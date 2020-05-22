德语媒体：比起新冠 北京更惧怕香港自由

（德国之声中文网）德国《南德意志报》于5月22日在政治版发表了题为"自由城市终结篇"（Das Ende einer freien Stadt）的评论性质文章。文章在引言中指出:"随着新的国安法出台，北京政府摧毁了这一前英国殖民地保持民主自治的所有希望。"作者认为:"国际社会需要对此作出明确的回应"。

文章在开头写道："'一国两制'曾经是香港从殖民历史走向未知民主自治的委婉说法。现在，这种说法不复存在。香港不会有自决的未来，北京的权力层已经做出了决定。香港的国安法实际上是一部为北京权力中央制定的安全法，比起来自武汉的新冠病毒，北京更惧怕香港的自由病毒。"

自由香港--已成历史

作者随后写道："现在的时机非常好：数月的防疫封锁措施过后，香港的民主运动被孤立，而且在未来几周可以通过保护健康的借口禁止人们走上街头。自由城市香港--它如今已经成为历史。"

作者分析称："所以台湾的状况和未来也就突然成为地缘政治关注的中心。邓小平于80年代提出一国两制的根本目的是标记人民共和国对台湾的所有权，给国际社会提供一个国际法上的桥梁，让其学会适应大陆和这个小岛明确的实力对比。"

"现在，一国两制这个公式对香港不再适用，也就逼迫着尤其是美国必须明确表态。内政方面保障台湾安全的压力非常大--甚至包括官方承认台湾。欧洲和德国也不会默默看着中国悄悄推进这种扩张政策。"

作者在文章结尾写道："中国面临着一段艰难的时间。国际社会针对这种铁腕无情的执政风格的批评声音会愈发增加。经济上的联系不仅仅会因为新冠病毒而有所减少。中国人大推出香港新国安法的做法表明了，和中国的体制冲突无法再被掩饰。中国的国家领导层提出了原则性的问题：你们是支持我们，还是反对我们？回避这个问题的难度将会越来越大。"

"一国两制"寿终正寝？

德国每日新闻（Tagesschau）也在网络上发表评论香港新国安法的文章，指出："北京中央政府孤注一掷，将相关法律强加于香港头上，是一个强烈的信号。中共领导层由此表明，未来，它会更严厉更直接干预香港事务。"

这篇名为"'一国两制'寿终正寝？"（Das Ende von "Ein Land, zwei Systeme"?）的文章写道："今起举行的中国全国人大会议肯定会在未来数天正式通过该法。以往数十年里，中国的这个橡皮图章议会从未拒绝过国家领导人的打算。"

作者认为："所计划的这一港版国家安全法在香港经济界引发的冲击波，从股市上便可看出。德国驻港商会主席尼德马克（Wolfgang Niedermark）指出，"一国两制"原则是香港成功的基础，破坏这一原则的任何做法都将减少香港的经济和社会吸引力。他说："北京现在宣布以这种方式制定香港安全法，当然是一段时间来让我们忧虑的一系列措施中特别严重的一个"。

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