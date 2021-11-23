德语媒体：正在降温的国际体坛“中国热”

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论认为，国际女子网球协会的强硬立场，很可能也是国际体坛转变思维方式的开端。这篇题为《告别中国》的评论中写道：

"直到前不久，拥有十四亿人口的中国，仍被国际体坛视为潜力无穷的巨大市场。对于各类体育协会来说，进军中国的主要目的，与其说是要发掘优秀选手，倒不如说是要开发这里的消费市场。为此目的，同其他经济领域一样，道德伦理方面的顾虑也被体育界悄悄地搁置了一旁。

而一次又一次的失望经历，使越来越多的人开始扪心自问：同我们承担的风险和蒙受的形象损失相比，我们获得的这些利益真的物有所值吗？而新冠疫情的爆发，更加重了人们的顾虑。毕竟到中国淘金也变得并非想象的那么容易。同世界各国一样，中国的经济也受到了疫情的重创。体育界的合作伙伴对此深有体会。得益于苏宁易购集团的鼎力支持，去年春季国际米兰时隔11年之后，重新夺回了意甲冠军。但现如今，苏宁易购已经不再提供赞助，国际米兰也不得不靠出售卢卡库等热门球星以解燃眉之急。英超也正在同陷入经济困境的苏宁易购打官司，因为该集团拒绝支付一笔价值两亿五千万美元的电视转播费用。"

评论写道，国际奥委会显然已下定决心，不惜一切代价保住北京冬奥会。毕竟单单赛事传播一项，就可以给奥委会带来15亿美元的进项。相比之下，在彭帅事件上背上中国政府帮凶的骂名又算得了什么呢？评论接着写道：

"国际奥委会的做法同过去几年地缘政治的发展背道而驰。以调查国际趋势而著称的美国皮尤中心写道，对中国的一般性看法正在急剧恶化。2018年，认为中国是敌对国家的受访者占比为46%，而现在，这一比例已飙升至67%。

越来越多的人认为，国际社会应该对中国大声说不。国际女子网球协会的强硬做法，恰恰符合这一时代潮流。不过，该协会之所以能够如此强硬，也是因为中东地区近来对承办女子网球赛事表现出了极大的兴趣。从某种意义上讲，国际女子网球协会的做法可以说是道义层面上的'逃出狼穴，又入虎口'。"

德国反兴奋剂中心提请参加北京冬奥会的德国运动员注意，在华期间应尽量避免肉类食品，以免陷入兴奋剂嫌疑。因为中国的肉类产品中经常含有禁用的克伦特罗（瘦肉精）。《明镜》周刊报道称：

"科隆的科学家在进行相关研究时，对刚刚从中国返回的游客进行了尿样检测。科隆生物化学研究所的戈耶尔（ Hans Geyer）表示：'相关检测显示，素食者之外，绝大多数受检者的结果都是阳性。所以，我们意识到，这对运动员来说将是一个很大的问题。'戈耶尔解释到，克伦特罗会让肉变瘦，并加快肌肉生长，因此中国的养殖业会用到克伦特罗。

国际奥委会则在总部洛桑表示，他们已意识到这种风险的存在，并强调为奥运村提供高质素饮食是'最重要的事项之一'。负责奥运会兴奋剂检测的国际检测机构Ita也表示：'北京冬奥会组委会已意识到了上述问题，并证实会确保奥运会肉类食品符合食品安全的要求。'

尽管如此，德国反兴奋剂中心还是认为小心为妙，该机构呼吁运动员在北京期间要避免吃肉，而尽量通过其他方式获取足够的蛋白质。"

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