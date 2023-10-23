德语媒体：正在衰减的中国影响力

（德国之声中文网）《法兰克福汇报》发表评论称， 低迷的经济状况已经使中国无法继续维持"乐善好施"的形象，这种状况也使习近平重要的外交战略受到了影响。上周北京举行的一带一路峰会上，这一趋势得到了充分的展现。这篇题为《中国的国际影响力正在衰减》的评论写道：

"尽管中国在极力迎合全球南方，但相关国家中绝非所有人都愿意继续配合北京的政策，只是没有人愿意放弃中国市场罢了。习近平承诺将提供更多的资金，今后五年内，中国将在一带一路框架内向各国提供一千亿欧元。金额虽然比以前少了很多，但仍足以吸引大多数新兴及发展中国家向北京峰会派出代表团。对有些国家而言，他们甚至别无选择：阿根廷总统费尔南德斯就在北京表示，当国际货币基金继续向债台高筑的阿根廷施压之际，是中国向他的国家伸出了救援之手。中国则得以为此获得阿根廷的锂资源。同以往不同，这一次国际货币基金总裁则没有前来北京赴会。

过去十年间，在'一带一路'这个概念模糊、又缺乏统一协调的品牌之下，中国公司和国有企业总共投入了近一万亿欧元的资金。这些资金主要流向新兴国家和发展中国家的基础设施项目，而这些国家也迫切需要这些基础设施。中国人开发当地市场，希望促成邻国的稳定，并同时扩大中国的国际影响力。中国政府通过'一带一路'打造了一个新的全球品牌，而欧盟和七国集团现在也在效仿中国，相继推出了各自的跨区域基础设施计划，中国的成功由此可见一斑。"

评论指出，随着中国经济增速的放缓，习近平的"一带一路"已不再聚焦于高额贷款和巨型工程，而是在向"绿色"和"数码化"基础设施转型。不过，习近平要为西方主导的国际秩序加上中国烙印的初心，则并未发生任何变化。

"习近平为此提出了世界多极化的概念，普京也予以积极响应。一带一路峰会发布的白皮书上写道，一带一路倡议的精神是促进公平，同宣扬'西方文明优越性'的做法形成鲜明对比。在中国，人权、法治和民主被视为'西方价值观'，而中国的发展模式不需要这些价值观，这也使中国模式对专制者构成了吸引力。本次峰会还涉及开展警务合作以及以中国法规和标准建立一个同跨大西洋经济区有很多差异的新型经济区问题。"

匈牙利总理欧尔班作为唯一一名欧盟成员国领导人出席了北京的"一带一路"峰会，并先后同中国最高领导人习近平以及俄罗斯总统普京举行了会晤。《南德意志报》就欧尔班的亲俄和亲华立场发表评论称：

"除了经济利益之外，布达佩斯显然也有其政治考量：欧尔班希望，即使在西方陷入困境时，他也能够在东方找到后盾。欧尔班在北京同普京握手言欢，他只字不提'战争'，而是按照莫斯科的说辞称之为'特别军事行动'。他讨好的对象正被国际刑事法庭所通缉。

"他显然很享受西方伙伴做出的愤怒反应。他或许会为自己没有参与西方对乌克兰的声援而感到庆幸，并凸显自己在现实和未来之间所扮演的搭桥者角色。作为一个不肯听从布鲁塞尔和北约号施令的反叛者，他可能会感到非常欣慰，但他却面临着巨大的政治压力。由于欧盟对匈牙利发起了法治国家调查，布鲁塞尔仍扣押着数十亿欧元的款项。而随着波兰法律与公正党在大选中败北，欧尔班在欧盟失去了一个强有力的合作伙伴。在这一背景下，西方对安全的担忧与日俱增。匈牙利也早已不再是一个可靠的伙伴。一个政治上摇摆不定的欧尔班可能会对欧盟以及乌克兰构成真正的危险。

欧尔班正在努力讨好俄罗斯和中国，但他的如意算盘如果不能得逞，后果将极其不堪。"

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