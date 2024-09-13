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德语媒体：正在破灭的欧企“中国梦”

2024年9月13日

在本周发布的立场文件中，中国欧盟商会宣称，由于北京迟迟不肯履行改革诺言，以及中国经济形势总体疲软，中国市场对欧洲企业的吸引力正在下降。

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Symbolbild EU - China
图像来源: Jason Lee/REUTERS

（德国之声中文网）《商报》发表评论称，过去多年以来，欧洲企业高管们被快速增长的中国经济蒙蔽了双眼，而对欧洲企业在中国受到的种种不公正待遇却视而不见。现在随着中国经济日渐疲软，这些高管也该放弃幻想了。这篇题为《欧洲企业高管的梦醒时分》的评论写道：

“他们默认了强制性的技术转让，接受了在中国本土生产时的政府干预。他们一直傲慢地认为，他们能够保持对中国人的技术优势。正是基于这种形式的发展援助，现在的中国竞争对手不仅能够在中国本土同欧洲企业展开竞争，而且这种竞争压力早已蔓延至欧洲市场

在中国的好日子已经到头了，在华企业的利润正在逐步降低。这种背景下，柏林和布鲁塞尔要求公平竞争的呼声日益高涨。欧盟驻华商会刚刚提出了上千条建议，希望能以此改善欧盟在华企业的运营条件。欧盟商会批评的重点包括：日益政治化的营商环境、疲软的内需、不断严重化的产能过剩以及在市场准入和管控方面所受到的歧视。迄今为止，这类要求基本上都会泥牛入海，得不到任何回应。”

《商报》评论援引欧盟驻华商会主席艾萨克伦德（Jens Eskelund）的话写道，对一些企业来说，在华的投资风险已经超过了在华经营的利润。

欧盟驻华商会主席艾萨克伦德：一些欧洲企业对华投资的风险已经超越其在华经营的利润。
欧盟驻华商会主席艾萨克伦德：一些欧洲企业对华投资的风险已经超越其在华经营的利润。图像来源: Ng Han Guan/AP Photo/picture alliance

“布鲁塞尔不应低估自身的谈判筹码。美国越是进一步封禁本国市场，中国对欧洲市场的依赖性就会变得更大。正当中国本土市场的继续疲软之际，这种依赖只会变得更加突出。尽管内需疲软，中国领导层仍在极力以扩大生产、并出口过剩产能的方式来促进经济增长。

是时候同北京就中欧公平竞争问题展开严肃谈判了。仅仅向中国电动车征收关税以示抗争，显然是远远不够的。欧盟需要制定一项计划，确定要保护哪些战略产业以及如何保护。在此之后，欧盟才能同中国领导层开展平等的谈判。在此问题上，欧洲人完全可以向中国学习，例如市场准入必须和本土生产相互挂钩。这将是中国领导人能够理解的语言。”

中国宣布，将从明年开始，逐步提升男女退休年龄。《时代》周报就此写道：

“中国正面临着严重的人口问题。社会老龄化问题日趋严重。造成这一状况的原因是出生率过低。即便是叫停了一胎化政策之后，出生率至今也没有出现明显提升。鉴于当前紧张的经济形势，许多城镇居民也无力生养更多的孩子。

来自官方的数据显示，两年前中国每名妇女平均生育1.09个孩子。而在14亿总人口中，60岁以上的人口占大约五分之一，近三亿人。专家们预计，2050年时，六十岁以上人口将达到近五亿，而总人口则将会继续萎缩。有鉴于此，在中国，要求推迟退休年龄的呼声已经由来已久，不过，普通民众对延迟退休显然缺乏热情。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

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