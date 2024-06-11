德语媒体：没有台湾 就没有人工智能

六月初举行的台湾国际电脑展，再次显示了台湾在芯片和人工智能领域所占据的全球霸主地位，也凸显了台海安全，对整个世界是何等重要。

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表长篇报道写道，没有台湾，全球芯片和计算机供应链就会陷入瘫痪。正如参加台湾国际电脑展的英伟达（Nvidia）总裁黄仁勋所说的那样，台湾为全球人工智能技术奠定了基础。这篇题为《没有台湾，就没有人工智能》的文章写道：

“人工智能开发者需要算力更强、能耗更低的新一代芯片，而这类芯片的大约90%来自台湾。就连美国芯片巨头英特尔都在让台湾竞争对手为其最新芯片Lunar Lake生产零部件，因为美国人目前尚不具备最新的生产技术。

对台湾芯片的高度依赖，令各国政府高度紧张。由于来自中国的威胁，台湾已经成为当今世界最为危险的危机热点。因此各国不惜花费巨资希望芯片企业入住本国，以实现芯片供应的多元化。有些国家已经取得了初步成果，比如德国就成功让英特尔和台积电在德国开设工厂。

但问题在于：人工智能的兴起，有可能会进一步增强各国对台湾芯片的依赖。AMD在台湾投资了一家研发中心。而作为带给台湾的礼物，英伟达总裁黄仁勋也宣布了两项大型投资计划。他表示将在台湾再建一座大型研发中心，并将总计四台新型超级计算机中的两台建在台湾，用于英伟达的内部研发工作。

《新苏黎世报》：台湾在芯片技术领域拥有完善的生态环境。图为新竹工业园区的工作场景。 图像来源: Tao-Chuan Yeh/AFP/Getty Images

台湾国际电脑展期间，英特尔总裁基辛格（Pat Gelsinger）更是明确表示，台湾在全球供应链中不可或缺的重要地位，不仅仅得益于台积电，而更是归功于台湾电脑工业的整体生态环境。”

《新苏黎世报》指出，尽管面临来自英特尔和三星等老牌企业的竞争压力，但台湾在高端芯片领域仍具有难以撼动的霸主地位。

“这也就意味着，高端芯片生产能力的绝大部分，仍将留在台湾本土。与此同时，只有台湾才拥有两纳米及以上芯片的生产线。台湾在这一专业技术领域的生态环境以及供货商网络，也是其他国家无法替代的。而台积电总部对于开设在其他国家的芯片工厂的重要性，就更是不言而喻了。

总而言之，阻止台湾被中国吞并，关系到全世界的切身利益。因为，一旦失去了台湾的专业技术，不仅会威胁到全球芯片工业，人工智能的光环也将黯然失色。”



德国经济研究所对大约八百家企业进行的问卷调查显示，大多数企业支持有关对中国电动车征收惩罚性关税的计划。《明镜》周刊报道称：

“大约80%的受访企业认为征收关税‘合理’或至少‘部分合理’。但前提条件是，欧盟能够确定这些电动车受到了不公正的补贴。

此外，受访企业中的多数还支持禁止转让敏感技术，以避免中国军方获取德国企业的高端技术。大约80%的受访企业认为，采取反制措施是合理的或者有一定合理性。

本周内，欧盟将就惩罚性关税问题做出决定。而美国此前就已开始对中国征收惩罚性关税。来自布鲁塞尔的消息显示，欧盟对中国电动车征收关税已成定局。欧盟委员会称，正在进行的调查显示，中国厂商获得了大规模的政府补贴。“

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