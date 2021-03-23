德语媒体：民主制度不会屈服于强权

（德国之声中文网）部分东欧国家决定今后不准中国国有企业参与此间公共项目的竞标活动。《商报》发表评论认为，这一决定非常正确，因为不应鼓励劣质产品和倾销价格大行其道。这篇题为《面对中国的国有企业，东欧做出了正确的选择》的评论写道：

“换个角度看问题，往往会有不同的收获。很多西欧人认为，多年以来，东欧国家一直在向北京投怀送抱，以至于整个欧盟的团结精神都受到了威胁。但包括《华尔街日报》在内的美国媒体则有不同看法：以德国为首的部分欧盟大国在对华政策方面各行其是，令小国受损。

事实也的确如此，在担任欧盟轮值主席国期间，德国总理默克尔迫不及待地同中国党和国家领导人习近平就中欧投资协定达成原则性共识，现在这份协定已经被欧盟各国批得体无完肤。

正是罗马尼亚和立陶宛等东欧国家，在对华政策方面显得非常强硬。多年以来，上述国家一直因其亲华政策，尤其是所谓的17加1论坛而备受争议。而现如今，在东欧各国，一系列由中国国有企业承建的大型基建项目被取消。一些国家甚至计划将这些由北京操控的企业完全排除出公共项目的招标活动。”

评论写道，中国扩张性的市场战略不仅在非洲招致批评，在欧洲也同样如此。中国控制当地的资源，只为由中国公司承建的项目提供高息贷款，不为当地提供就业岗位，而只从中国派遣劳工。在东欧国家，倾销式价格战略、极其低劣的产品质量以及毫无诚信的商业运作，已经使中国企业的名誉大打折扣。此外，东欧国家取消中国国企的竞标资格，也是想迫使欧盟重启中欧投资协定的谈判。评论接着写道：

“市场经济意味着，即使对方是世界上最大规模的受国家操控的国民经济体，双方也应在国家项目招标和市场准入方面享有同等地位。而那些对中国忍让迁就的国家，将永远不会达到上述目标。

现在的问题在于，中欧之间本周开始的制裁与反制的恶性循环将如何收场？关于投资协定，双方还能开展建设性的对话吗？这样的对话的必要性则是毋庸置疑的。”

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 MERICS：继续使命 不忘初心 有四家机构上了中方制裁名单，分别是欧盟理事会政治与安全委员会、欧洲议会人权分委会、丹麦民主联盟基金会和德国墨卡托中国研究中心。其中墨卡托中国研究中心（MERICS）作为一家智库，尤其受关注。中国官媒《环球时报》总编胡锡进发文称，切断该机构与中国的联系，“意味着该研究中心的调研渠道难以为继，影响力将受沉重打击”。该德国智库发声明回应称，对中方决定感到非常遗憾，同时拒绝这些指控。“作为一家独立研究机构，我们致力于增进对于中国更好、更多元的了解。我们将继续通过提供基于事实的分析来追求这一使命，即使在困难时期也以创造交流和对话的机会为目标”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 彼蒂科菲尔：中国会搬起石头砸自己的脚 遭到中方制裁的欧方人员还包括8名政界人士和2名学者。首当其冲的是来自德国绿党的欧洲议会议员彼蒂科菲尔（Reinhard Bütikofer）。他也是欧洲议会对华关系小组的负责人，曾多次在新疆、香港等问题上对北京提出严厉指控。在得知自己受中方制裁后，彼蒂科菲尔称中方的制裁“荒谬”，指中国如今试图在海外压制言论自由、恐吓批评者，“但这只会适得其反，用中国的谚语说就是搬起石头砸自己的脚”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 盖勒：不会放弃倡导民主和人权 盖勒（Michael Gahler）是另一名受到中方制裁的德国籍欧洲议会议员，这位基民盟人士也是欧洲人民党议会党团安全政策发言人。在得知自己受到中方制裁后，盖勒发声明称，表示这会让欧盟与中国的对话变得更艰难，这令人非常遗憾。“无论如何，我不会放弃倡导人权与民主。此外，我也怀疑，我作为欧洲议会友台小组主席的身份，在北京的（制裁）决定中也起了一定作用“。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 格鲁克斯曼：制裁是荣誉勋章 受到中方制裁的还有来自法国的社民党籍欧洲议会议员格鲁克斯曼（Raphaël Glucksmann），他也是欧洲议会外交事务委员会以及欧洲议会人权分委会的成员，而后者作为机构同样出现在这次的中方制裁名单上。在中方宣布制裁后，格鲁克斯曼在推特上说，这些制裁是他的“荣誉勋章”，他还会继续抗争！

