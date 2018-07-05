德语媒体：永远不要说台湾

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》题为"永远不要说台湾"（Sag niemals Taiwan!）的文章写道：

"台湾的国球不是足球而是棒球，至少对苹果来说有好处。因为过去数周，世界杯足球赛比赛期间，世界各地的手机屏幕上都闪烁着各参赛国国旗的Emoji表情符号，无论是再小的国家。苹果用户想用iPhone发送巴拿马棋盘式的旗帜作为短信、或者冰岛十字的旗帜作为推特，都没问题。倘若台湾也参加了俄罗斯主办的赛事，那苹果总部可能收到大量Apps崩溃的抱怨。"

文章写道："2017年初，苹果看来给中国帮了一个小忙，在中国的设备上消除了台湾旗帜作为Emoji表情符号。中国将台湾视为一个分离省份。苹果的手机和平板电脑在中国组装，对中国政府予以温和的附和是符合其经济利益的，--单单过去两个业务季度，该企业在那里就有超过300亿美元的营业额。要理解苹果作出的审查帮助，可在任何一台苹果设备上将设置里的地区改成中国，然后看一眼手机Emoji表情符号的列表。原本位于塔吉克斯坦和坦桑尼亚之间的那个东亚太平洋岛屿的旗帜，如今没有了。如果还是尝试显示该Emoji，比如事先向自己发送一个，那么所显示的是一个打叉的小框。"

合资企业华晨宝马

《南德意志报》题为"宝马得到大家都想要的"（BMW bekommt, was alle wollen）的文章写道：

"想在中国生产汽车的外国制造商迄今必须加入合资公司--中国企业和地方政府占股份50%或以上……就宝马而言，合资公司华晨宝马（BBA）位于沈阳。宝马目前占股50%，中国企业华晨占股40.5%，其余掌握在沈阳政府手中。"

"自2022年起，将取消对普通汽车的合资规定，这是已经知道的。但现在清楚的是，哪一家制造商会首先迈出这一步。……周二下午，中国国务院的网站公布了信息：'第一例'宝马公司在中国合资企业持股超过50%。"

"就华晨宝马而言，持股能达到多少，尚不清楚。据说宝马最终可持股75%。宝马官方没有就此表态。"

《法兰克福汇报》题为"宝马打出中国牌"（BMW spielt jetzt China-Karte aus）的文章介绍说：

"华晨宝马（BBA）是2003年成立的。目前在沈阳生产超过35万辆汽车。华晨宝马被视为盈利丰厚。"

"中国现在已经是宝马最重要的销售市场。周四的半年数据显示：宝马在中国销售299801辆汽车，增加2.2%。在美国是176022万辆（增加2.8%），在德国是157236辆（增加0.6%）。"

《商报》题为"宝马欲在中国加大马力"（BMW will in China aufstocken）的文章写道：

"多年的合资企业华晨宝马在中国的产量将从现在的40万辆增加到52万辆。"

德中政府磋商会议期间，"中国政府承诺，自2022年起宝马在合资企业可持多数股份。一项相应的法律正在制定中。据《经理人杂志》称，宝马可持有最多75%的股份。如今双方还是平起平坐。"

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