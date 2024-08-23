德语媒体：欧盟对华关税 越改越迷惑

《商报》注意到，欧盟对中国产电动汽车征收的税率一改再改，虽说是体现出布鲁塞尔对产业界的异议有所顾及，但针对不同企业的税率如何界定仍然令人费解。

（德国之声中文网）欧盟委员会本周再次修改了针对中国产电动汽车加征关税的税率，《商报》（Handelsblatt）注意到，这已经是布鲁塞尔第三次公布新的税率数字。

今年6月，欧盟决定向那些对反补贴调查程序采取配合态度的车企征收平均21%的附加关税；到了7月，这一平均税率降到了20.8%；如今又重新升到了21.3%。对于那些不配合的汽车制造商，欧盟所加征的关税则逐步从38%降到37.6%以及现在的36.3%。

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《商报》驻布鲁塞尔记者Carsten Volkery在题为《围绕汽车关税的困惑》（Verwirrung um die E-Auto-Zölle）的评论文章中写道，“一次次的调整显示出，对于车企提出的异议，欧盟方面还是有所顾及的，并且保持了透明”。

欧委会主席冯德莱恩是对中国电动汽车反补贴调查的主要推动者 图像来源: Jean-Francois Badias/AP/picture alliance

“然而从外界视角来看，这些数字上的混乱只会令人困惑。比如为什么一个月之前，宝马在中国制造的电车还需要缴纳37.6%的额外关税，而现在突然就只需要交21.3%了？官方给出的理由是，现在宝马已经被划为配合调查的企业，而之前则是被视作不合作的。”

一改再改为那般？

“这种突然的逆转强化了一种印象，那就是整个评估体系并不是基于客观标准，而是或多或少随意地拼凑而成。”作者指出，尤其是欧盟委员会没有解释清楚，针对每个制造商的关税税率究竟是如何计算出来的。官方只提供了两个笼统的因素：一是从中国政府那里获得的补贴；二是企业方是否愿意向布鲁塞尔提供信息。

“其它的细节信息，欧盟委员会都拒绝透露，并且指出一些基本数据涉及到车企的商业机密。这固然是一个障碍，但仍然有人怀疑这其中的工作马虎草率，数据基础也根本经不起推敲。”

作为中国国产品牌的比亚迪，只需要额外缴纳17%的反补贴关税，而德国制造商却被要求支付至少21.3%的附加关税。美国电车制造商特斯拉成功说服欧委会把税率降到了只有9%，比德国竞争对手低一半还多——这一切看起来都是有些荒唐的。

作者最后预测道：“由于产业界显然还在对布鲁塞尔施压，所以如果欧盟委员会在最终拍板之前再次下调税率也不令人意外。在10月底的最后期限到来之前，各路车企的游说大军还有继续采取行动的时间。”

罗马向中国抛出橄榄枝

为了应对欧盟祭出的惩罚性关税，有些中国汽车制造商已经寻求在欧洲开设生产基地。除了已经开始在匈牙利兴建工厂的比亚迪之外，《法兰克福汇报》（FAZ）注意到，意大利政府目前正在与中国汽车制造商就在阿尔卑斯山以南开设工厂进行谈判。文章评论道：“从其支持者的角度来看，关税不仅旨在提高进口产品的价格，还旨在激励外国公司在受保护的经济区内落户。”

斯特兰蒂斯（Stellantis）集团通过与中国零跑汽车合作，可以绕开新的欧盟关税。作者Christian Schubert分析指出，意大利的兴趣是可以理解的，特别是考虑到菲亚特-克莱斯勒（Fiat-Chrysler）在Stellantis集团中仅存的生产线也正逐渐撤出意大利。

“与中国人的合作是否会成功，还有待观察。意大利没有从特斯拉和英特尔等公司的扩张计划中得到任何好处，尤其是因为这个负债累累的国家没有多少财力来为企业提供补贴。过去的财政政策失误如今正在进行反噬。”文章强调，最终设厂计划能否成功，主要取决于当地的基本条件，而不是补贴或关税等短期干预措施。



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