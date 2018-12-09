德语媒体：殖民地换了宗主国

(德国之声中文网) 柏林出版的以刊登了一篇题为"北京如何收购拉美"的文章。作者注意到，继亚洲、欧洲、非洲之后，中国现在也向拉美国家投入巨资，升级当地的基础设施。美国总统特朗普甚至还起到了助推作用。

"中国不仅仅在亚洲、非洲扩大影响力，还将触角伸向拉美。中国早已成为了许多拉美国家的头号贸易伙伴，还向这些国家的基建、自然资源开发、能源、金融等领域投入巨资，填补了缺乏策略的美国以及缺乏兴趣的欧洲所留下的空白。"

"2003到2016年间，中国向拉美的直接投资额高达1000亿欧元。根据评级机构穆迪的一项最新调研，其中大约半数投资流向了巴西。而中国金融机构2005年到2016年间向拉美发放的贷款额度更是高达2000亿欧元。长期以来，欧洲一直在对拉美投资方面遥遥领先，而现在，中国已经赶上了欧洲。"

文章接着指出，拉美国家如今不仅仅在经济上仰仗中国的鼻息，政治上，随着美国的战略重心转移，中国也在迅速扩张对拉美国家的影响力。作者认为，中国正在力推的连接巴西、玻利维亚、秘鲁的大西洋-太平洋铁路，就是一个典型案例。

"习近平与玻利维亚总统莫拉莱斯在这个问题上结成了反对美国的同盟。通过两洋铁路，他们将可以绕过由美国控制的巴拿马运河。但是，要是真这样的话，拉美国家就彻底落入了中国人的股掌之中。就像英国《独立报》所说的那样，这就是一种'经济殖民'。这相当于拉美国家换了一个宗主国：以前是西班牙、葡萄牙以及美国，以后则是中国人的殖民时代。"

汉堡出版的《明星》杂志则以"西方的终结 迎接我们的将是怎样一个时代？"为题，注意到欧洲以及美国对国际事务的主导程度正在显著下降，与此同时，中国正以完全不同的方式扩张全球影响力。

"今后的历史学家，在评判20世纪的重要转折点时，也许不会再以1918年或者1989年为例，而是会强调1978年。在那年12月，新上台的领导人邓小平提出'不管黑猫白猫，抓住老鼠就是好猫'，开启了中国经济改革的大幕，也开启了中国崛起的大幕。"

文章随后盘点了中国近年来通过"一带一路"在全球各地扩大经济影响力的行动，并以中国在希腊的投资为例指出，北京的一大优势就是贯彻计划的能力。

"也许这就是让中国成为超级大国的原因：长期计划能力以及在正确的时机全力投入的直觉。在中国与东欧国家的'16+1'合作中也是如此：北京近年来为这些国家提供投资和贷款，从而能够瓦解欧盟的共同立场。"

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