德语媒体：没有中国的军备控制谈判

（德国之声中文网）六月底，美俄军控代表在维也纳举行了副部长级的军备控制谈判。美俄两个核大国坐下来举行谈判，无疑是件好事，但没有中方的参与令人遗憾。柏林出版的《日报》发表题为《没有中国的协定》的一篇文章，分析了中国不肯参与谈判的原因，文中写道：

"无论是俄罗斯，还是美国，想必他们都希望中国能够参加军控谈判。鉴于中国对外政策中的好斗性越来越强、对国际稳定构成的威胁也越来越大，希望中国参与军控谈判自然合情合理。北约秘书长斯托尔滕贝格曾提请各方注意，中国正在以惊人的速度扩充军备。在军费支出方面，中国已排名全球第二，仅次于美国。斯托尔滕贝格指出，中国已经成为一个具有全球诉求的军事强国，其武器系统也能够覆盖全球，有鉴于此，中国应当参与全球军备控制政策的讨论。

6月底美俄在维也纳举行军备控制谈判

"然而，美俄宣布举行维也纳会谈后，中国立即排除了参与会谈的可能性。中国的拒绝立场并不出乎意外。长期以来，中国一直强调该国的核潜力相对较小，只有320个核弹头。而美国和俄罗斯则分别拥有5800和6375个核弹头。中国要求，只有美俄两国将核弹头数量缩减至中国的水准，中国才会参与相关谈判。

"中国的排斥立场短期内不会发生变化。更何况，要求中方参与谈判的呼声中也暴露出了一个结构性问题：三方谈判能取得实质性的结果吗？毕竟美俄军控条约的标准一直是达成核打击潜力的数量均衡。而一旦中国参与谈判，这一条也就不能适用了，毕竟无论是美国，还是俄罗斯都不会将本国军备降至中方的水准。更何况，对本国军事实力采取开放和透明的态度，从来就不是中方的传统。"

美俄之间签署的《新削减战略武器条约》将于明年2月到期。在此之前，美俄能否签署新的协议，中方在军控谈判问题上，今后会抱持怎样的立场，目前都还是未知数。《日报》就此写道：

"迄今为止，没有任何迹象表明，各大国采取务实负责态度、相互开展合作的一个新时代即将到来。但是，各方也不能因此就安于现状，甚至甘冒军备竞赛加剧的风险。"

在华投资仍不易

瑞士巴塞尔Prognos研究所新近发表的一份调研报告指出，中国对德投资相对容易，而德国企业在对华投资方面仍面临一系列障碍和限制。德国《商报》在一篇报道中指出：

"德国企业对华投资的困难主要源于三个法律因素：针对外国直接投资的'负面清单'、中国的外国投资法、中国所谓'社会诚信体系'的相关规定。按照这些规定，无论是民众，还是企业，一旦违反内容广泛的行为准则，就将面临受到制裁和惩罚的危险。

Prognos公司称，中国'负面清单'经过2020年６月的最新修正后，外国企业不得投资或投资门槛很高的领域仍有40个之多。有鉴于此，今年年初开始生效的外国投资法虽然带来了一些改善，但外国企业仍无法获得和中国企业的平等待遇。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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