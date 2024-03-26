德语媒体：欧美商界盼加入中国的新质发展

（德国之声中文网）德国《商报》写道，很难同时看到这么多德国大企业高管聚集在一起。在中国北京的国宾馆钓鱼台14楼举行的发展高层论坛期间，德企老板的阵容仅次于美国。无论怎么谈“去风险”，怎样把握“制度敌手、竞争对手和商业伙伴”之间的关系，中国市场对他们仍然具有无可替代的地位。

会议期间，各国企业的当家人都在强调他的企业能为推动在“新质生产力”上做出贡献。虽然目前还不甚明了，中国领导人倡导的“新质生产力”具体指的是什么内容，但大方向一定是：中国的产业将更为现代化、数字化，实现绿色工业。

“西门子总裁布什（Roland Busch）说，他的公司可以助推企业数字化、自动化。他尤其在中国的中小企业那里看到潜力，因为它们的科技资源不够丰富。

博世老板哈腾（Stefan Hartung）说，博世可以为中国汽车产业在全球扩张助一臂之力。比亚迪是最先使用博世节能芯片的企业。

但他们二人都没有提及中国汽车产能过剩的问题，而这个问题尤其在欧洲招致批评。”

《商报》注意到，在华做生意已越来越变得政治化，“没有老总公开提到中国市场上困难越积越多。西门子总裁布什只承认，中国领导推动的科技自主让他感到忧虑，但是‘尚未出现直接威胁’。”

苹果老板库克今年又来到论坛

《商报》还注意到，同去年论坛相比，今年中美之间的紧张关系议题相对占据较小的空间。

“今年的论坛上，来自美国的商界高层人数众多。虽然中美关系依旧紧张，美国商业的掌舵人仍然看好中国市场，即便在政治敏感的半导体领域也不例外。

美光总裁（Micron）梅洛特拉（Sanjay Mehrotra）公开表示，他的企业希望打造中国和世界的半导体未来。高通（Qualcomm）首席执行官阿蒙（Cristiano Amon）也强调，希望更紧密地同中国合作，加入到各类行业的数字化转型中去。”

中国银行正向俄罗斯“断供”

《法兰克福评论报》注意到，俄罗斯发动对乌克兰的侵略战争后，没有加入西方制裁行列的中国继续保持甚至扩大同莫斯科的贸易往来。不过，一段时间以来，在西方的强大的压力下，习近平似乎开始动摇。

“开始时，数家中国银行中断了同俄罗斯的支付关系，普京尚未预感到接下来发生什么。根据去年底的数据，中国最大的银行工商银行退出俄罗斯生意，才让后者蒙受了重大打击。

而今，更多银行加入了这个行列：平安银行、宁波银行均停止了同俄方的人民币支付业务。这是地报纸Izvestia援引俄罗斯经济界和银行界人士报道的。据悉，限制人民币支付的中方银行还更多，包括星展银行、长城华西银行、浙商银行等一系列具有国际资本的银行。”

克里姆林宫发言人佩斯科夫指出，美国与欧盟向中国进行了前所未有的施压，造成以上结果。《法兰克福评论报》写道：

“很明显，佩斯科夫指的是，美国加强了对那些支持普京的外国银行的制裁力度。据Business Insider报道，一旦受到美国制裁，外国银行将失去同美方银行的互汇关系。”

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