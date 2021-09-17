德语媒体：欧盟印太战略——是机智？是无奈？

（德国之声中文网）布鲁塞尔方面试图通过推出印太战略回应中国对霸权地位的追求。《新苏黎世报》 指出，事实上，欧洲人在印太地区少有话语权，法国和澳大利亚之间的潜水艇购买交易破局就刚好证明这一判断。

本周三（9月15日），欧委会主席冯德莱恩在发表欧盟年度咨文的时候曾多次谈到中国。她提出开展“全球门户”项目对抗中国的“一带一路”，禁止欧盟今后采购强迫劳动制裁的产品。她还提到被北京方面看作敌意重重的“印太战略”，提出未来欧盟应该在印太地区扩展外交政策。《新苏黎世报》发表的一篇题为《欧盟在美中之间无奈周旋》（Die EU laviert hilflos zwischen China und den USA）的文章中问到：“冯德莱恩讲话的基调是像观察人士们分析的那样是一篇反华演讲吗？”

文章写道：“欧盟外交与安全政策高级代表博雷利周四在推出欧盟印太战略时强调，这份战略绝不应该理解为对抗中国的战略。他说：‘这份战略涉及的内容是与志同道合的国家展开合作。’……欧盟的确想避免与北京之间发生公开冲突。但是欧盟注意到，中国在印太地区越来越多的攻击性做法也威胁到欧盟的利益。”

所以欧盟在印太战略中提出，要打造同日本、韩国、新加坡、印度以及台湾等国家的“数字伙伴”关系。与澳大利亚、印度尼西亚、新西兰加深经贸往来，共同应对气候变迁和环境污染等问题。

文章指出，“这些都还属于印太战略中无害的一部分。具有高度敏感性的内容是，欧盟表示为了维护联合国国际海洋法公约，为了确保海上航线的安全，将扩大欧盟在印太地区的海军军事存在。……欧洲的战舰已经准备去南中国海巡航了吗？作为测试，德国的巴伐利亚号护卫舰正在前往该海域的路上。本周中国方面表示拒绝巴伐利亚号护卫舰访问上海。欧盟一名官员承认，不能排除的是，北京方面可能把欧洲向南海地区派遣战舰理解为挑衅的做法。”

数月来，美国总统拜登一直努力说服西方工业国家加入反华联盟，以在“制度竞争”中保持优势。但是很多国家不愿意一味倒向美国，他们担心这样做会在经济上带来不利的后果。

文章写道：“澳大利亚和法国之间潜艇交易的破局可能会加重一个印象：会在中美（及其最亲密盟友）的冷战中左右为难。澳大利亚宣布放弃总价值560亿欧元从法国购买柴电潜艇的合同。法国外长对这一决定感到震惊并称之为‘残忍的’决定。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利则简短评论说：‘我们很遗憾，事先根本不知情。’”

《明镜周刊》分析指出，美英两国通过武装澳大利亚对抗北京，但欧盟则选择与北京的对手建立经济伙伴关系。相比之下，欧洲的策略更为机智。

文章指出，美国和英国准备向澳大利亚提供核动力潜艇，“这对北京来说是一个明确无误的信息，北京谴责此举是‘冷战思维’的表现，并警告不要在该地区进一步扩大有核化。……英国《卫报》引述美国裁军问题专家阿克顿（James Acton）的看法说：‘我担心的并不是我们给澳大利亚的核材料会遭到滥用，而是它可能开创了一个可怕的先例，会造成别的国家开始滥用核材料。’”

文章写道：“和美国的策略不同，欧盟的印太战略更注重与该地区民主国家的经济伙伴关系，注重自由贸易和投资协定，强调可靠的供应链、半导体生产和气候保护。”

“（全球门户项目的方向很清晰：）欧洲希望以比中国更公平的条件向发展中国家和新兴国家提供更好的产品。欧委会主席冯德莱恩说：‘我们希望建立联系，而不是依赖性！’”

文章写道： “欧洲的做法听起来显得不得已而为之，因为它在军事上的做法很薄弱，目前为止在印太地区仅执行了零星的海军任务。然而，该地区的政治稳定和安全的海上通道也符合欧洲的战略利益。”

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