德语媒体：欧盟应抓住中国尚未完全自立的时机

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"欧盟必须对中国划出红线"为题，呼吁欧盟趁现在中国依然需要欧洲企业技术的有利时机，尽早在对华关系中更加坚决地贯彻自身利益。

"鉴于中国不断增强的民族主义色彩，今后我们在和中国打交道时会面临越来越大的挑战。台海矛盾具备引发严重军事冲突的潜力，中国国内严重的侵犯人权现象、南海领土争端、甚至被视为合作领域的气候保护议题，都蕴藏着巨大的冲突风险。"

"因此，欧盟以及德国必须改变其对华姿态。目前，中国依然需要欧洲，需要一个良好的中欧关系。中国需要欧洲企业的技术，北京当局也依然需要外国的认可，来增强在本国民众心中的形象。然而，这个时机将会消逝。如今的中国正日趋封闭，中共当局已经宣布要实现科技自主。欧盟以及德国必须形成坚定的对华立场，不能再浪费太多时间。"

"作为中国最重要的贸易伙伴，德国政府起到突出的作用。柏林必须承认一点：以往的'轻声批评、言大于行'对华政策已经失败。在新疆，北京在连续多年打压穆斯林后，已经实现了目标：绝大多数当地民众早已不敢发声抨击政府。香港的情况也类似：曾经在国际上广受赞誉的法治体系，在《国安法》获强推后只剩下一个空壳。北京如今已经彻底控制香港，尽管它早前曾经对国际社会做出过不一样的承诺。"

作者注意到，最近，德国经济界对中国的批评声甚至比德国政界更加响亮。商界人士担心，一个不断试图打破现有规则的中国，将会是一个越发令人头疼的竞争对手；而"人权绝非内政"也必须成为德国在和中国打交道时不容妥协的红线。

"我们应当向中国划定红线，一旦跨越就会遭致欧盟的制裁。对于证据明确的严重侵犯人权行为，欧盟必须予以制裁。同样地，对于中国企业有针对性地让外国企业处于竞争劣势的行为，我们也应当划定红线。其他应当受到制裁的行径还包括：接受了大量政府补贴的企业以低价将竞争对手排挤出市场；光天化日之下肆无忌惮地破坏具有国际法效力的条约，就像北京对待香港那样。只有当欧洲展现出坚定团结的姿态时，才能获得中国当局的重视。"

柏林出版的《每日镜报》则继续剖析习近平在中共建党百年庆典上的讲话。题为"习近平誓要实现中国民族复兴"的评论指出，共产党对中国历史正在实行双重标准。

"只有和习近平一起去回顾中国复兴前的屈辱历史，才能准确理解中共的全面权力诉求。中国的屈辱历史包括清朝与英国的鸦片战争、造成3000万人丧生的镇压太平天国内战、还有一百多年前的义和团运动与八国联军侵华。"

"但是，我们也必须清楚地看到习近平按下不表的内容，包括'大跃进'造成的严重饥荒、血腥的文化大革命等等。中共如今正在明确赞扬毛泽东，他的画像依旧高悬于天安门城楼之上，此时对毛时代严重错误的沉默就尤为引人注意。"

"但是在中国，这种曲解历史的方式显然能够奏效。就像六四事件成为禁忌话题那样，没有人再会深究什么才是真正的马克思列宁主义。显然，它和当今中国的专制国家资本主义相去甚远。"

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