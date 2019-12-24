德语媒体：“没有人能伤害我，除了中国”

（德国之声中文网）艾未未在接受《南德意志报》采访时表示，媒体揭露出的中国新疆再教育营体系的残酷对他而言并不感到意外。他的父亲、诗人艾青曾被流放新疆18年，而他自己也曾经在那里生活了16年。现如今他和家人一起生活在英国剑桥。回到他热爱的家乡是不可想象的事。另外在谈到香港民主运动的时候，虽然过去几个月香港人争取自由和民主的和平抗争一度升级为暴力，但是艾未未仍然对香港的未来充满希望。

记者问他，港人的抗争是否会取得成功。艾未未回答说："这要取决于如何对成功一词定义。示威者们已经赢得了很多。但是还是要花上一段时间才能真正改变什么。我们生活在一个问题重重的时代。全球化带来巨大的进步，比如在经济方面。但是在人权、言论自由和人性等方面整体而言我觉得是在退步。香港的年轻人试图保护他们的核心价值。他们不是在争取更便宜的油价、买得起的住房或者好工作，他们是要捍卫自由。"

记者问，中国人怎样评价香港的民主抗争呢？艾未未回答说："中国人怎么能评价香港的抗议活动呢？他们根本不知情。他们一无所知。他们自打能说话的时候就开始被洗脑了。他们生活在完全特殊的条件下。"

艾未未和他的艺术作品 “柏林，我爱你” 2015柏林电影节期间，艾未未在北京通过skype“遥控”拍摄了一部8分钟短片《柏林，我爱你（Berlin, I love you）》。影片描述了他和在德国的儿子艾老及妻子远隔千里、分居两地生活的故事。

艾未未和他的艺术作品 到柏林看儿子 艾未未在社交网站Instagram的帐户有众多粉丝。2005年7月22日，艾未未在该网站贴出一张手持护照的照片。2011年，中国当局没收了艾未未的护照，将其软禁在家。现在，他终于可以迈出国门了。艾未未说，他重获护照后的首次出行将选择去柏林探望儿子。1年来，艾未未的儿子在德国首都生活。

艾未未和他的艺术作品 第一次在中国举办展览 此前，艾未未的作品都无法在中国展出。不过，2015年6月，中国当局放松了强硬态度。6月6日，艾未未的艺术品首次在北京展出，尽管参展作品显然不允许含有任何政治动机，但展览开幕的日期却恰恰定在1989年天安门屠杀26周年两天后。

艾未未和他的艺术作品 美国“恶魔岛监狱”的展览 除了中国的展览，艾未未的其它艺术展均有明确的政治内涵。从2014年9月到2015年4月，艾未未在美国“恶魔岛监狱”利用乐高积木搭成了艺术品，唤起人们对政治迫害者的关注。120万块积木拼凑出受政治迫害流亡人士或在监狱服刑人权捍卫者的肖像。其中有爱德华·斯诺登（Edward Snowden）和纳尔逊·曼德拉（ Nelson Mandela）。

艾未未和他的艺术作品 葵瓜子 艾未未在伦敦泰特现代美术馆展出1亿颗陶瓷制成的葵瓜子。作品历经两年，由1600个工人参与完成。2011年秋，作品在伦敦进行了为期半年的展览。作品《葵瓜子》让人想起了文革时代，向日葵是当时共产党宣传运动中的象征之一。

艾未未和他的艺术作品 十二生肖兽首 “十二生肖”头像雕塑是消失的皇家园林圆明园前的十二生肖喷泉之兽首铜像的复制品。喷泉在1850年被法军和英军摧毁。艾未未作品在纽约展出时，也引发讨论空间：其作品是故意惹恼中国？还是为体现西方殖民的掠夺行径？

艾未未和他的艺术作品 6000个木凳子 即使当时仍在软禁中，艾未未也能组织完成其在国外的展览。2014年，柏林马丁-格罗皮乌斯博物馆（Martin Gropius-Bau）展出了艾未未名为“证据”的作品，其中包括用6000张凳子组成的室内设计作品。这些凳子来自中国，部分出自明清时代。在那里，这些凳子曾是中国家庭的标配，代代相传。不过现在，尤其是在农村地区，这一家居标配的传统已丧失。艾未未的这件作品正是要唤起人们对此的关注。

艾未未和他的艺术作品 上海的纪念品 6000张凳子的作品只是2014年柏林展览“证据”的一部分。同时展出的还有名为“上海的纪念品（Souvenir aus Shanghai）”的作品。其作品除了展示传统与现代的结合之外，还体现了中国当局对他的打压。2011年，艾未未刚在上海建成的工作室被政府拆除，这是当局对其批评政府做出的惩罚举动。而艺术品中的石头就来自其工作室被拆后的废墟。

艾未未和他的艺术作品 永久牌自行车 越来越多的中国人拥有了私家车。传统工具——自行车越来越淡出人们的生活。艾未未将150辆自行车的车架焊接在一起，做成了一个颇有气势的展品。他在这里回忆的不仅仅是自行车被汽车取代，同样也有一起令人震惊的审判。几年前，一名年轻人杨佳因一辆未挂牌的自行车被警方指责，这是一辆偷来的自行车。在被警方抓走询问时，杨佳自称遭警方殴打。之后杨佳因杀害6名警察，最终被判处死刑。

