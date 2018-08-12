德语媒体：比关税战更大—美中放贷战

（德国之声中文网）过去的一周对新兴国家的货币而言，很艰难。俄罗斯卢布跌至两年来低点、土耳其里拉降至新纪录、伊朗里亚尔亦跌跌不休。《柏林日报》写道，共同的原因是：美国实施经济制裁。世界经济成为战场："目前，美国和中国的关税之争是全球经济的最大危险。而在这背后，是一场更重要的战争，无论是投入和损失都更大。这不是一场关于钢铁、大豆或汽车的战争，而是围绕世界上最重要的商品--货币。更具体地说，是贷款。美国和中国试图通过向其它国家发放、或拒绝发放数十亿计的贷款，来巩固其权力地位，--并因此而日益狭路相逢。"

文章写道，中国的一带一路项目计划耗资8万亿美元，在68个国家修建基础设施等，"北京成为许多发展中国家的资金来源。自2010年以来，中国平均每年承诺出资1000亿美元。'许多非洲和中东国家都欠下中国巨额债务，'美国经济师赖因哈特（Carmen Rheinhart）说道。贷款的金额和条件时常不清楚。……

"对一些国家来说，丝绸之路成为债务陷阱。华盛顿全球发展中心列出23个国家。巴基斯坦、塔吉克斯坦、黑山、老挝尤其严重。中国与老挝的铁路线耗资相当于老挝总体经济表现的近一半。

"但不单中国，美国和欧洲也是用放贷获得政治附加值。其工具是国际货币基金组织，由美欧主导。多年来，国际货币基金组织对困难重重的乌克兰或巴基斯坦提供支持，因两国处于与俄罗斯或阿富汗的地缘政治前沿。

"华盛顿在数周前禁止其银行向委内瑞拉借贷，后者濒于破产。伊朗目前被隔离在国际金融体系之外，目的是让德黑兰屈服。美国对土耳其的新制裁在该国导致资本外逃、货币下跌、利息飞涨。

"但拒绝放贷的威胁，只有在借款国找不到其他金主的时候才有效。而中国越来越多地成为替代者。中国向委内瑞拉贷款600亿美元，从而成为该国最大融资者。如今，巴基斯坦可能成为强权交手的对象。……由于中国的贷款，该国再度面临破产。伊斯兰堡政府缺乏约120亿美元，因此请求国际货币基金组织在未来数周伸出援手--这是1980年以来的第14次。然而，美国政府拒绝国际货币基金组织拿钱拯救巴基斯坦免于破产，并以此拯救中国的贷款。……

"由此，美中的放贷战进入下一回合。它们所打的球是那些贫穷的国家--负债国。"

美中贸易战"最大的输家"

《南德意志报》写道："每次，只要美国总统公开激动，有色金属的价格便告下跌。这些金属几乎是所有日常用品的组成部分，其价格对市场波动十分敏感。目前，有色金属可能是美中争执激化的最大输家。因担心贸易战及世界经济的下降，投资者作出恐慌性反应，将其工业金属的存货抛向市场。铜价就是一个典型的例子。……

"德国的原材料分析师对相关发展抱有忧虑。巴伐利亚州立银行的施佩尔（Andreas Speer）说，铜价如此大幅下跌，不单纯是因为贸易战。他认为，这首先是中国增长放缓的一个征兆。他说，中国最新的数据'令人警觉'。商业银行的布雷泽曼（Daniel Briesemann）持类似观点。这带来两个问题：其一，中国的需求占几乎所有有色金属的约一半。需求下降，价格或将进一步跌入谷底。其二，中国早已成为世界经济的重要推动力之一。若中国情况不好，世界经济便面临瘫痪的危险。"

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点