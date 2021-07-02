 德语媒体：欧盟应抓住中国尚未完全自立的时机 | 媒体看中国 | DW | 03.07.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：欧盟应抓住中国尚未完全自立的时机

《商报》认为，欧盟应该趁中国依然需要欧洲技术的有利时机，尽早向中国划定红线，强调普世人权绝非内政。《每日镜报》则抨击了习近平在中共百年庆典讲话中只提中国近代屈辱史、不提文革等中共自身严重错误的双重标准行为。

Symbolbild EU - China

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"欧盟必须对中国划出红线"为题，呼吁欧盟趁现在中国依然需要欧洲企业技术的有利时机，尽早在对华关系中更加坚决地贯彻自身利益。

"鉴于中国不断增强的民族主义色彩，今后我们在和中国打交道时会面临越来越大的挑战。台海矛盾具备引发严重军事冲突的潜力，中国国内严重的侵犯人权现象、南海领土争端、甚至被视为合作领域的气候保护议题，都蕴藏着巨大的冲突风险。"

"因此，欧盟以及德国必须改变其对华姿态。目前，中国依然需要欧洲，需要一个良好的中欧关系。中国需要欧洲企业的技术，北京当局也依然需要外国的认可，来增强在本国民众心中的形象。然而，这个时机将会消逝。如今的中国正日趋封闭，中共当局已经宣布要实现科技自主。欧盟以及德国必须形成坚定的对华立场，不能再浪费太多时间。"

"作为中国最重要的贸易伙伴，德国政府起到突出的作用。柏林必须承认一点：以往的'轻声批评、言大于行'对华政策已经失败。在新疆，北京在连续多年打压穆斯林后，已经实现了目标：绝大多数当地民众早已不敢发声抨击政府。香港的情况也类似：曾经在国际上广受赞誉的法治体系，在《国安法》获强推后只剩下一个空壳。北京如今已经彻底控制香港，尽管它早前曾经对国际社会做出过不一样的承诺。"

作者注意到，最近，德国经济界对中国的批评声甚至比德国政界更加响亮。商界人士担心，一个不断试图打破现有规则的中国，将会是一个越发令人头疼的竞争对手；而"人权绝非内政"也必须成为德国在和中国打交道时不容妥协的红线。

"我们应当向中国划定红线，一旦跨越就会遭致欧盟的制裁。对于证据明确的严重侵犯人权行为，欧盟必须予以制裁。同样地，对于中国企业有针对性地让外国企业处于竞争劣势的行为，我们也应当划定红线。其他应当受到制裁的行径还包括：接受了大量政府补贴的企业以低价将竞争对手排挤出市场；光天化日之下肆无忌惮地破坏具有国际法效力的条约，就像北京对待香港那样。只有当欧洲展现出坚定团结的姿态时，才能获得中国当局的重视。"

China 100. Jahrestag der Kommunistischen Partei

《每日镜报》抨击了习近平在中共百年庆典讲话中只提中国近代屈辱史、不提文革等中共自身严重错误的双重标准行为。

DW.COM

如今的中共，到底和百年前成立时的中共有着多大的偏差？早年共产党人的社会公正、民主自由之理想，当今中共又实现了多少？德国之声就此专访了德国历史学家、汉学家余凯思教授。

习近平周四上午针对中共创党百年发表演说，内容触及广泛的议题。目前在美国芝加哥大学担任访问学者的縢彪认为，习近平在思想上延续中共一贯的套话，但在外交丶香港与台湾议题上则是表现出更强硬的态度。

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。

如何评价中共百年党庆及其历史是一件见仁见智的事。正确的态度或许是，虽不认同中共的价值观和对历史的诠释，可也不简单地对它采取一刀切的否定做法。审视中共百年史，同所谓百年成就比，它给民族和人民造成的苦难实在罄竹难书。

中共诞生百年来，经历了数次道路选择的迂回转向。几经蜕变，她已从一个不断革命、追求解放和民主的革命党，变成了害怕所有革命的反革命党，彻底走向了民主和社会主义的反面。

柏林出版的《每日镜报》则继续剖析习近平在中共建党百年庆典上的讲话。题为"习近平誓要实现中国民族复兴"的评论指出，共产党对中国历史正在实行双重标准。

"只有和习近平一起去回顾中国复兴前的屈辱历史，才能准确理解中共的全面权力诉求。中国的屈辱历史包括清朝与英国的鸦片战争、造成3000万人丧生的镇压太平天国内战、还有一百多年前的义和团运动与八国联军侵华。"

"但是，我们也必须清楚地看到习近平按下不表的内容，包括'大跃进'造成的严重饥荒、血腥的文化大革命等等。中共如今正在明确赞扬毛泽东，他的画像依旧高悬于天安门城楼之上，此时对毛时代严重错误的沉默就尤为引人注意。"

"但是在中国，这种曲解历史的方式显然能够奏效。就像六四事件成为禁忌话题那样，没有人再会深究什么才是真正的马克思列宁主义。显然，它和当今中国的专制国家资本主义相去甚远。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

China Lien Chan und Xi Jinping Treffen in Peking

从连战丶洪秀柱贺中共百年看国民党困境 02.07.2021

中共庆祝建党百年，台湾关注度比起国际和中国大陆内部相对较低。而国民党内也出现不同声音，有别於党部立场，前主席连战和洪秀柱对中共百年致贺引发争议。他们为何如此积极?

China I Amsprache Präsident Xi Jinping

中共百年党庆 习近平说了什么? 01.07.2021

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在演说中提到完善中国特色社会主义的重要性，也重申落实对港澳全面管制，以及实现两岸统一。

China 100. Jahrestag Kommunistische Partei | Peking

中共建党百年 北京香港气氛迥异 01.07.2021

中国共产党7月1日在北京庆祝其成立100年，中国国家主席习近平在天安门广场发表演说。与此同时，香港则是会以大量警察戒备的方式来度过这天。