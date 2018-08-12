 德语媒体：比关税战更大—美中放贷战 | 媒体看中国 | DW | 13.08.2018

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

媒体看中国

德语媒体：比关税战更大—美中放贷战

世界经济成为战场，美中放贷战回合不断；贸易战谁是最大输家？手机、电动汽车电池里必不可少的有色金属价格跌至谷底。

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

放贷战的背后，争夺的是政治影响力的附加值

（德国之声中文网）过去的一周对新兴国家的货币而言，很艰难。俄罗斯卢布跌至两年来低点、土耳其里拉降至新纪录、伊朗里亚尔亦跌跌不休。《柏林日报》写道，共同的原因是：美国实施经济制裁。世界经济成为战场："目前，美国和中国的关税之争是全球经济的最大危险。而在这背后，是一场更重要的战争，无论是投入和损失都更大。这不是一场关于钢铁、大豆或汽车的战争，而是围绕世界上最重要的商品--货币。更具体地说，是贷款。美国和中国试图通过向其它国家发放、或拒绝发放数十亿计的贷款，来巩固其权力地位，--并因此而日益狭路相逢。"

文章写道，中国的一带一路项目计划耗资8万亿美元，在68个国家修建基础设施等，"北京成为许多发展中国家的资金来源。自2010年以来，中国平均每年承诺出资1000亿美元。'许多非洲和中东国家都欠下中国巨额债务，'美国经济师赖因哈特（Carmen Rheinhart）说道。贷款的金额和条件时常不清楚。……

"对一些国家来说，丝绸之路成为债务陷阱。华盛顿全球发展中心列出23个国家。巴基斯坦、塔吉克斯坦、黑山、老挝尤其严重。中国与老挝的铁路线耗资相当于老挝总体经济表现的近一半。

"但不单中国，美国和欧洲也是用放贷获得政治附加值。其工具是国际货币基金组织，由美欧主导。多年来，国际货币基金组织对困难重重的乌克兰或巴基斯坦提供支持，因两国处于与俄罗斯或阿富汗的地缘政治前沿。

"华盛顿在数周前禁止其银行向委内瑞拉借贷，后者濒于破产。伊朗目前被隔离在国际金融体系之外，目的是让德黑兰屈服。美国对土耳其的新制裁在该国导致资本外逃、货币下跌、利息飞涨。

"但拒绝放贷的威胁，只有在借款国找不到其他金主的时候才有效。而中国越来越多地成为替代者。中国向委内瑞拉贷款600亿美元，从而成为该国最大融资者。如今，巴基斯坦可能成为强权交手的对象。……由于中国的贷款，该国再度面临破产。伊斯兰堡政府缺乏约120亿美元，因此请求国际货币基金组织在未来数周伸出援手--这是1980年以来的第14次。然而，美国政府拒绝国际货币基金组织拿钱拯救巴基斯坦免于破产，并以此拯救中国的贷款。……

"由此，美中的放贷战进入下一回合。它们所打的球是那些贫穷的国家--负债国。"

Symbolbild - Kupferwerk (picture-alliance/dpa)

美中贸易战，铜价很敏感

美中贸易战"最大的输家"

《南德意志报》写道："每次，只要美国总统公开激动，有色金属的价格便告下跌。这些金属几乎是所有日常用品的组成部分，其价格对市场波动十分敏感。目前，有色金属可能是美中争执激化的最大输家。因担心贸易战及世界经济的下降，投资者作出恐慌性反应，将其工业金属的存货抛向市场。铜价就是一个典型的例子。……

"德国的原材料分析师对相关发展抱有忧虑。巴伐利亚州立银行的施佩尔（Andreas Speer）说，铜价如此大幅下跌，不单纯是因为贸易战。他认为，这首先是中国增长放缓的一个征兆。他说，中国最新的数据'令人警觉'。商业银行的布雷泽曼（Daniel Briesemann）持类似观点。这带来两个问题：其一，中国的需求占几乎所有有色金属的约一半。需求下降，价格或将进一步跌入谷底。其二，中国早已成为世界经济的重要推动力之一。若中国情况不好，世界经济便面临瘫痪的危险。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

DW.COM

德语媒体：中美贸易战 美国必败无疑

2001年度诺贝尔经济学奖得主斯蒂格利茨坚信，在当前的中美贸易战中，美国的败局已经注定。 (08.08.2018)  

德语媒体：贸易战中的中国“撒手锏”

中国是美国国债的最大债权人。表面看来，中国似乎可以抛售美债，逼迫美国就范。但事实上，这个撒手锏的可操作性并不强。 (07.08.2018)  

相关内容

China G20-Gipfel Xi Jinping mit Recep Tayyip Erdogan

对抗美国贸易威胁 中、土等国抱团取暖 12.08.2018

面对华盛顿的贸易战威胁，中国、土耳其等国正在纷纷寻求美国之外的其他贸易渠道。中国农业部副部长韩俊周六表示，美国农产品在中国市场的份额完全可以被其他国家所取代。而土耳其则计划在与中国、俄罗斯、乌克兰的贸易中减少使用美元交易。

China USA Donald Trump & Xi Jinping | Große Halle des Volkes

德语媒体：特朗普玩火 习近平烧身 11.08.2018

美国正在向全球各国发动贸易战，它的后果最终会由谁来承担？习近平的党内权力正在因贸易战而被削弱，他是否有能力逆转不利局面？周末的德语报刊，关注了这些话题。

Grammer AG

德语媒体：如何欢迎中国？如何阻挡中国？ 10.08.2018

中资收购，在什么情况下能够受到德国人的欢迎？面对正在摧毁全球经济体系的“中国模式”，西方国家又能拿出什么对策？德语报刊评论版，关注了这些话题。