人员也被送上法庭。”

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报道写道，香港在“记者无疆界”新闻自由排名的180个国家中排名第140位。“这个前英国殖民地1997年移交中国时，获得50年基本自治以及出版、言论和集会自由的承诺。如今这些已所剩无几。”

依赖专制政权的危险

《慕尼黑信使报》写道：“对德国来说，乌克兰战争是一个警讯。它显示，依赖于专制政体可能有多危险。用其它国家的能源取代俄罗斯的天然气是费尽努力才得以实现的。假若中国攻击台湾，而中国的贸易伙伴必须作出反应、比如实施制裁，那么后果将更严重。从中国因新冠而实施的封锁政策所引发的混乱，就可见一斑。国际供应链中断。汽车工业数月饱受芯片供应问题之苦。”

文章写道：“但甚至不一定要发生战争才会有这一幕。中国的专权者习近平已多次将经济依赖性作为武器使用。比如立陶宛的例子。在北京看来，该国侵犯了中国的利益，因此受到制裁。”

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