德语媒体：欧盟要对中国拿出“撒手锏”

（德国之声中文网）《新苏黎世报》发表评论称，欧盟是政治上的侏儒，军事上的蠕虫，唯一拿得出手的就是其经济实力，毕竟这里拥有全球最大的内部市场之一。本周三欧盟提出一项新的贸易防御措施，旨在当任何成员国遭受外国打压时欧盟能够做出必要回应。 这篇题为《欧盟要对中国拿出"撒手锏"》的评论写道：

"回顾特朗普时期的欧美贸易纠纷，欧盟出台这一措施的防御范围显然并不局限于专制国家。但毫无疑问，欧盟目前最大的忧虑就是中国。今年十一月初，台湾获准以其岛名在立陶宛开设代表处后，快速崛起中的超级大国中国一直在对小国立陶宛大发雷霆。对北京来说，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分。中国很快就将立陶宛从其海关系统中清除出去，其实等于对该国实施了贸易禁运。

在此问题上，欧盟必须站在立陶宛一侧，这是情理之中的事情。当然也必须承认，仇俄亲美的维尔纽斯之所以要挑战中国，显然也并不完全是无私的正义之举：毕竟如果北京试图将其自身意志强加给一个欧盟成员国，并肆意违反世界贸易组织的规定，那么国际社会显然不能视而不见。"

评论写道，中国已经容不得任何批评。今年春季，当欧盟、美国、加拿大以及英国就新疆问题对部分中国官员发布制裁令之后，中国立即发布了强硬得多的反制裁措施。中国式的战狼外交已经无处不在。

"尚需审议通过的欧盟新型制裁机制，可以说来的正是时候。当然前提条件是，各成员国能够达成共识，而不是将相关条例修改得面目全非。对于柏林的新政府来说，对华关系无疑是一场严峻的考验：社民党、绿党和自民党三党组成的联合政府已经宣布，将放弃默克尔时代委曲求全的对华政策。至少他们的联合执政协定里有这样的描述。至于务实派政治家、德国新总理肖尔茨能否履行诺言，人们正拭目以待。"

德国新政府是否会履行其采取强硬对华政策的诺言，也是柏林《每日镜报》关注的话题。该报写道：

"贝尔伯克正式就任外长前不久接受《日报》采访时曾表示，在对华政策问题上，德国不应一味'刻意美化或保持缄默'，她同时还重申了她的'保持对话和强硬立场'并存的主张。贝尔伯克表示，鉴于存在维吾尔人被强制劳动的问题，有可能会对来自新疆的产品实施进口禁令。同时她也不排除对北京冬奥会实施抵制的可能性。中国驻柏林大使馆随后即警告德国联合政府不要对中国采取对抗政策。

美国宣布对北京冬奥会实施抵制后，柏林新政府目前所面临的压力也越来越大。肖尔茨总理暂时不愿明确表态，而是说将会在政府内部进行磋商。贝尔伯克的态度也发生了变化。她在出访途中回答相关问题时表示，抵制北京奥运的问题应在联邦政府和欧盟层面上进行协调。绿党原本就一直主张，以欧盟对华政策取代德国对华政策，而这显然会是一个耗时费力的巨大工程。

德国首位绿党籍外交部长菲舍尔曾经说过：担任外交部长一职对一个人的改变要远远大过一个人对外交部的改变程度。长远来看，前外长的这席话显然也适用于新一任绿党籍外交部长。"

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