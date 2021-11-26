 德语媒体:民主制到底在衰退还是在复兴? | 媒体看中国 | DW | 27.11.2021

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德语媒体:民主制到底在衰退还是在复兴?

《每日镜报》注意到，拜登召集的民主峰会中，只有77个受邀国称得上是民主政体，因此担心民主国家的圈子会越来越小。《新闻报》则乐观地认为，全球民众普遍认同进步价值观，一次民主制度必然在疫情后迎来复兴。

USA I Biden bei der Unterzeichnung des Infrastrukturgesetzes

拜登召集了民主峰会，但是大约1/3的与会国家并非民主政体

DW.COM

美国即将在12月9日到10日举办线上「民主峰会」，邀请名单上不但不包括中国和俄罗斯，还邀请了台湾，此举很有可能激怒北京。

民调机构皮尤研究中心11月1日公布了一份报告，其中调查了包括美国在内的17个经济体的民众对于美国社会和政治等多方面的评价：美国的科技最好吗？美国的娱乐文化受追捧吗？美国是民主典范吗？

在两德统一庆典活动上，德国总理默克尔发出了捍卫民主制度的紧急呼吁。她说，所有公民都应当站出来反对仇恨和极端思想。

近日，美国金融巨鳄、慈善家索罗斯几度将矛头对准中国，看空对华投资。在他发表于《华尔街日报》的最新文章中，他抨击全球最大的资产管理公司贝莱德向中国倾注巨资，威胁“客户资产和美国等民主国家的安全利益”。贝莱德方面则否认批评。

台湾正积极争取参与美国即将在12月举办的民主峰会。对此，《环球时报》主编胡锡进措辞强硬地表示，大陆决不会允许蔡英文与会，否则将是“对一个中国原则的宣战”。

美国总统拜登已向各国发出邀请，参加12月9日至10日举行的国际民主峰会，主题是反威权、腐败，促人权。 

（德国之声中文网）柏林出版的德国《每日镜报》以“这场派对太大了”为题，刊发评论指出，拜登总统召集一场民主国家的峰会，想要以此抗衡以中国为代表的专制国家；但充满讽刺意味的是，受邀的110个国家和地区中，只有77个是民主政体。

“这个动机是正确的，民主国家早应该团结起来抗衡专制者了。和三十年前民主自由国家高歌挺进不同，如今的民主国家正在收缩撤退。”

“因此，拜登现在邀请各国出席一场名副其实的民主峰会就更显重要性。然而，他邀请了110个国家和地区，这个圈子未免太大。按照‘自由之家’的评判标准，全球200多个国家和地区中，只有77个有资格称作民主政体。”

“台湾当然属于民主政体，不论中国方面多么频繁地对此表示抗议。可是，安哥拉、‘民主’刚果、肯尼亚、马来西亚、巴基斯坦、赞比亚、塞尔维亚也能算民主国家吗？”

“美国在确定邀请名单时，并没有仅仅考量民主制度是否行之有效。在中东地区，符合民主标准的只有以色列。受邀的伊拉克其民主资格就存疑，同样存疑的还有北非的突尼斯。”

“另外一方面，不邀请匈牙利也是一个值得质疑的决定。固然，匈牙利总理奥尔班(Viktor Orban)是进步势力的意识形态敌人，可是他并非通过选举舞弊上台。不邀请奥尔班的动机可能是：不在匈牙利大选前给他脸上贴金。埃尔多安治下的土耳其不受邀请则是正确决定。”

“不论如何，邀请函是给受邀国发出的一个警讯：民主政体正面临压力，只在欧洲、北美以及部分亚洲国家具有主导地位。民主国家现在必须团结起来，防止民主的圈子变小。”

USA Präsident Biden trifft Chinas Präsident Xi Jinping

新冠疫情让中国专制模式占尽优势?

维也纳出版的奥地利《新闻报》以“民主并没有在全世界濒临崩溃”为题，刊登了德国政治学者Daniel Dettling撰写的客席评论。作者认为，新冠疫情并没有像许多人所担心的那样让专制战胜民主，因为全球民众依然更加向往自由民主价值观。

“从长期来看，民主自由将迎来复兴，最新的调研数据就印证了这一点。追踪全球90%人口四十余年的‘世界价值观调查’的最新结果就令人鼓舞：在全球几乎所有地区，性别平权、个人自由决策、言论自由、政治参与等进步价值观都得到越来越高的认同。这一趋势给民主制度以信心，它将能够战胜专制或者混合式制度。即便在非民主国家，这些进步理念也得到高度认同。比如，源自于西方的MeToo运动一度在中国遭禁，但后来依然成功传播开来。”

“而且，新冠疫情恰恰能够成为持久民主的加速器。《纽约时报》专栏评论作者弗里德曼(Thomas Friedman)在疫情之初就预言，新冠病毒将成为历史的分水岭。中国动用了专制手段对抗疫情：严苛、充满集体主义色彩。美国则使用了资本主义战时经济措施：迅速、不计代价。美国在旅行自由议题上获得了决定性胜利，而旅行自由是经济和贸易的一大核心要素。前往中国的旅客，就算打了疫苗也依然要被隔离14天；而前往美国的旅客，只要完成了接种就不受什么限制。”

“中国正在利用新冠疫情来实行对经济、政治、社会的全面控制。但是，中国模式有一个决定性的缺陷：自上而下的中央集权制度只适合于复杂度较小的体系，而现代化进程必然伴随着社会不断复杂化。所以，西方民主制度有一个决定性的优势：社会已经习惯于多样化、多元化，比专制社会更为丰富、更具弹性。在专制体制下，冲突难以获得公开的调解，因此难以达到妥协。”

“新冠疫情如是，气候保护同理。专制国家在气候保护领域并不具备优势，没有任何例子能够证明专制国家在气候保护领域表现更佳。欧美的每年碳排放量已经在下降，中国却依然在兴建燃煤电厂。”

“假如将决策权交给专制者或者暴君，我们不久后就会生活在一个更加酷热、更少自由的世界中。生活在民主政体里的民众越多，繁荣、自由、平权、气候保护等事业就更有保障。‘勇于接受更多民主’之口号，将在全世界推广。谁要是反民主，谁就是在反对自己的将来。”

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。
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