德语媒体：欧盟汽车关税让谁受益？

欧盟即将对中国产电动汽车征收反补贴关税，德国《世界报》就此提出警告，认为这很可能只让本土厂商受益，最终会扼制创新和竞争。《明镜周刊》则呼吁欧洲人切忌甘于平庸，要勇于进取、勇于自我革命。

（德国之声中文网）柏林出版的《世界报》以“反补贴关税的危险游戏 ”为题，刊发评论指出，德国联邦邮电部在80年代曾经警告消费者不要购买物美价廉的日本电话答录机，从而造成了当时德国的电信资费居高不下、技术水平逐渐落后于人，唯一的受益者只有西门子等本土设备厂商。作者警告说，欧盟即将开始征收的中国产电动汽车附加关税切忌像当年那样扼制创新和竞争。

“这一次，欧洲人并不是想要彻底封闭市场，而是想要保护欧洲本土车企免遭亚洲竞争者的侵害。后者一方面收受巨额补贴，另一方面也极具创新能力。这是一场危险的游戏：欧盟发出关税威胁尽管推动了北京就补贴问题展开谈判，但是发出威胁的人也必须为具体实施做好准备。根据基尔大学世界经济研究所的预测，欧盟关税可能导致中国对外出口汽车减少1/4，从而在欧洲市场显著推高所有电动汽车的价格。届时的受益者将会是德国大众等欧洲厂商，他们将有更多的时间来解决软件问题、推出更有说服力的车型。”

“这种局面有利于制造商，却不利于消费者。后者暂时将以更高的价格获得更差的汽车。所以，欧盟关税必须只针对中国车企所收受的不公正政府补贴，而不是旨在封闭市场。长期而言，政府出手保护本土产业免受外来竞争者更具创新力、更有价格优势产品的侵袭，只会营造一种假象。哪怕用‘欧洲自主性’这个概念予以包装也改变不了这个事实。在德国电信市场1989年不可阻挡地予以开放以后，德国本土厂商很快就几乎全盘覆灭。”

欧洲如何向中国要求公正的竞争环境？ 图像来源: Rainer Unkelimago images

汉堡出版的《明镜周刊》以“欧洲经济如何追赶美国和中国 ”为题，刊发德国经济学家Christian Böllhoff撰写的客席评论。作者警告说，欧洲在经济增长、人均收入、生产效率方面正在全面落后于美国和中国，因此必须立刻采取措施来避免在国际舞台上彻底丧失经济影响力。

“面对华盛顿和北京，欧洲需要自信的政策。政治必须以自身经济利益为导向，欧洲不需要向任何人卑躬屈膝。其实，欧盟并不像许多人认为的那样软弱。没有任何一家跨国企业愿意被排除在欧洲市场之外，这就体现了欧洲的实力地位，也昭示了欧洲应当怎样参与构建国际秩序。”

“我们不再拘泥于自己的弱点，这点非常重要。我们应该更多聚焦于我们所能掌控的东西，这其中包括欧洲优秀的科研机构、大小不一的市场领军企业。”

“在足球场上，只在中场倒脚的球队很难取胜。欧洲现在需要更快的速度和更强的进攻意愿。时不时地对旧有理念进行质疑，这也是一种有效的做法。我们还应该要求公正、互惠的竞争环境。我们想要的并非是一个平庸、令人难以接受的第三名，我们想要夺得桂冠。欧洲人，加油！”

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