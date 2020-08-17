 德语媒体：民主国家须自证比专制更优秀 | 媒体看中国 | DW | 31.08.2020

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德语媒体：民主国家须自证比专制更优秀

《每日镜报》认为，如果西方能够解决好自己的问题，就无需担心所谓中国模式对民主体制构成的挑战。《黑森与下萨克森汇报》则指出，德国大陆集团主动揭露自己的纳粹“黑历史”，这也能为今天在专制中国的生意提供准绳。

China Symbolbild Großmacht | USA klein (picture-alliance/AP Photo/A. Wong)

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"西方必须证明自己能提供更好的生活"为题，刊发评论指出，面对中国这个体制性竞争对手，西方必须采取比冷战时期更为智慧的策略。

"与列宁主义的苏联不同，现代中国在经济上十分强大。北京的经济战略师成功实现了被西方经济学家认为不可能的目标：一个混合了市场原则和国家投资调控的体制。它是如此地成功，以至于吸引了全球的投资者。"

DW.COM

周日接受福克斯新闻电视台专访时，美国总统特朗普表示，如果“中国不能正确地对待美国”，他“当然会选择彻底切断和中共的关系”。事实上，中美之间的脱钩进程早已启动，而且中国当局同样也在推动。

中国领事馆被要求关闭；美国官方公开称中国“不是正常国家”；国务卿蓬佩奥呼吁全球一起反抗中国，否则“共产中国就会改变我们”……美国是否正在加速推进早已启动的美中“脱钩”进程？一场新的冷战是否能靠白宫易主来避免？

中美科技战持续，特朗普再出击，切断华为藉第三方获取美国芯片的管道。华府也预告继Tiktok後，将打击更多中国应用程式，剑指阿里巴巴。

一份新的报告揭露了德国知名汽车零部件制造商大陆集团（Continental）在“希特勒的战争机器”中扮演过不光彩角色。除了为纳粹政权提供零部件之外，大陆公司当时还曾经在集中营里进行过鞋底测试。

"这导致新冷战主义者最为锐利的武器也失去了威力。特朗普及其支持者宣扬说，西方国家的经济与中国脱钩，就能迫使这位对手就范。停止芯片出口、停止直接投资、阻止中国企业在美国证券交易所上市，这些手段正在指向这个方向。"

 "可是，实际趋势却和甚嚣尘上的宣战声音恰恰相反。事实上，西方与中国经济的嵌合度还在不断增长。"文章随后盘点了美国金融业近期积极布局中国市场的举措，还援引欧盟驻华商会的数据指出，只有少数西方企业正在考虑撤出中国市场。作者认为，这体现了西方商界之行动与特朗普当局"脱钩中国"目标之间的脱节。

"因此，与中国的这场冲突，必须要以另外的方式来进行。诚然，这事关体制竞赛。北京习氏专制政权破坏人权、破坏国际法，而且正在赢得全球影响力。这是因为中国向全球输出援助物资，而没有囤积居奇；也因为中国做出了一个善意大国的姿态，仿佛它具有更好的模式。反抗这种模式，才是真正的任务。西方国家必须证明，自由民主体制确实能够提供更美好的生活。"

"特朗普政府抗击新冠疫情的失败，则对这一任务毫无帮助。更为紧要的是：不应当借新冷战之辞来强调新一轮军备竞赛，而应当尽快切实解决社会撕裂问题。这一问题正是特朗普这样的人当政而造成的。解决好这些问题，我们便无需害怕中国的崛起。"

Continental historischer Messestand (AFP/Continental)

德国大陆集团自曝“纳粹黑历史”

《黑森与下萨克森汇报》发表一篇有关德国汽车零部件供应商大陆集团自曝“纳粹黑历史”的短评，并点出这与当今中国之间的关系。该文写道：

“这样的纠葛并不会突然发生，它也并非是来自公司外部的压力，而是一个轻柔地推进的进程的结果。大陆集团自己发表的这篇研究报告，其价值正体现在此：对自身历史的认知，可以成为今天行为和自信的基准。这并非是高不可攀的哲学：这家跨国企业并不仅仅在自由民主国家做生意，它也同样在中国这样的专制国家经营。大陆集团很晚才开始清理自己的纳粹历史，但是毕竟它清理了。并非所有的德国企业都能这么做。在战争结束75年后直面这一黑暗历史，这并非什么值得狂喜的事，而是底线。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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