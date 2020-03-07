德语媒体：永怀感恩之心

（德国之声中文网）新任中共武汉市委书记王忠林上周在一次电视讲话中提出要开展"感恩教育"，让武汉民众"感恩总书记、感恩共产党，听党话、跟党走，形成强大正能量"。《法兰克福汇报》以《永怀感恩之心》为题，报道了这番讲话以及它所引发的网络反响。文章写道：

"要民众对什么感恩呢？在新冠疫情中，武汉民众付出了最为惨重的代价。全球总共3646个死亡病例中，四分之三源自武汉。数以万计的武汉人感染了这一病毒。人口千万的武汉与外界隔离已经接近一个半月。由于长时间被困在家，很多人出现了恐慌和抑郁症状。有人失去了工作岗位，更有店主倾家荡产，因为商店从1月23日开始一直关门，但租金仍须照常支付。

然而，武汉民众的痛苦却成了党的宣传喉舌炫耀的资本。中国党和国家领导人习近平将疫情重灾区武汉称为'英雄城市'。而武汉市委书记显然是想讨好总书记，他在上周五说：'武汉人民是英雄的人民，也是懂得感恩的人民'。对于这位武汉最高官员而言，对总书记的忠诚显然要比对本市民众的关爱更为重要。而他的言论也立即引发众怒。疫情期间人气极高的武汉作家方方在微博上写道：'感恩这个美好的词语，它的未来会满身污秽吗？' 她写道，应当感恩的是政府，而不是民众。政府首先要向武汉几千个死者家属感恩，'他们在亲人枉遭横祸，连送终和办丧事机会都没有的情况下，强忍悲痛，克制自己，几乎无人吵闹；' 政府还应向四万名冒死应对疫情的医务人员感恩，向那些维持城市运转的志愿者们感恩。"

作家方方还表示，接下来政府还要尽快向人民谢罪。现在，是最应该反思和追责的时候。《法兰克福汇报》认为：武汉市委书记之所以要推行"感恩教育"，就是为了避免让党陷入谢罪和问责的尴尬境地。文章接着写道：

"疫情期间，官方宣传攻势引发民众不满的事件已经发生过数次。前不久，共青团中央被迫下架了两个卡通人物，他们原本计划用这些卡通激发网民的爱国主义情怀。而甘肃省也同样撤回了一段宣传视频，视频显示年轻女医务人员被派往武汉前被剃光头的画面。这些现象都说明，党的可信度正在急剧丧失。"

中共武汉市委书记要求民众对党感恩的同时，中国官媒也呼吁全世界向中国道谢。柏林出版的《每日镜报》写道：

"疫情危机最初曾被视为可能动摇中国共产党一党专制的威胁，而现在看来，执政党的地位甚至因此得到了加强。毕竟，对一千一百万人口的大城市实施隔离在西方民主国家难以想象。

更何况，西方国家在应对新冠病毒方面也暴露出了种种弊端。美国最初使用的试剂被证实是不合格的，而特朗普总统又不断淡化这场危机的严重程度。新华社刊载题为《理直气壮，世界应该感谢中国》的文章称，如果中国禁止出口药品到美国，'美国将会陷入新冠病毒的汪洋大海之中。'这篇文章还以配图形式展示了负责新冠病毒防疫的美国副总统彭斯是如何在白宫办公室抗击疫情的：祈祷。"

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