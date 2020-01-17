德语媒体：欧盟应对中国的“撒手锏”

（德国之声中文网）新近上任的欧盟贸易专员菲尔•霍根（Phil Hogan）周一建议，制定欧盟的"国际采购准则"，具体内容是欧盟各国公开招标时，可以对来自欧盟外的企业采取"歧视性"措施，前提条件是该企业所在国家对欧盟企业采取了歧视性政策。这一准则显然矛头直指中国，因为霍根是在欧洲商界有关中国问题的一次研讨会上提出这一建议的。《南德意志报》援引霍根的话报道说，霍根要求制定"稳固措施"以应对中国构成的严峻挑战。这篇题为《抵御中国的强大武器》的文章写道：

"制定这一准则，并不是要对外封锁欧洲市场。相反，欧盟希望以此向中国等国施压，迫使这些国家准许欧盟企业参与竞标活动。如果相关国家不采取相应措施，那么来自这些国家的企业将面临在欧洲市场受到歧视的危险。霍根认为，这项法律草案有望获得欧盟各成员国的支持。

如果中欧投资协定能够顺利签署，企业界的担忧也将云消雾散。2013年以来，双方一直在就这一协定进行谈判。协定将有助于欧洲企业开展对华业务，为不平等待遇画上句号。一支来自北京的代表团目前正在布鲁塞尔进行第26论谈判。霍根表示，中方在谈判中开出的条件'并不令人满意'，因此，欧盟方面必须在贸易政策领域拿出更为有利的武器，比如制定采购准则。"

事实上，欧盟曾在2012年就曾计划制定相应的"采购准则"，但由于德国等成员国的反对，最后不了了之。文章接着写道：

"霍根对另一个应对措施也表现出'兴趣', 这是由负责竞争事务的欧委会副主席丹麦人韦斯塔格提出的一项建议。韦斯塔格目前正在调研外国国有企业高价收购欧洲企业时，欧盟委员会是否以及如何采取应对措施的可能性。当某一家欧盟企业面临出售时，有北京幕后撑腰的中国企业可以开出令欧洲本土企业无法企及的天价。荷兰政府建议，欧盟委员会应在特定情况下禁止这类交易。"

"武汉肺炎"爆发以来，本周一，武汉卫健委公布周末又新增110个病例。而就在数天前，中国有关部门还曾宣称疫情"可防可控"。《法兰克福汇报》以《令人疑窦丛生的信息政策》为题，报道了这场疫情中爆发以来，中国信息政策的变化。文章写道：

"从新增病例突然增多的情况来看，与其说这是病毒传染的自然规律，倒不如说这是由于高层有关增大疫情透明度的政治决策更为确切。当天晚间的新闻联播足以让人产生这样的印象，报道称，党和国家领导人习近平和总理李克强就控制疫情发展下达了指示。习近平要求党政官员，'高度关注疫情发展、采取预防和控制措施，要将人民群众的生活安全放在首位。 由于春节在即，各级部门要高度戒备。'每逢春节，都会有数以百万计的中国人返乡与家人团聚或出国旅游。这也使疫情传播的风险大幅增高。不过，中共总书记也没有忘记强调'舆论导向和维护稳定'的重要性，也就是说，对于疫情传播的信息还是要严加控制。"

[摘编自其它媒体，不代表德国之声观点]