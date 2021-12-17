德语媒体：欧盟出台新工具 限制中资竞标

（德国之声中文网）本周一晚间，欧盟议会以及欧盟委员会终于就公共项目竞标资格的新规定达成了共识。《法兰克福汇报》报道称，根据这项新法规，欧盟将可以禁止中国企业参与欧盟境内的大型基建项目。这篇题为《中国失去了参加欧盟公共项目竞标的自由通道》的文章写道：

"这一新规定并非专门针对中国，而是适用于所有不对外开放本国公共项目竞标市场的国家。例如美国一些联邦州也不准外国企业参与本州的公共项目招标，因此欧盟也可以对相关的美国公司采取限制措施。但事实上，欧盟这项被称为《国际采购工具》新法规的矛头的确直指中国。欧盟于2012年提出了《国际采购工具》草案，目的是强迫中国对欧盟企业开放其公共项目招标。但由于德国等国持反对立场，这项立法建议长期遭到搁置。德国、瑞典以及一些行业协会提出的反对理由是，该项法规有可能被滥用于封锁欧盟市场。

欧盟出资中企修建的佩列沙茨大桥

但过去两年当中，由于中国方面拒绝将开放本国公共项目招标市场写入目前已搁浅的中欧投资协定，而且德国政府已将中国定性为'制度性对手'，因此德国政府对《国际采购工具》的立场也发生了改变，从而为这项法规的出台铺平了道路。立法目的也有所改变，现在的重点是要让欧盟企业同中国企业竞争时处于有利地位。按照德国工业联合会的说法，中资企业的报价往往要比欧盟企业低四分之一。布鲁塞尔方面更表示，中资企业比竞争对手报价低60%的情况也屡见不鲜。

欧盟议会首席谈判代表、基民盟籍政治家卡斯帕里（ Daniel Caspary）周二表示，对他来说，制定新法规的首要目的是为了让中方对等开放市场，同时也为了防止中资企业人为压低竞标价格，以赢取大型竞标项目。卡斯帕里表示：'斯德哥尔摩的地铁项目和克罗地亚的佩列沙茨大桥项目就很说明问题。'贸易委员会主席、社民党人朗格（ Bernd Lange）也表示，在贸易政策越来越被当作武器的当下，欧盟必须做出适当回应。他说：'为了进行必要的反击，欧盟必须要完备自身的工具箱。'这其中也应包括拟议中的欧盟反外国补贴法以及反第三国经济讹诈法。"

基民盟籍政治家卡斯帕里（ Daniel Caspary）

报道指出，欧盟正式禁止中国企业参加欧盟公共项目招标活动之前，还会再次敦促中国方面开放本国市场。

"就新法规取得的共识，还需得到部长理事会、欧盟理事会以及欧盟议会的批准。欧盟轮值主席法国希望尽快促成新法生效，对于正在争取连任的法国总统马克龙来说，这将是一个重要的竞选资本。"

中国严苛的防疫措施已经实施了将近两年，这令在华外国企业苦不堪言，《新苏黎世报》报道称：

"种种防疫措施已经对外国企业产生了影响。尽管对于大多数外国企业来说，中国市场仍是赚钱的首选之地，也几乎没有任何企业会因为防疫措施离开中国，但做中国生意确实变得越来越难。

美国商会新近发布的一项会员民调显示，大约76%的受访企业认为招聘和挽留派驻中国人员是企业当前面临的最大问题。而一年前，持这一观点的企业还只有37%。30%的受访企业表示，高素质员工不愿意被派往中国，也是他们遇到的棘手问题。

德国驻华商会的民调结果也大同小异。由于中国严苛的出入境限制，34%的德国企业将不会进一步在华投资。42%的受访企业表示，旅行限制是在华业务的最大挑战。"

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