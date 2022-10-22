德语媒体：汝之蜜糖，彼之砒霜？

（德国之声中文网）中国集装箱码头营运商中远海运港口（COSCO）计划收购汉堡港Tollerort集装箱码头（CTT）部分股权一事在德国国内引发广泛争议。根据德国媒体最新的报道，相关各部委同意接受总理府提出的折中方案，也就是中远集团将获得CTT集装箱码头24.9%的股份，而非之前计划的35%。股东只有在持有25%或以上的股份时才有否决权。

不少看法认为，允许中远集团收购汉堡港集装箱码头股权的决定应该以希腊比雷埃夫斯港（Piräus）被收购的例子“为鉴”。德国《法兰克福汇报》发表文章指出，伴随着中国的投资，希腊比雷埃夫斯港已经成为地中海最大的港口，但是随之也带来对中国的巨大依赖。一旦中国和欧盟之间矛盾冲突升级，这其中便埋下了危险和隐患。

在经过了多年的谈判之后，中远集团于2009年入股希腊比雷埃夫斯港。中远刚刚参股比雷埃夫斯港的时候，该港口在欧洲排名第20，但历经十多年，现在已经成为继鹿特丹、安特卫普以及汉堡之后欧洲第4大港口。接下来将超过汉堡港。由于中国的投资超过5亿欧元，比雷埃夫斯港多年来一直比欧洲其它港口竞争对手经济增长得快。

《法兰克福汇报》的报道引述一位熟悉中远入股比雷埃夫斯港但不愿透露身份的人士的话说，“现如今中远已经完全掌控了该港口”。文章写道：“比雷埃夫斯港正在系统地发展成为中国货物的区域转运中心，其服务范围包括整个东南欧并进一步延伸到布拉格。对中远来说，比雷埃夫斯作为苏伊士运河之后欧洲第一个主要港口一切都刚刚好。中远拥有自己的商船船队，同时也是为第三方提供服务的服务商，中远还通过集团下的铁路公司进行货物转运，因此中远集团本身也是比雷埃夫斯港的最大客户。但是令中远集团感到麻烦的是，公司必须遵守欧洲的规则，例如劳工法和环境标准。”

文章引述这位熟悉内情的人士的话说：“很多人认为中远带来的风险是会取代和控制（希腊）国内的服务商，但实际上更大的威胁却是在其它方面。他说：‘中远公司在许多欧洲港口越来越强大。想象一下，如果中国明天攻击台湾，欧洲人将很难实施制裁。这将对中远集团在欧洲经营或合作的港口产生重大影响。这里形成了一种对中国国有企业的依赖，如果发生冲突，至少在短期内，欧盟将无力反击。’他说， 即使在发生冲突的情况下强制将港口国有化，也不会像外行人想象得那样容易：‘清理货物和重新控制港口的整个运作都需要花费时间。’”

文章引述希腊经济分析网站Macropolis负责人马库齐兹（Nick Malkoutzis）的看法说：“如果西方与中国的关系恶化，与中远集团签订的长期协议就会因制裁而受到损害。这将在经济上留下一个大缺口，而想要找到一个投资者来填补这个缺口可能会非常困难。”马库齐兹还提出，比雷埃夫斯作为中国控制的港口，在欧洲对中国进行制裁的情况下是否会被切断航运交通。这可能迫使政府进行干预。“然而，希腊不会是唯一陷入这种困境的国家，因为中国在许多西方国家都有大量投资。”

文章最后写道：“熟悉内情的人士以及行业内人士都认为，中国投资带来的短期经济利益是显而易见的。但从地缘政治角度来看，与中国合作一定潜藏风险——特别是如果涉及的不仅是少数参股，而是对港口具有完整控制的情况下。……风平浪静的时候，中国的投资带来的利益多多；但一旦暴风雨来临，那就苦不堪言了。”

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偏偏是习近平“救”了欧洲的冬天

《商报》在一篇专栏文章中分析为何偏偏是中国“救”了欧洲的冬天。文章作者不无讽刺地写道：“欧盟国家能让天然气储存设施满满地走进冬季，这主要归功于一个人：中国国家领导人和党书记习近平。习近平在中国采取严格的疫情清零政策，并通过长达数周的封城手段扼杀了经济。经济增量减少就意味着对能源需求的减少。这也让欧洲人在世界能源市场上更容易买到天然气。”

文章写道：“这位伟大的领袖坚定不移地坚持自己的路线，他的政治命运与清零政策联系在一起。即使有一天习近平放宽清零政策，也不可能简单地宣布结束。因为放宽限制可能意味着数十万中国人的死亡。”

接着作者笔锋一转：“不过美国经济学家赫伯特·斯坦因(Herbert Stein)的理论也适用于清零政策。斯坦因说过，事情行不通的时候自己会终止。这就是说，习近平终究会去寻找一条出路，而中国的需求也会从那时候起再度增加。到时候欧洲就该觉得窘迫了。国际国币基金组织预测，明年的冬天（对欧洲来说）会比今年更困难。……如果中国经济复苏了，欧盟就会受到竞购战的威胁。全球液化天然气的争夺战才刚刚开始。”

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