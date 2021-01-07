德语媒体：欧盟送给习近平的新年礼物

（德国之声中文网）欧中投资协议为什么在7年的拉锯战后突然就”完成谈判“？为什么偏偏赶在人们忙着过圣诞、新年的时候宣布这一消息？“时代在线”署名文章对来自布鲁塞尔的解释并不满意。布鲁塞尔方面称，德国的轮值主席任期到2020年12月31日就宣告结束。新冠疫情席卷欧洲后，人们将欧中谈判抛在脑后，而一直将该协议作为核心项目的德国总理默克尔却不放松，并在最后一分钟达成目标。 欧盟想以此证明，即便在疫情时代，欧盟也具有行动能力。

文章写道，拜登很快将宣誓就任美国总统，欧盟领导人表示希望重新恢复和美国的合作，默克尔也称美国仍然是最重要的盟友，”有鉴于这些友谊的表白，华盛顿方面有理由对默克尔领导下的欧盟在与中国达成如此重要的协议前不多等几周感到惊讶。毕竟中国政策对西方的未来至关重要。如果西方在中国面前想说话管用，那么和拜登政府进行交流不仅理所当然，而且非常迫切。拜登之前就向欧盟表示，愿意‘就中国不断增强的自信所带来的战略挑战’进行新的跨大西洋对话。欧盟在特朗普的四年任期中苦苦宣扬多边主义，但在多边主义者拜登当选后的首次时机中，欧盟的所作所为却恰恰不是多边主义，而是强硬的单边主义。”

作者指出，2020年，中国政府破坏香港自治、扼杀香港民主运动，加强对维族的压迫，掩盖疫情真相的行为再次让人们看到中共多么专制，“但欧盟现在却偏偏赠送给其主席一个巨大的外交胜利”。而就在欧盟夸耀谈判胜利后不到一周，香港就有50多名反对派被逮捕。

文章写道：“对于给习近平的这个大礼物，欧盟现在有什么回报吗？有的，有更多进入中国市场的机会。但欧盟没有得到的是中国在尊重人权方面的让步。谈判方一直在争论是否必须让中国今后遵守国际劳工公约中禁止强迫劳动的条款。得到的却是，‘中国继续努力争取批准国际劳工组织公约’。这本来相当于是说，‘你们就别想了“，但欧洲谈判方却马上称这是‘让步’，并在协议上签字。

《法兰克福汇报》文章分析了北京方面对阿里巴巴等企业采取强硬措施的目的：“是鼓励更多竞争？还是要推行国有化？”

文章写道：“很显然，习近平领导的党想将人民所依赖的科技巨头置于掌控之下。最好的情况下，阿里巴巴和腾讯今后必须遵循公平竞争和金融稳定的新规定。但也许不这么简单。很难说会不会出现这些公司被国有化的情况。有证据表明，北京希望以一种更为非正式的方式让这些公司规范化。唯一可以肯定的是，在中国，没有什么是安全的。 对于股票购买者而言，这是糟糕的前景。”

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 妄议犯上？阿里遭劫？ 马云去年10月在上海外滩金融峰会发表演讲，公开批评中国的金融监管体制。11月初，阿里巴巴旗下的金融科技公司蚂蚁集团在上海和香港价值370亿美元的首次公开募股（IPO）在最后一刻被叫停。自此，马云一直没有公开露面或发言。监管机构多次约谈蚂蚁集团管理层，并宣布对阿里巴巴集团进行反垄断调查。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 被单蒙头 轮椅推走 据《纽约时报》报道，2018年1月27日凌晨，45岁的肖建华坐在轮椅上被人从香港四季酒店带走，他的头被像床单或毯子的东西蒙着。2月1日，肖建华名下最主要的“明天系”集团刊登头版广告，称肖“在国外养病”。报道称，肖可能与曾庆红的亲属有过生意往来。直到2020年7月，明天集团首次证实了肖建华在中国大陆，并说他在配合政府重组企业集团。与此同时中国两家监管机构宣布，已接管明天控股集团旗下几家价值数千亿美元的公司。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “不能履职” 安邦不安 2017年6月14日，安邦集团在官网发表声明，称董事长吴小晖"因个人原因不能履职，已授权集团相关高管代为履行职务"。《纽约时报》引述知情人士称，吴小晖遭到拘留。2018年3月，吴小晖被检察院起诉，5月即因集资诈骗及以职务侵佔罪成，一审判囚18年。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “私募一哥” 锒铛入狱 中国官方新华社报道，2015年11月1日，泽熙投资总经理徐翔“通过非法手段获取股市内幕信息，从事内幕交易、操纵股票交易价格，被公安机关依法采取刑事强制措施”。身着白色阿玛尼西装的徐翔在宁波杭州湾跨海大桥附近被抓。纽约时报报道，在2015年夏股灾时，泽熙旗下的基金收益仍逆市上涨。2016年4月，徐翔被正式批捕。2017年1月，徐翔以操纵证券市场一审被判五年半，罚金110亿元。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 富商徐明 猝死狱中 2015年12月4日，大连实德集团、实德俱乐部前董事长徐明在服刑的武汉监狱中因突发心肌梗塞死亡。徐明曾在薄熙来案中出庭作证。薄熙来被指控收受其巨额贿赂。2012年3月，有多家媒体报道称，徐明涉嫌经济案件被相关部门控制。但此后有关其被捕、被起诉以及最后被判刑的过程不曾被公开。徐明的刑期也一度不为人知。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 “协助调查” 内容不明 金融时报报道，2015年12月，复星集团董事长郭广昌在失联四天后现身。报道称，失联期间他在协助中国当局进行一项调查。报道称，在中国政府的反腐运动中，郭广昌是受到波及的最知名的民营企业家。当他在公司内部会议上再度现身时，全场起立欢迎。

失言、失宠、失足、失踪？ 那些“消失的”中国商界大佬 失踪五周 现身履职 《金融时报》报道，2015年12月，国泰君安国际董事会主席阎峰在失踪5周后现身，并恢复履职。报道称，中国当局当时正在调查股市违规行为。《新京报》报道说，2015年A股跌宕起伏，下半年证券行业成为反腐重地，多名证监会官员、券商和私募的高管被调查。



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