德语媒体：没有加入蓬佩奥的默克尔

（德国之声中文网）《柏林报》（Berliner Zeitung）发表了题为"困难的伙伴关系"（Schwierige Partnerschaft）的文章，评述美国国务卿在柏林墙倒塌30周年纪念日来临之际发表的公开讲话。

文章写道："在冷战结束30周年之际，美国国务卿蓬佩奥就俄罗斯和中国所带来的新威胁发出警告，呼吁共同为自由而战……蓬佩奥再次警告称，不要让中国的电信设备供应商参与5G网络的建设。"

针对蓬佩奥在讲话中对中国的点名批评，《柏林报》写道："德国总理默克尔在与即将上任的欧委会主席冯德莱恩的联合记者会上回应了蓬佩奥的表态。她没有加入蓬佩奥的行列批评俄罗斯和中国，而是中立的说，这两个国家的'政治体制'不同。有关华为，默克尔表示这家公司已经参与了2G和3G网的建设。5G所关注的问题应该是更高的安全标准。'我们不会为个别的运营商制定规范'，她想表达的信息是：德国不会抵制华为。"

在德国"四处打探"

虽然德国原则上批准了华为参与5G网络的建设，但批评的声音一直没有偃旗息鼓。最新一期德国《明镜周刊》发表了一篇评论，要求德国政府阻止华为参与5G网络的建设。

这篇题为"网络漏洞大开"（Netz mit großen Löchern）的文章在开头写道："德国宪法保护机构认定俄罗斯、中国和伊朗是攻击德国企业网络的'主犯'，其中来自中国的攻击背后很大程度是'政府机关'。换一种说法就是：中国正前所未有地在德国四处打探。"

德国国内 抵制华为的声音一直不断（资料图片）

作者写道："现在出现了自相矛盾的一幕：一方面，宪法保护机关的反侦察部门受联邦政府的委托，正在积极的打击东方间谍的所作所为。另一方面，联邦政府又以惊人的决定给这些间谍工作提供便利：它准备批准中国电信企业华为参与德国5G网络的建设。这样的做法违背了一个政府对其公民最基本的责任：抵御外袭。"

文章随后也提出德国为了平衡保障安全和整体经济发展的目标，不得不考虑像华为这样在5G技术研发方面的领军型企业。但是作者认为："排除华为仍然很有必要。根据中国的情报法规，所有IT企业都必须毫无保留的支持国家。政府想要信息，企业就得交出来。德国联邦情报局也已经指出了这一点。"

文章指出："通过5G技术，理论上来说华为不仅仅有可能获取与政治和经济有关的信息，而且还可以获得私人数据。同时，它也可以降速、改变或屏蔽某些功能，比如在自动驾驶方面。中国到时候有可能让德国陷入瘫痪。"

作者在文章的最后写道："在联盟党的施压下，德国内政部中有许多声音支持收紧相关政策法规，这些法规实际上可以将华为排除在外。联邦总理府应该采纳这样的建议。而且必须竭尽权力，让欧洲在下一次6G革新的过程中诞生一个可以和美国及中国的竞争者平起平坐的企业。需要的话政府应该为此提供大量资金。华为就是这样成为领军企业的。"

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