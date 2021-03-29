德语媒体：欧盟向不公平竞争宣战

（德国之声中文网）中国国有企业因为背后有政府的鼎力支持，所以在市场竞争中占据了明显优势，这一点一直令欧洲企业叫苦不迭。而受到疫情冲击之后，欧盟更是担心中国会趁机廉价收购欧洲企业。《世界报》报道称，为了遏制这一趋势，欧盟正在制定相关法律，以保障欧洲市场上的公平竞争。这篇题为《欧洲向不公平竞争宣战》的文章写道：

“为了保障公平的竞争环境，欧盟终于痛下决心了：新的条例将制止受到政府补贴的外国企业收购欧洲企业，也不再允许上述外国企业参与欧盟公共项目的招标活动。负责欧盟竞争事务的欧委会执行副主席玛格丽特·维斯塔格（Margrethe Vestager）和欧盟工业事务专员布雷顿（Thierry Breton）去年六月就已提出制定相关法律的建议。维斯塔格对《星期天世界报》表示, 拟定法规的工作已经进入尾声，‘我们今年第二季度就会提交具体的法律草案。’

经济界对欧盟委员会以白皮书形式发布的立法建议表示欢迎，但同时也提出警告称，在要求企业提高透明度方面不应偏离目标。按照立法建议，相关企业不仅要说明自己是否得到了政府补贴，还要说明其供货商是否得到政府补贴。一些行业协会甚至这样解读欧盟的立法建议，即企业要证明自己供货商的供货商也没有获得有碍公平竞争的国家补贴。欧洲雇主联合会Business Europe警告说，条例的部分内容‘给企业增添了极大的负担，’欧盟应当制定有的放矢的措施。”

维斯塔格承诺会在立法过程中考虑经济界的担忧，但她强调立法原则不会改变，即“不能让外国企业在欧洲的子公司因为获得其本国政府的支持，就能在竞标活动中挤走欧洲企业。”文章接着写道：

“维斯塔格期望经济界能够理解欧盟制定相关法律的初衷。她还表示，由于欧盟已经完成同中国的投资协定，因此今后需要企业提供的信息会比以前减少。她说:‘问题在于，获取企业的相关信息非常困难。因此，招标活动中，我们必须要企业提供境外资助的详细信息。而欧中投资协定可能会有助于我们在今后获得国外补贴的更多信息。’欧中投资协定引发一派批评呼声。批评者认为，欧盟通过该协定让中国领导层取得了一次外交胜利。”

拜登就任美国总统以来，一直在寻求盟友对其强硬对华立场的支持，而中国也在积极寻找盟友。中俄外长前不久的会晤就是这种外交努力的一个组成部分。《法兰克福汇报》写道：

“毫无疑问，在政治层面上，中俄联手已经取得了成效，即共同应对西方以及西方在人权问题上的指摘。中俄两国在联合国安理会利用否决权，阻挠相关决议的通过，使得叙利亚独裁者阿萨德和缅甸军政府不能受到必要的谴责。中俄两国在疫苗外交领域的合作也使双方都从中受益，尽管中国疫苗厂家至今仍未公布第三期临床试验的数据，但这并不影响两国相互对对方疫苗表达信心。在航天领域，中国和俄罗斯也开展着密切的合作。今年三月，双方宣布将在月球上共同建造科研站。

不过，中国也不会同俄罗斯走得太近。双方在中亚和北极的利益冲突决定了这一点。在经济方面，尽管中国在努力减少对西方技术的依赖，但同西方仍有着极其密切的联系，俄罗斯也同样如此。此外，中国期望要以‘负责任大国’的姿态成为世界领袖。中国并不想毁灭现存世界秩序，只是想对其进行改造。中国社会科学院的俄罗斯问题专家程益君（音）表示：‘同俄罗斯结盟并不符合中国的最佳利益。遇到困难，中俄两国可以抱团取暖，但我们不能忘记，中国崛起对俄罗斯也构成了威胁。如果中俄结盟，那谁来当老大呢？’”



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