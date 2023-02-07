德语媒体：气球预示中美必有一战？

（德国之声中文网）弗莱堡出版的《巴登报》以"中国可疑的逃避"为题，刊发评论指出，尽管中国一再宣称被美国击落的气球纯属民用，但各种证据却指向另外的方向。而中美关系则在撕扯中继续恶化。

"只要看一眼以往的新闻报道就可略知一二。英国《金融时报》就发现中国央视军事频道五年前曾经报道称，一枚高空气球参与了高超音速导弹的试验工作。根据《金融时报》的说法，这枚高空气球的外型几乎和此次被美军击落的一模一样。目前，央视的报道已经被删除。"

"近期，亚洲地区也频频发现中国气球，包括日本、印度、台湾等地。那里的人们也不太相信中国的'科研气球'之说辞。而在中国，大部分评论员则试图淡化这起事件。他们称，事件表明美国方面对中国的深刻不信任，认为华盛顿正在小题大做。然而，要是这真是一枚气象科研气球，中方为什么没能在其飘入美国领空之前主动通知呢？"

"中国的辩称本来就已经够虚伪了，现在他们还愤怒指责美国击落气球'违反国际惯例'，还召见了美国驻华使馆代表。另一方面，中国在自己境内则执行不同的标准：不久前，官方电视台刚刚播放过一部纪录片，展示了空军飞行员击落了外国侦察气球，并高调表扬'空军再次英勇地挫败了敌人'。"

"这起事件的真相远远超越了道义上谁对谁错的范畴。假如美方证实了中国确实在欺骗公众，那么原本只是'推迟'的布林肯访华行程就将变得更加不可能。对于本就已经紧绷的中美关系而言，这可不是什么好兆头。"

美军出动战机击落中国侦察气球

《美因茨汇报》的评论以"闪电"为题，对剑拔弩张的中美关系表示高度担忧。

"来自中国的间谍气球可能正中拜登的下怀：共和党人总是会指责民主党总统在外交上不够强硬，而眼下马上就要进入下一届总统大选阶段。此外，不少美国人都将中国视作地缘政治对手，认为必须要用最强硬手段甚至武力去对付它。"

"其实，气球本来不算什么大事。大国拥有足够的卫星来互相窥探，还有许多其他谍报手段。相比卫星，气球能够持续在一个地方上空停留，这固然危险，但是用气球窥探别人也不是什么新鲜事。然而，被窥探者有权反击，这点也是清楚的。所以，予以击落当然是合理行为，中国依然是这场危机的始作俑者。"

"这一切其实反映出了一场大得多的冲突：美军高级将领不久前已经公开谈论2025年两国可能开战，北京也在台海摆出对抗姿态，美国则表示会支持台湾。中国在南海也有着咄咄逼人的"姿态，还支持正在欧洲发动侵略战争的俄罗斯。在一个既有超级大国和一个即将成为超级大国的国家之间，已经有足够的因素让人担心会发生严重冲突。而气球事件更是加剧了摩擦。但愿这没有预示着凄惨的未来。"

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