德语媒体：民主的成果与香港的末路

（德国之声中文网）本周到访德国的美国国务卿布林肯接受《明镜周刊》采访，谈到拜登政府上台前欧盟与中国达成的投资协定，将为欧洲公司提供更好的在华投资机会。在这篇题为“布林肯先生，欧洲是否该学会自立？”(Muss Europa lernen, auf eigenen Füßen zu stehen, Mr. Blinken?)的专访中，布林肯被问及是否认为该协定是对美国的不友好行为时答道：

“我们的目的不是遏制或矮化中国，而是维护一个基于规则的自由国际体系。这个体系在美国和德国的努力下建立，我们在过去10年间付出了大量心血。如果这个体系受到中国或其他国家质疑，我们会认为捍卫它很重要，因为它为我们的公民服务，而且应该保持下去。这是我们的基本理念。”

布林肯接着说道：“但是我们当然也看到，我们都与中国有着错综复杂的关系，有各种不同的面向：我们是对手、竞争者，但也是合作伙伴。无论选择哪个面向，我们的建议是共同面对中国，这对各方而言都更好。我们要确保大家能意识到中国带来潜在挑战。”

布林肯以在英国康沃尔举行的七国峰会为例称，各国对于共同对抗中国的意见相当一致。“现在我们对中国有新的关注。所以我认为，我们正逐渐达到一个共同的立场，同时考虑到我们关系的复杂性。我们不要求伙伴在中国和美国之间选边站。我们只是说，我们有一套共同的价值观和共同利益，这些价值观和共同利益塑造了过去八年的国际体系。我们必须继续捍卫自由和开放。”

香港新闻自由的终结

《世界报》刊登文章《香港新闻自由的终结》（Das Ende für Hongkongs freie Presse）写道，香港的情况令人震惊，北京让民主的最后声音《苹果日报》噤声，这不仅意味着新闻自由的终结。

世界报采访到出于安全考量已离开香港的苹果日报创办人黎智英顾问马克·西蒙（Mark Simon）。“对西蒙而言，《苹果日报》的终结不仅是一个机构的终结，也是一个时代以及新闻自由的终结。它也是香港的末路。”

西蒙对《世界报》表示：“香港作为全球金融中心的角色是建立在三个支柱上：资本的自由流动、法制和新闻自由中的信息流动。中国摧毁了三大支柱，正在将香港转变为上海。如果你想要的是一个大城市，那就没问题。但如果你想要的是国际金融中心，那这行不通。”

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