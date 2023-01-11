 德语媒体：永远正确的中国防疫政策 | 媒体看中国 | DW | 12.01.2023

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德语媒体：永远正确的中国防疫政策

尽管疫情快速蔓延，医院人满为患，殡仪馆不堪重负，但在中国官方媒体看来，同当初严防死守的清零政策一样，现在实施的全面放开政策也同样是正确无误的。

China | Coronakrise

（德国之声中文网）《法兰克福评论报》报道称，去年十二月初，中国官方突然全面解除了防疫限制，此后，感染人数迅速飙升，多个地区传来病床不足药物告罄的报道，但官方媒体仍在向民众灌输，现在是放松疫情管控最佳时机的观点。《法兰克福评论报》写道：

"目前并没有关于疫情的准确数据，但一些零星数据已经非常说明问题。周一，人口大省河南省卫健委报道称，截至一月六日，该省89%的民众已经感染新冠病毒。

大量人口感染病毒，可能也会导致很高的死亡数字。但按照中国官方的说法，从疫情爆发至今的三年来，新冠感染只造成了大约5300人的死亡。不过，目前各地殡仪馆前排起的长龙，显然并不支持官方的说法。掩饰死亡数据也早已经变得越来越难。上周，中国工程科学院报道称，过去不到一个月的时间里，该机构有20名工作人员死亡，超过了以往一年的死亡人数。"

《法兰克福评论报》指出，尽管放开防疫限制后，疫情传播造成了严重的混乱，但党报《人民日报》仍在本周一宣称，党和政府宣布在去年12月初放弃"清零政策"，是经过认真研判和充分准备后做出的正确决定。

"尽管当局宣称，放宽疫情防控的政策是长期筹备策划的结果，但中国党和国家领导人习近平显然并没有让民众为此做好充分准备。更何况，急救病床的数量也仍一如既往的的偏低：每十万名中国人只拥有四张设施齐备的急救病床。而按照2020年的数据，香港每十万人拥有7.1张急救病床，德国则是33.9张。

《法兰克福评论报》:防疫政策突然放宽，民众措手不及。

《法兰克福评论报》:防疫政策突然放宽，民众措手不及。

急救病床过少的后果，有可能会在今后几周内以惨烈的方式得到展现。今年1月22日是中国的阴历新年，届时会有数以亿计的中国人回家过年。一些地方当局已发出让民众不要出门的呼吁。位于中国东部海岸的百万人口城市潍坊呼吁：'为了保护自己和他人，请避免走亲访友。'但截至目前的种种迹象显示，经历了长达三年的疫情封控之后，中国人并不准备放弃同家人团聚的机会。上周六开始的春运期显示，同去年相比，今年的出行人数增加了40%，而其中的新冠病毒携带者，想必也大有人在。"

 

印度即将取代中国，成为世界第一人口大国

《明星》周刊援引联合国一份报告书报道称，今后三个月内，印度将取代中国，成为世界第一人口大国。报道称，长远来看，这一发展将对全球经济和政治格局带来影响。

"印度人口近期内将超越中国，主要得益于该国较高的出生率：每名中国妇女平均生育1.2个孩子，而印度则大约是中国的两倍，每名妇女平均生育2.05个孩子。除此之外，同中国相比，印度人口要年轻得多：大约四分之一的印度人不足15岁，半数人口低于25岁。而中国的情况则恰恰相反，25岁以下人口仅占总人口的不足四分之一。

中国失去人口第一大国称号，也是中国生育政策导致的。为了控制人口发展，中国政府早在七十年代就开始了限制家庭子女人数的尝试，并从八十年代起实施一胎化政策。前些年由于担心人口老龄化问题，政府虽然放松了生育限制，但收效却并不明显。2021年开始，政府虽已准许每个家庭生育三个孩子，但生育率并没有因此而升高。

从长远来看，人口第一大国称号易主将会带来诸多影响。学者特鲁什克（ Audrey Truschke）对《雅虎新闻》表示：'印度现有经济实力只是其预期经济潜力的极小一部分。得益于年轻的人口结构，该国经济发展的空间极大。'早在2016年就有一项预测显示，至迟到2050年，印度将拥有十亿适龄劳动人口，而届时中国将可能面临人口老龄化的严重后果。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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