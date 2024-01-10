 德语媒体："永远在路上"的中国反腐 | 媒体看中国 | DW | 10.01.2024

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德语媒体："永远在路上"的中国反腐

中国党和国家领导人习近平近日呼吁党政官员对"反腐败斗争的新情况新动向要有清醒认识，对腐败问题产生的土壤和条件要有清醒认识。"习近平上台以来掀起的一系列反腐斗争中，迄今为止，已有数百万官员受到调查和处罚。

习近平号召继续推进反腐斗争。

习近平号召继续推进反腐斗争。

（德国之声中文网）《商报》报道了本周在北京举行的中央纪委年度会议。习近平在本次会议上发表讲话强调："深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败"。这篇题为《习近平的铁腕反腐》的报道写道：

"2012年掌权以来，习近平就将反腐作为自己的标志性动作。毫不留情的反腐力度，令他在民众中获得了高度的认可。按照官方的说法，反腐斗争的目的是打击行贿受贿和裙带关系。但事实上，反腐也有利于铲除政治异己。因为中国不是一个法治国家，因此，习近平最新的反腐号令很可能会给相关的经济领域带来不确定因素。而这将会部分抵消政府恢复经济界信心的努力。

按照官方的说法，去年头九个月，共对22000名党政官员展开了调查，其中包括45名'老虎级'高官。不过，习近平在其讲话中也强调，有关当局也不会松懈对级别较低的'苍蝇'的关注。

去年最为引人关注的事件包括中国银行党委书记、董事长刘连舸被解职和逮捕。工商银行（ICBC）前副行长张红力和去年2 月即告失踪的投资银行华兴资本（China Renaissance）创始人包凡也被指控涉嫌腐败。中国领导层发起的反腐斗争中，长期以来金融业一直是个重点。"

“政绩工程”令一些地方政府债台高筑。

“政绩工程”令一些地方政府债台高筑。

前不久，包括前国防部长李尚福在内的多名军队高级将领被解职，据称也同习近平发起的反腐斗争有关。

"在此背景下，当前反腐调查的力度就更加值得关注了。此外，这类调查也让人们对中国人民解放军的作战能力产生了怀疑。美国安全部门前不久发出消息称，中国火箭军的腐败现象尤为严重，甚至有人将水注入导弹以冒充燃料。

中央纪委会议召开的同时，官媒中央电视台播放了一部系列纪录片，片中详细介绍了12起腐败案件。其中，战绩一直欠佳的中国国家足球队的腐败问题，引起了强烈反响。在另外一起案件中，一名接受贿赂的中国官员，为推动一系列'自恋式'的基础设施项目为其所管辖的城市举债一万五千亿元人民币。

中国很多地方政府都已经债台高筑，部分地区甚至不惜为此缩减福利支出。"

《法兰克福汇报》点评中国股市走势的文章写道，去年包括欧美在内的大多股市都实现了大幅上涨。几大美指的涨幅甚至高达25%至50%。但中国股市却连续三年一直在下跌。文章写道：

"过去一年当中，疲软的消费需求令企业叫苦不迭。很多中国人在经历了几年的疫情防控之后，不肯花钱消费，这使得中国面临长期性通货紧缩的风险。很多省政府的财政状况非常窘迫，评级机构穆迪下调对中国经济前景的展望之后，引起了北京的极大不满。尽管中国政府好话说尽，但国际投资者仍在不断从中国撤出资金。除了中国相对较低的利率之外，政治层面的不确定因素也是造成外资流失的原因。例如，圣诞节前不久，旨在限制电子游戏消费的新规定引发不安，一度摧毁了 800 多亿美元的股票市值。中国政府试图缓和市场躁动，并解除了相关政府部门负责人的职务。

尤其是房地产行业的动荡仍在继续。陷入困境的房地产开发商恒大和碧桂园的股票交易多次被叫停。而新的一年开始后，情况并没有好转：为富豪客户理财，并大举投资房地产业的影子银行中植集团已经宣布破产。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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