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 欧洲议会：中方制裁“不可接受” 除了上述三人外，受到制裁的欧洲议会议员还包括来自匈牙利的库楚克（Ilhan Kyuchyuk）、斯洛伐克议员莱克斯曼（Miriam Lexmann）。另外，荷兰议会议员舍尔茨玛（Sjoerd Wiemer Sjoerdsma）、比利时议会议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）以及立陶宛议会议员萨卡利埃内（Dovile Sakaliene）也在制裁名单上。欧盟外交政策负责人博雷尔（图）和欧洲议会主席萨索利 (David Sassoli)已经表态支持这些议员，称中方此举“令人不可接受”。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 危及欧中投资协议？ 比利时绿党籍议员科格拉蒂（Samuel Cogolati）在得知自己受制裁后，发推特表示会继续捍卫民主和人权。他还转发了比利时外交部长强烈谴责中方制裁的声明，以及另外一位来自比利时的欧洲议会议员维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）的推特，其中称中方的制裁“终结了欧中投资协议”。欧洲议会原定于3月23日审议欧中投资协议，该计划因最新发展而被临时取消。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 郑国恩：望德国也像法国一样强硬表态 中方制裁名单上除了五位欧洲议会议员、三位欧盟国家议员外，还包含两名学者，分别是德国研究新疆问题的学者郑国恩（Adrian Zenz）和瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）。对于中方制裁，郑国恩（图）在推特上表示，希望柏林也能够为受到制裁的德国政治家、学者和智库发声，强调法国政府发出了措辞严厉的声明，谴责中方所作所为。目前，法国和荷兰已经召见了驻该国的中国大使。

聚焦遭中方制裁的欧盟实体与个人 被制裁的人员及其家属被禁止入境中国 瑞典学者叶必扬（Björn Jerdén）是瑞典国际问题研究所中国中心的负责人。他曾在台湾多所高校以及美国哈佛大学担任访问学者，近期发表过中欧关系等内容的报告。据网络媒体报道，瑞典国际问题研究所表示暂时不会对此事作评。叶必扬本人目前也没有在推特上表态。所有被中方制裁的个人及其家属被禁止入境中国内地以及香港、澳门，他们及其关联企业、机构也已被限制同中国进行往来。



北京是批评不得的。在中国，谁敢批评当政者，等待他的只有监狱。而现如今，哪个国家胆敢批评中国，也会受到严厉的处罚。柏林出版的《每日镜报》发表评论称，民主国家必须团结起来，共同应对来自北京的威胁。评论写道：

“制度之争已经开始, 现在到了该亮明立场的时候了。中国认为自己非常强大，它要求民主国家要向其专制体制俯首称臣。这是无论如何不能接受的。

面对中国的霸权诉求，欧洲、美洲以及亚洲的民主国家必须共同应对。只要各国团结一致，他们在经济、政治以及人权领域，都比中国强大得多。而只有共同捍卫自由，民主国家的优势也才能得以保存。今后无论北京对任何人实施制裁，无论他是澳大利亚人，还是欧盟议员，大家都不应再让这些受制裁者感到孤助无援。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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