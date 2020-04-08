德语媒体：武汉的"零时刻"

（德国之声中文网）《世界报》聚焦武汉取消封锁令，文章写道：

"随着武汉封城的结束，中国对本国民众进行的大实验也宣告终结。整个省的封锁，当时令西方不寒而栗。一致的看法是，如此巨大规模的措施，只可能由集权国家实施。如今，封锁结束，而疫情的重点转移至欧美，北京也就可以说：你们西方国家看看，我们的方法成功了！"

"但是，封城结束是否就意味着战胜了病毒，这些天里连欢呼的党媒都不信。民族主义的英语宣传刊物《环球时报》周二在社论中写道，挑战如今才刚刚开始。疫情复现的风险太大了。事实上，日常生活也仍受到强力的管束。监控体系早已开始运作。大多数中国城市都引入了健康码的手机应用软件。只有能用手机证明自己是'绿码'的，也就是健康的标志，才获准进入饭店、宾馆、商店，或者搭乘公共汽车和地铁。"

文章写道："专家也估计，中国尚未克服危机。国家与党的领导人习近平3月10日前往武汉尽管被视为国家领导层对战胜新冠病毒有信心的标志，但许多城市的学校仍在停课。何时举行人民代表大会也还没有官方的日期，这是中国政治日历上最重要的日程，今年3月初被取消。但有媒体报道称，约3000名代表预期未来数日就将前往北京，--然后集体接受两周的隔离。"

复工的武汉工厂



中国经济急刹车之后，真能冷启动？

《法兰克福汇报》则关注，世界经济停滞，中国经济如何恢复。文章写道：

"当纽约处于紧急状态之下、英国首相因感染病毒而躺在重症室、宝马延长在欧洲的停工时间至本月底之际，中国的感染数字曲线已经平缓。经过急刹车后，世界第二大经济体如今加足油门，这是国家主席习近平下的命令，--但约3500万家企业和7.75亿员工真的能做到冷启动吗，特别是与此同时，第二波疫情的危险如同达摩克利斯剑一样高悬在上？"

文章写道："第一季度，该国有46万家企业长期停业，其中大多数是在最近三年之内成立的。……鉴于世界经济萧条，中国4月和5月的出口有可能会下降近一半。但这对企业主朱珍（音译）来说，却不是最大的忧虑。如果当地政府将一家企业列为潜在病毒传染源，那么，已经复工的机器就要再度停工。"

"一位汽车零配件商向中国媒体表示，在国家宣布战胜病毒后，他原以为现在一切都好了。然而，疫病却传到了欧美。这家汽车零配件商的订单下降了五成至八成。他说，一些企业主除了研发部门外，把员工都打发回家了，还有些一周工作两天，工厂关门三天。但这位业内人士说，大多数企业又重新像两个月前病毒危机开始的时候那样：全部停工。"

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摘译自其它媒体，不代表德国之声观点