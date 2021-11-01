德语媒体：气候保护需要务实态度

（德国之声中文网) 《新苏黎世报》发表称，在气候保护问题上，西方需要中国的合作，但同时又在制造紧张空气。评论呼吁西方国家采取务实的对华政策。这篇题为《是时候采取坦诚态度了》的评论写道：

"这种矛盾态度在对待中国的问题上表现得尤为明显。中国的二氧化碳排放量会在2030年之前继续增长，而在此（2030年）三十年之后，该国将实现碳排中和。任何人都不应对中国的减排诚意有丝毫怀疑，毕竟同美国不一样，中国已经启动了全国性的碳排交易，尽管其交易方式还有待改进。此外，中国还拥有全球数量最多的电动汽车。同时中国还减少了对境外火力发电厂的投资，这也是北京在改变政策的例证。

当然，中国共产党只有在境内新建火力发电厂，才能满足经济迅猛发展的巨大能源需求。2020年，中国火力电厂提供的电力增加了30吉瓦，而同一时间世界其他地区的火力发电量则下降了17吉瓦。也就是说，同北京增加的煤炭消耗相比，全球退出煤电的努力早已被化为乌有。欧洲人无论采取多少行动，都不如让北京更早退出煤电更有实际效果。

中国面临的使命非常艰巨，他们本应当得到支持。但是，华盛顿同北京的关系却变得越来越紧张。拜登在不断地制造紧张空气，例如他首次宣称，一旦中国武力犯台，美国将保卫台湾。西方一方面四处与中国为敌，又怎么能指望中国在气候保护问题上同西方采取统一行动呢？当然，北京出于自身利益，也应当保护环境。毕竟中国各大城市的雾霾，已经严重到了令人无法忍受的地步。但另一方面，中国人也是老道的外交家，他们不会无视这样一个对外施加威胁的潜在筹码。"

评论讲述了今年九月中国外长王毅同美国环境问题特使克里的会晤，王毅当时表示：美国希望气候合作能成为双边关系的"绿洲"，但如果"绿洲"周围都是"荒漠"，"绿洲"迟早会被沙化。评论接着写道：

"气候问题无法同地缘政治问题脱节，这也就引申出一个棘手的问题：对美国人和欧洲人来说，减少温室气体重要，还是保护人权和台湾更重要？中国人很清楚他们手里有哪些施压手段。有鉴于此，西方人必须为自己制定出明确的对华战略，当然不能搞绥靖主义，但至少要明确指出核心矛盾所在。"

正在出席格拉斯哥联合国气候会议的德国首席谈判代表弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）对中国的气候政策提出批评。《世界报》报道援引弗拉斯巴特的话报道称：

"'中国所扮演的角色令人失望。'北京政府仍坚持在2030年之前继续提升碳排量的立场。弗拉斯巴特表示，尽管中国承诺在2060年时实现碳中和，从而在新兴工业国家中'扮演了破冰者角色'，但现在已经有其他国家后来居上。他表示:' 作为全球头号碳排大国，2060年不应当是铁板钉钉、不容提前的事情。"

联合国环境项目署最新发布的碳排报告称，2019年，中国排放的二氧化碳超过了欧盟和美国的总和。即便是人均排放量，中国也以每人十吨二氧化碳的数量超越了欧盟的水平。在人均二氧化碳排放量方面，美国仍居全球榜首，高达每人20吨，但多年来，美国人均碳排一直呈现逐年下降趋势，目前已经接近俄罗斯的水平。按照联合国这份报告的说法，目前联合国各成员国的减排承诺，仍将导致地球温度升高2.7摄氏度。"

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