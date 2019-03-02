德语媒体：此一时 彼一时也

(德国之声中文网)瑞士《新苏黎世报》以"为什么中国不会成为第二个日本"为题，刊发评论指出，中国经济并不会像日本那样经历惨痛的泡沫破裂，但是也依然有着自己的问题。

文章注意到，像日本一样，中国经济也在几十年的飞速发展后，出现了降温的局面；许多分析人士认为，中国既有的简单增长模式已经耗尽了潜力，各种经济资源的错置将使得中国面临与日本相似的停滞局面。

"在全球化的鼎盛时期，人们普遍认为，市场经济、自由贸易已经取得了对中央集权、重商主义的决定性胜利。而今天，我们发现，即便在这一领域，历史也绝不是单向发展的。只要摘下意识形态的有色眼镜，就能清楚地认识到，日本尽管属于西式工业国家，但是其二战后眩目的经济重建却并非按照自由主义的教科书进行。在许多领域，日本经济依然将外来竞争者隔绝，这一般不通过关税壁垒，而是通过一套由自民党打造的固有经济结构。"

"认为中国正在迈向市场经济，这种观点更成问题。这里不仅仅欠缺法治，而且在一党专政体制下，也根本无法实现透明与公平竞争。政治优先于经济，这点体现最明显的是在金融领域。在该领域，最重要的动力就是中国共产党的绝对权力。不论如何，日本在经历了起初的犹豫之后，大幅改革了其银行体系，日元成为了全球硬通货。而人民币距离这种地位还非常遥远。"

作者承认，中国与日本都面临着类似的内需不足、经济增长过度依靠基建投资的状况。但是中国凭借其巨大的人口、不断扩大的中产小康人群，仍然拥有巨大的内需潜力。不过，中国也有自己的特殊问题。"半个世纪前，中国遇上了马尔萨斯幽灵，飞速增长的人口与有限的资源构成了矛盾。70年代末，北京出台了计划生育政策，一直执行到了前几年。如今，人们意识到，这一政策执行得过头了，中国已经出现了严重的人口结构问题。日本人口加速老化、人口总量萎缩，大家很早就知道。而现在，中国也面临相似的麻烦，而且其造成的社会问题比日本更严重。"

"中国正在未富先老。一胎化政策摧毁了中国的传统家庭式保障网，而且很快中国就会像日本一样面临劳动力不足的问题。雪上加霜的是，由于文化以及经济原因，中国还有严重的性别失衡问题。在经济落后的省份，一些年龄段的男性人口数量比女性要多出30%。"

中车集团的研发投入远远超过阿尔斯通等欧洲同行

《法兰克福汇报》以"为中国铁路巨头开绿灯"为题，刊发由经济学家阿特金森(Atkinson)撰写的客席评论。文章认为，欧盟反垄断事务委员维斯塔格(Margrethe Vestager)不久前以保护欧洲内部市场的竞争为由，否决了西门子和阿尔斯通的合并案；但事实上，这一决定反而会破坏世界范围内的竞争。

"维斯塔格的决定放到1999年，也许会是有意义的。当年的中国可没有什么值得一提的高铁制造商。但是2004年中国国务院出台了铁路规划案，并且致力于以违反世贸组织规则的方式来迫使外国高铁厂商与中国企业成立合资公司，并进行技术转让。但是，由于中国要修建的是全球最大规模的高铁网络，因此每一个外国厂商都不得不顺从。"

"这一规划再与大量政府补贴一结合，就显现出了效果。中国厂商在短时间内赢得了市场份额。中国政府明白了一件维斯塔格还没明白的事情：想要在受保护的本国市场之外去抢占海外市场份额，企业就必须具有一定的规模。2016年，合并完成后的中车集团的列车产量占到了全球总额的2/3，西门子、阿尔斯通丧失了大量市场份额。"

作者指出，面对中国人扭曲全球市场竞争关系的局面，欧洲其实只有三种选项：1.对外封闭欧洲内部市场、并给本土的西门子与阿尔斯通以巨额补贴，但是这违背欧盟的市场开发原则；2.在世贸组织框架下对中国的行径提起诉讼，但是世贸组织并无适用的相应规则；3.允许西门子与阿尔斯通的合并，以足够的企业规模来应对中车集团的挑战。文章注意到，凭借更高的市场份额，中车集团近年来的研发投入远远高于阿尔斯通等欧洲同行，从长远来看，研发投入上的这种差距将会是决定性的。

"维斯塔格说，'我们希望企业能有竞争'，但她更应该说，'我们希望欧洲企业能够继续运营下去'。这是因为，真正的风险来自于中国巨头会将这些欧洲企业挤出市场，导致市场进一步被垄断。以保障竞争为由禁止企业合并，只会让这一原本旨在保护消费者利益的做法成为一场闹剧。"

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