德语媒体：每况愈下的中国新闻环境

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》讲述了去年五月一名美国记者在山区调查新冠病毒源头的过程中的种种遭遇，他的汽车轮胎被扎坏，入住酒店后又有不明身份者闯入房间销毁了他拍摄的所有图片资料。这篇题为《中国就是这样破坏外国记者的调查工作的》的文章写道：

“这仅仅中国新闻自由状况严重恶化的众多例证中的一个。这是驻华外国记者俱乐部对150名会员进行问卷调查后得出的结论。周一发表的调查报告称，中国新闻环境恶化的原因之一是新冠疫情。‘中国宣传机器试图夺回这场健康灾难话语权的同时，还进一步阻挠外国记者对疫情的报道。’42%的受访者表示，当局以防疫为借口，拒绝他们执行采访任务。一些情况下，记者们必须在立即离境和接受两周隔离之间做出选择。即便是在疫情得到控制之后，一些采访计划也以需要提交检测报告为由遭到禁止。

在新疆，为了阻止《法兰克福汇报》记者通行，有关当局竟以防疫为由封锁了整个一条街道。驻华外国记者俱乐部相信，防疫APP也为中国当局监控记者及其消息源提供了更多的可能性。’此外，中国还以防疫为由，拒绝记者入境，以至于众多记者数月来无法返回中国的工作岗位。而对商务人士、教师及其家属则没有这些限制措施。一名驻北京的外交官表示：‘我们不得不怀疑，中国这样做的目的是否已经超越了防疫的需要，他们的目的可能是想让外国驻华记者的数量大幅减少。’一年多以来，中国几乎没有发放新的记者签证，这无疑加剧了人们的这种担忧。”

去年一年，中国驱逐外国记者的数量是1989年天安门事件之后最多的一年。其中以美国和澳大利亚籍记者为主。该报继续写道：



“外国驻华记者电脑遭黑客袭击的事件也越来越频繁。法新社一名驻华记者在调查防汛措施期间，他的电脑就遭到不明身份者入侵。报道过美国驻成都领事馆被关闭一事的六名记者也遭到黑客袭击，他们的手机信号被故意接转到一个假的发射塔上。

八九十年代，大批外国记者涌入中国，这曾被看作是中国对外开放的一个明显例证。1979年中美建交之后，美国记者得以进入中国更被视为双方靠近彼此的象征。现如今却是大批记者离开中国，人们不禁要问，难道中国的对外开放政策要逆转了吗？”

中国的学校一向以纪律严苛而闻名，但连续发生多起学生因遭受教师暴力和精神摧残而致死的事件后，中国教育部已经强化了禁止体罚学生的规定。《明镜》周刊报道称：

“新的规定将如何得到贯彻执行，教育部并没有明确说明。据称，对于忘记写作业之类的小错误，校方可以要求学生写检查或打扫教室。对于霸凌等情节严重的错误，则须让相关学生停课或接受心理治疗。

中国还计划通过立法禁止家庭内体罚孩子的行为。按计划，周五开始的人大会议上将批准相关立法。”

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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