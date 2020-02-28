德语媒体：“武汉式封城”在德国是否可行？

（德国之声中文网）在中国新冠肺炎每日新增确诊病例明显下降的同时，意大利、德国等欧洲国家的疫情却开始迅速蔓延。《日报》（taz）记者Christian Rath发表文章指出，"封城"、限制居民出门等强制措施，不是中国这样的威权政府的专利。

一个多月前，面对武汉等地封城的政令，以及随后多地要求居民不要出门，每户只能每两天派一名家庭成员出门采购生活必需品这样的强制性措施，德国不少评论员纷纷表示，这样的做法在德国这样一个自由的国度是不可能的。"然而这样的观点是错误的。在抗击疫病方面，西欧国家一直都有很大的干预权限。"作者指出，德国在这方面有一部《传染病防治法》（Infektionsschutzgesetz ），其中对传染病的疫情报告义务、疑似感染者必须配合检查，以及卫生局有权限制公共生活等方面做出了明文规定。

德国城市与社区联合会（Deutschen Städte- und Gemeindebund）主席兰兹贝格（Gerd Landsberg）周五曾表示，在德国不存在采取封锁整座城镇的措施的法律基础。《日报》记者反驳了这样的说法："虽然法律中没有具体明确地写出这样强大的举措，但是（根据《传染病防治法》第28条）政府卫生部门有权采取'一切必要的措施'。"

文章接着阐述道，如果德国真的爆发疫情，那么根据德国基本法，为了"抗击疫情"，公民的基本权利也可以受到限制。"可能的形式包括强制隔离，要求相关人员不能离开制定地点等。"

不过即使是在疫情之下，德国的法律规定在很多方面还是会倾向于保护公民权益的。"比如（在医学检查中）收集的个人数据仅能用于抗击疫情；如果需要采取侵入性手段进行的检查，以及需要麻醉的检查，就必须要经过当事人同意，强制治疗是违法的。"

而在法治国家体系下，政府权力所面临的最大限制就是适当原则。"政府措施必须是适宜、必要且恰当的。只有当病毒学家确信，封闭整座城镇的措施可以真正有效遏制病毒扩散的前提之下，才允许实施这样的封城令。"

最新一期的《明镜周刊》则关注随着新冠病毒在全球蔓延，世界经济可能面临的重创。世贸组织首席经济学家库普曼（Robert Koopman）日前在日内瓦表示，新冠病毒造成的主要问题在于供应链受创。"如果劳动力都在家里待着，那么工厂生产就会受到影响。此外抗击疫情的行动本身也意味着巨大的经济代价：比如医疗系统的成本，以及民航航班的取消等。最终市场需求也会受到影响，因为人们都在家里隔离，采购消费大大减少。"

文章接着指出，世界贸易会因新冠疫情而出现多大幅度的衰减，这还是取决中中国的情况。"中国是仅次于美国的世界第二大经济体。今天它的经济总量，已经远远大于2003年遭受SARS疫情时的中国。那时中国在全球经济总量中所占的比例仅有4.3%，而今天则已经高达16%。"

"在2008年金融危机之后，是中国将世界经济从危机中拉了出来。德国工业界，尤其是机械制造和汽车制造行业，从中国的崛起当中获利匪浅。"而现在在疫情的打击之下，中国经济生活尚未真正恢复，世界经济缺少了发动机，而且短期内也不可能出现可以替代中国的经济主体。

因此文章总结认为，新冠病毒疫情是否会导致全球性的经济危机或者是全球金融市场的大崩盘，主要取决于中国战胜疫情的速度能有多快。"还有一个至少也同样重要的因素，那就是其它国家受疫情的影响会有多严重，以及这些国家如何应对：这些国家包括韩国、意大利--还有德国。"

摘編自其它媒體，不代表德國之聲觀點