艾未未和他的艺术作品 带着防毒面具抵御北京的污染 软禁期间，艾未未经常在网上发布自己的抗议声。社交媒体是他唯一向世界自由传达不受阻碍的途径。比如，他通过图中的照片公开抨击中国的环境政策。2015年，艾未未还获得国际特赦组织授予的“良知大使奖”。 作者: Elizabeth Grenier/Silke Wünsch



记者在采访中询问艾未未中国人有没有可能反抗政府的监控？艾未未回答说："您是说在中国举行抗议示威吗？共产党在夺权之前就搞了内部清洗。四分之一的党员被逮捕或者被处决，罪名是间谍罪。这多可笑。或者他们打断人的胳膊和腿，就为了看看这些人是不是忠于党。我父亲也被逮捕过。这是一个黑手党式的国家。意识形态不起什么作用。私人关系更重要。但是对于一个人口多达13亿的社会来说，它的结构是非常脆弱的，随时都可能崩塌。"

记者问艾未未，是不是把自己看作是一个难民？艾未未回答说："我是一个难民。我出于安全理由必须离开我的故乡。和我一起离开的还有我的女友和我的儿子。我的母亲还在中国生活，她禁止我回去。她已经87岁了，我们每天都通电话。……我没办法回家，回到那个对我来说最重要的地方。但我还是一个中国人，我在那里出生的。"

记者问他如果回国是不是会很危险。他回答说："我不想被逮捕。我母亲最担心的就是这个，我听她的话。涉及到党的问题，她一点幻想都不抱。共产党想让她相信，我可以回家。但是她不会上这个当的。"

观看视频 05:37 艾未未：中国政府虚张声势

"那么，您想念中国吗？"记者问。艾未未回答说："我尝试当一个世界公民。我不想对任何一个地方产生情感上的联系。在瑞士我也可以在每个角落吃到中餐。我可以在任何地方生活。无所谓在哪里生活，没有人能伤害我，除了中国。如果我能这么做，明天我就回去。"

记者又问他："您的儿子想回去吗？"艾未未说："他现在10岁，在剑桥上学。我们住的地方有个院子，他可以安静地成长。2011年我被捕的时候，我的儿子2岁。没人知道我在哪里。他们指控我'颠覆国家政权'。警察跟我说：'未未，你出去的时候，你儿子已经不认识你了。'"记者问："您的儿子怎么看中国？"艾未未回答说："他爱中国，也想回去。2015年我们离开的时候，必须把一只猫留在北京。我的儿子想回到猫的身边，想抚摸它。人性是天性。"

给与私营企业更多空间

德国《商报》发表社论"仍然受到北京的限制"（An Pekings kurzer Leine）认为，如果中国的私营经济想在国际市场上取得成功，那它应该从政治上获得更多的解放空间。

文章先描述了2019年年底，中国私营企业连续获得不少利好消息，例如企业的税务负担将进一步减轻，私营企业获得国有银行贷款也会变得更加容易，政策上要给与私营企业提供更多的资金和发展空间，市场竞争也要变得更加公平。

文章写道："这么做是对的。因为私营企业是中国经济增长的主要推动力：它们为GDP带来的贡献近60%，创造了90%的就业岗位。"

文章认为，"正是因为（私营企业）扮演着重要角色，北京方面才更是应该给与私营企业更多的施展空间。私营企业应该获得更多的机会和可能，不仅在关起门的情况下和共产党的领导人们协商意见上的分歧，更应该可以公开地表达出来。这样外界也可以看到证据，企业高层们不是政策延伸出的手臂"。

文章写道，"虽然看不到对政府路线的公开批评，但是中国很多私营企业家背后却对北京的政策持批评态度。最核心的一项批评集中在工业政策计划方面，政府要求将就业岗位带到贫困地区去，但是从企业管理的角度看这么做却是不合理的。哪个汽车制造商乐于把生产线建在偏僻遥远缺少配件供货的地方呢？哪个公司愿意把研发中心设立在一个缺少后备人才的城市呢？另外很多企业主被政府和党委不断发出的各种通知声明搞得精神疲劳。他们知道，那些学习班不过是毫无意义的表演。最大的问题是这会让他们搭上很多时间。"

文章指出，"但是一到了公开场合，中国的企业家们就保持沉默。他们的做法和外国公司没有差别。外国公司在涉及到中国很多政治问题时也都保持缄默。原因永远都是一条：谁张开嘴批评，那么就有可能失去进入中国市场的大门。北京方面的控制太严了"。

文章认为，"中国不应该只是把目光放在私营企业在中国本地市场短时间内创造出多少经济增长，而是更应该考虑到在海外市场的发展前景。只有企业获得政治上的空间，可以真正地同中国政府之间保持距离，才能有机会在国际市场上获得成就。因此放宽贷款条件和经济管制之余，还应该有政治上的放宽政策出台。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点