德语媒体：没有反思 没有和解

（德国之声中文网）日本战败75周年之际，德国电视一台（ARD）发表了驻华记者Steffen Wurzel的文章。题为：“中国和日本——二战1931年就开始的地方”。

在引言中作者写道：“对于中国来说，第二次世界大战在欧洲开战前几年就拉开帷幕了：1931年，日本攻打中华民国。这段残酷的战争史到今天为止都没有得以反思。”

作者在介绍了参观中国北方城市海拉尔反法西斯战争纪念园的经历后写道：“经历了整整14年的战争后，日本侵略者在战争结束前被赶出中国，最后一批于1945年8月和9月撤出。”文章援引上海历史学家马骏（音）的表态指出：“最终决定日本战败的是美国8月6号在广岛投下的原子弹，和苏联军队两天之后，非常晚的介入战争……简单的说，中国能够已战胜国的身份结束战争，除了英勇奋战的民众以外，也因为中国在整个世界大战的过程中都站在了两个最强大的国家一边。这两个大国一个是美国、一个是苏联。”

作者随后写道：“在中国公众的认知里，二次世界大战中最重要的事件之一就是南京大屠杀。从1937年12月开始，日本占领者在中国东部的这个城市里谋害了20至30万人。数千名妇女和幼女被强奸。”

文章指出：“日本的这个战争罪行直到今天还影响着曾经是战争对立国的中国和日本的关系。就算战争已经结束了75年，两国关系并没有真正的正常化，许多事情直到今天还没得以反思。”

“正相反：在（中国）日常的电视剧和历史肥皂剧中，经常还会看到把日本人描绘成典型战争犯子的手法，选择官方电视台的黄金时间予以播出。”

文章在“没有反思，没有和解”的小标题下写道：“上海历史学家马骏强调，这几十年的战争罪行直到今天都没有得到妥善的反思，是和欧洲情况完全不同的根本所在。他指出，像法国和德国这样的和解，在亚洲是不现实的。

蓬佩奥的“反华之旅”

无论如何，中日交恶已成历史，两国关系之后还是出现了明显的好转。但如今中美不断恶化的关系，成为德语媒体持续关注的焦点。针对美国国务卿蓬佩奥正在对东欧各国进行访问，德国《明镜在线》在题为“反华之旅”（Der Anti-China-Trip）的文章中指出：“波兰是美国外长彭佩奥访问中欧的最后一站：他尝试着寻找抵制中国的盟友。但是那些国家更关心的是怎样保护自己不受俄罗斯的侵犯。”

文章写道：“华沙是此次蓬佩奥的中东欧之旅访问捷克、斯洛文尼亚和奥地利之后的第四站，也是最后一站。他的目标是，让这些国家成为中美冲突中美国的盟友。但对于华沙和布拉格来说，中国的风险还是非常抽象的——与其相比，俄罗斯的咄咄逼人才是真正的威胁。”

作者随后观察到：“蓬佩奥的此次出访被捷克媒体描述为‘反华之旅’，同时美国也希望在欧洲打造一个抵制华为的联盟。美国的要求是，必须尽量不让这家中国企业参与5G网络的建设。不然的话北京就会利用相关技术开展间谍活动。”

“但是捷克总理巴比什礼貌的拒绝了签署明确把华为排除在捷克网络建设之外的一份声明。因为，如今让布拉格不安的，主要不是中国的间谍行为，而是俄罗斯在该国的所作所为：长期以来，俄罗斯在伏尔塔瓦河畔这座首都城市的大使馆早就被认为是俄情报机构重要的桥头堡。”

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