德语媒体：“残酷的现实政治”

（德国之声中文网）联合国人权理事会在日内瓦时间周四（10月6日）投票否决了针对中国新疆地区人权状况进行辩论的动议。这个决议是由西方国家主导的，在中国积极游说理事会成员国的情况下，以19票对17票被否决。

《明镜周刊》10月7日一篇题为《人权的黑色一天》的分析文章聚焦了该话题。作者Christoph Giesen写道：19对17的票数，是中方的力量展示。“因此，中国在新疆的罪行没有被谈及。仿佛它们从未存在过……。‘对于#人权#，这是黑色一天。中国和其他18个国家阻止@联合国人权委员会处理新疆的人权问题’，德国外交部在推特上正确地写道。”

作者将这一结果称为“中国的一个外交胜利”。“投票前，中国驻日内瓦代表提出了这样的口号：今天他们针对中国，明天就会针对任何一个发展中国家。这条信息引起了人们的注意。”

文章随后写道，投弃权票的国家名单很长。例如，乌克兰投了弃权票。“基辅可能会想，为什么我们现在要站在中国领导人的对立面？……而最引人注目的是伊斯兰世界的共识：卡塔尔和阿联酋等海湾国家，就像印度尼西亚、巴基斯坦、塞内加尔、苏丹、哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦等中亚国家一样，都站在北京一边。“

作者表示，通常情况下，伊斯兰国家在面对穆斯林兄弟姐妹受迫害时会展现团结。然而，他们在新疆维吾尔人问题上集体保持沉默。“中国是如何在伊斯兰国家扩大其影响力的？为什么连穆斯林大国巴基斯坦和印度尼西亚都对新疆决议投了反对票？”

对于这两个问题，作者随后给出了自己的答案，称巴基斯坦和印尼都有自己的人权问题，而且这两国对于中国的依赖性巨大。

文章在最后写道：“这是以维吾尔人为代价的残酷的现实政治。”

德国《时代周报》10月8日发表题为《军队太少，无法抵御中国》的文章，关注台湾多年来不断下降的出生率导致服兵役者越来越少的问题。

“这些天，任何住在台北市中心的人都会在早上6点被战机噪音吵醒。为准备下周一的国庆（双十），飞行员们正在蔡英文府邸上空练习飞行，府邸前将举行年度阅兵。蔡英文想发出一个有力的信号，双十的主题是‘守土衛國，你我同行’，想让台湾民众以及世界公众看到，台湾军方拥有一切可以利用的手段来抵御来自中华人民共和国的威胁”，作者Quentin Lichtblau在文章开头写道。

“但台湾的武装部队有一个问题，”作者随后说，“台湾适合服兵役的年轻人越来越少。至少台湾立法院的一份报告是这么说的。根据该报告，有资格服兵役的人数处于几十年来的最低水平，为11.8万人。台湾的出生率多年来一直在下降，已经处于世界最低水平，而且看起来这种情况在未来几年不会改变。”

文章随后问道，那么可以做些什么增加可能参军者的数量呢？台湾国防部下属智库的专家欧思福表示，这在长期是一个问题，短期则有两个思路。一个是延长现行的义务兵役制，这至少可以增加同时服兵役者的人数，也能提高技能。还有一个设想是将义务兵役制扩大到女性，到目前为止，女性只能自愿参军。

这位专家表示这些做法并不容易，“但此刻正是时机。人们已经明白，我们不想回到军事独裁的过去，但现在的全球形势使我们必须保护台湾的民主”。

文章表示，台湾民众中确实不缺乏保家卫国的意愿。“根据调查，73%的人愿意为自己的国家而战。”

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