德语媒体：欧美联手应对中国挑战

（德国之声中文网）特朗普治下，传统的跨大西洋盟友关系也面临了严峻的考验。欧盟期望，拜登上台后，欧美关系能够重修于好，并能够共同应对来自中国的挑战。柏林出版的《每日镜报》以《欧盟期望欧美联手应对中国挑战》为题，报道了欧盟拟议中的新外交路线。文章写道：

"相关文件草案将提交12月10日至11日欧盟峰会供各国领导人讨论。按照这一草案，2021年上半年将举行欧美高峰会晤，以确定跨大西洋关系的新议事日程。

德新社获取的欧盟理事会主席米歇尔提交的建议显示，他建议欧美之间立即结束贸易争端，并停止相互间的惩罚性关税。欧盟则会向拜登领导下的美国新政府提交一份'积极的贸易方案'。12月初的欧盟峰会上，将就此展开原则性讨论。

米歇尔希望在五个领域同美方开展密切合作：除贸易之外，还有抗击新冠疫情，环保，多边主义以及保障和平。米歇尔还建议在中国、俄罗斯、土耳其、伊朗以及世界其他地区的问题上，美国和欧盟应采取共同战略。"

中芯国际有可能被列入美国制裁黑名单

欧洲人憧憬拜登治下欧美关系重修于好的同时，中美关系的前景则不容乐观。杜塞尔多夫出版的《商报》报道称，美国政府正在考虑将更多的中国企业列入黑名单，已经跌入低谷的中美关系将进一步趋于紧张。报道写道：

"距离拜登就任美国总统已经只剩几周时间了，但现任总统特朗普显然仍在继续加剧中美之间的紧张关系。三名知情者周一对路透社表示，特朗普政府正在考虑将中芯国际SMIC和中国海洋石油集团有限公司CNOOC列入涉嫌军事背景企业的黑名单。"

中芯国际发表声明称，该公司的产品与服务完全用于民用和商业用途，并将继续同"美国政府开展建设性以及开诚布公的交流"。文章接着写道：

"中芯国际称：'本公司同中国军方毫无关系，也不会军方终端客户提供产品。'而美国国防部、中国驻华盛顿大使馆以及中海油则尚未就相关报道做出回应。拜登过渡团队则拒绝就此发表评论。

上周，特朗普政府就已经将89家来自航空航天领域的中国企业列入黑名单。被列入黑名单的企业将不得购买一系列美国产品和技术，与此同时，美国企业也不得投资上述中国企业。"

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