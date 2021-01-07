德语媒体：欧盟送给习近平的新年礼物

德国“时代在线”署名评论文章认为，欧中投资协议“完成谈判”是对人权的背叛，也是对即将就任的拜登新政府的冒犯。《法兰克福汇报》文章猜测北京对阿里巴巴等企业采取强硬措施是否是想推行国有化。
（德国之声中文网）欧中投资协议为什么在7年的拉锯战后突然就”完成谈判“？为什么偏偏赶在人们忙着过圣诞、新年的时候宣布这一消息？“时代在线”署名文章对来自布鲁塞尔的解释并不满意。布鲁塞尔方面称，德国的轮值主席任期到2020年12月31日就宣告结束。新冠疫情席卷欧洲后，人们将欧中谈判抛在脑后，而一直将该协议作为核心项目的德国总理默克尔却不放松，并在最后一分钟达成目标。 欧盟想以此证明，即便在疫情时代，欧盟也具有行动能力。
文章写道，拜登很快将宣誓就任美国总统，欧盟领导人表示希望重新恢复和美国的合作，默克尔也称美国仍然是最重要的盟友，”有鉴于这些友谊的表白，华盛顿方面有理由对默克尔领导下的欧盟在与中国达成如此重要的协议前不多等几周感到惊讶。毕竟中国政策对西方的未来至关重要。如果西方在中国面前想说话管用，那么和拜登政府进行交流不仅理所当然，而且非常迫切。拜登之前就向欧盟表示，愿意‘就中国不断增强的自信所带来的战略挑战’进行新的跨大西洋对话。欧盟在特朗普的四年任期中苦苦宣扬多边主义，但在多边主义者拜登当选后的首次时机中，欧盟的所作所为却恰恰不是多边主义，而是强硬的单边主义。”
作者指出，2020年，中国政府破坏香港自治、扼杀香港民主运动，加强对维族的压迫，掩盖疫情真相的行为再次让人们看到中共多么专制，“但欧盟现在却偏偏赠送给其主席一个巨大的外交胜利”。而就在欧盟夸耀谈判胜利后不到一周，香港就有50多名反对派被逮捕。
文章写道：“对于给习近平的这个大礼物，欧盟现在有什么回报吗？有的，有更多进入中国市场的机会。但欧盟没有得到的是中国在尊重人权方面的让步。谈判方一直在争论是否必须让中国今后遵守国际劳工公约中禁止强迫劳动的条款。得到的却是，‘中国继续努力争取批准国际劳工组织公约’。这本来相当于是说，‘你们就别想了“，但欧洲谈判方却马上称这是‘让步’，并在协议上签字。
《法兰克福汇报》文章分析了北京方面对阿里巴巴等企业采取强硬措施的目的：“是鼓励更多竞争？还是要推行国有化？”
文章写道：“很显然，习近平领导的党想将人民所依赖的科技巨头置于掌控之下。最好的情况下，阿里巴巴和腾讯今后必须遵循公平竞争和金融稳定的新规定。但也许不这么简单。很难说会不会出现这些公司被国有化的情况。有证据表明，北京希望以一种更为非正式的方式让这些公司规范化。唯一可以肯定的是，在中国，没有什么是安全的。 对于股票购买者而言，这是糟糕的前景。”
摘译自其它媒体，不代表德国之声观点
© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
中国与欧盟、德国、法国的领导人召开了远程视频会议，随后共同宣布延续了7年的欧中投资协议“如期完成谈判”。为此欧盟发表公告。此前德国之声获得欧中协议相关内容，专家分析了其中的利弊所在。
欧盟与中国投资协议谈判多次难产后，在轮值主席国德国卸任前，突然进展加速，以至于在2020年结束之前，匆忙地达成了协议。表面上看，欧盟似乎获得了特朗普想得到但却没有实现的目标，但实际上，很多细节并没有保证今后目标的真正实现。
德语报刊在2020年的最后一天密集关注了欧中就投资协议达成共识。有评论叹息，欧盟错失了联手美国共同遏制中国的机遇，欧美关系中了北京的离间计。还有文章认为，有协议总归好过没协议。也有评论指出，关键在于协议是否具备监督制约机制。
中国人曾经的“全民爸爸”马云目前处境如何，仍然不得而知。最新消息显示中国官方曾经下令禁止媒体在这件事情上发表与官方立场不符的消息。有人从中嗅出了当年薄熙来案的味道，也有人认为中国政府其实有点怕阿里巴巴倒下。