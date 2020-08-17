德语媒体：民主国家须自证比专制更优秀

(德国之声中文网) 柏林出版的《每日镜报》以"西方必须证明自己能提供更好的生活"为题，刊发评论指出，面对中国这个体制性竞争对手，西方必须采取比冷战时期更为智慧的策略。

"与列宁主义的苏联不同，现代中国在经济上十分强大。北京的经济战略师成功实现了被西方经济学家认为不可能的目标：一个混合了市场原则和国家投资调控的体制。它是如此地成功，以至于吸引了全球的投资者。"

"这导致新冷战主义者最为锐利的武器也失去了威力。特朗普及其支持者宣扬说，西方国家的经济与中国脱钩，就能迫使这位对手就范。停止芯片出口、停止直接投资、阻止中国企业在美国证券交易所上市，这些手段正在指向这个方向。"

"可是，实际趋势却和甚嚣尘上的宣战声音恰恰相反。事实上，西方与中国经济的嵌合度还在不断增长。"文章随后盘点了美国金融业近期积极布局中国市场的举措，还援引欧盟驻华商会的数据指出，只有少数西方企业正在考虑撤出中国市场。作者认为，这体现了西方商界之行动与特朗普当局"脱钩中国"目标之间的脱节。

"因此，与中国的这场冲突，必须要以另外的方式来进行。诚然，这事关体制竞赛。北京习氏专制政权破坏人权、破坏国际法，而且正在赢得全球影响力。这是因为中国向全球输出援助物资，而没有囤积居奇；也因为中国做出了一个善意大国的姿态，仿佛它具有更好的模式。反抗这种模式，才是真正的任务。西方国家必须证明，自由民主体制确实能够提供更美好的生活。"

"特朗普政府抗击新冠疫情的失败，则对这一任务毫无帮助。更为紧要的是：不应当借新冷战之辞来强调新一轮军备竞赛，而应当尽快切实解决社会撕裂问题。这一问题正是特朗普这样的人当政而造成的。解决好这些问题，我们便无需害怕中国的崛起。"

《黑森与下萨克森汇报》发表一篇有关德国汽车零部件供应商大陆集团自曝“纳粹黑历史”的短评，并点出这与当今中国之间的关系。该文写道：

“这样的纠葛并不会突然发生，它也并非是来自公司外部的压力，而是一个轻柔地推进的进程的结果。大陆集团自己发表的这篇研究报告，其价值正体现在此：对自身历史的认知，可以成为今天行为和自信的基准。这并非是高不可攀的哲学：这家跨国企业并不仅仅在自由民主国家做生意，它也同样在中国这样的专制国家经营。大陆集团很晚才开始清理自己的纳粹历史，但是毕竟它清理了。并非所有的德国企业都能这么做。在战争结束75年后直面这一黑暗历史，这并非什么值得狂喜的事，而是底线。”

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