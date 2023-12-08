德语媒体：欧盟与"三头巨龙"的中国

（德国之声中文网）《新苏黎世报》开篇问道："中国是什么？对欧盟来说，是一只三头巨龙。"

文章写道："这个国家是'伙伴、竞争者和制度对手'。这是2019年欧盟尝试定位与中国关系的战略展望中所写道的。在北京举行的自2019年以来的首次（实体）峰会上对这一复杂关系进行新的摸索。从欧盟角度看，保持这一路线是正确的：不是激进的脱钩（也承受不了这一代价），而是在从对华贸易中获利的同时降低与之俱来的风险。"

"欧盟领导人带着一个要求清单前往会晤北京领导层。（清单）首位上是贸易赤字增加。近两年来达到4000亿欧元，翻了一番。欧委会不愿对这一趋势无所作为。这是对的。"

"因为这背后并非中国出口经济强劲那么简单，而是包含了中国对本土工业直接和间接的补贴。另一方面，欧洲企业对中国中产阶级消费市场的准入则很困难。布鲁塞尔如今威胁对如电动汽车实施进口限制。"

"（清单上）第二点是地缘政治和欧洲的战争。尽管中国官方称自己中立，但布鲁塞尔对北京-莫斯科轴心的出现抱有忧虑。"

文章写道："在2019年前，欧盟工业大国几乎只戴着经济眼镜看中国：是市场，是机遇。2019年香港示威运动被镇压，对维吾尔人的压制性对待，--以及不公平竞争条件--引来观念上的改变。从此之后，人们更强烈地意识到中国在全球的权力雄心，并感到忧惧。习近平对普京的靠拢，把他们的关系塑造成男人间的友谊，让一些重商主义者张开了眼睛：中国也是欧盟的战略对手。"

欧洲依赖于中国

《经济周刊》写道："欧委会主席冯德莱恩行前表现出坚决的态度。她打算以欧盟的名义向中国国家主席习近平传递一个不舒服的讯息。欧盟想要反抗中国不公平的经济政策。欧盟贸易赤字在两年内翻一番达到3900亿欧元，对冯德莱恩来说，是中国阻挡来自欧洲的竞争者的证据。"

文章写道，尽管表现出强硬的态度，但难以期待确切成果。"没错，冯德莱恩可以威胁对中国电动汽车征收关税。但欧洲、特别是德国经济处境极为不利。德国经济研究所对北威州400家企业的问卷显示，40%依赖于中国的前期产品。"

"冯德莱恩所呼吁的去风险毫无迹象：近半数企业甚至预计，未来中国对他们将更重要。特别是能源转型所需要的原材料领域，欧洲依赖于中国。"

四年来的中欧首次实体峰会

话语暖心，结果贫乏

《日报》写道："周四晚间，欧盟领导层几乎是两手空空地与北京的媒体记者见面。无论如何，欧委会主席冯德莱恩表示，…与中国国家领导人习近平进行了'坦诚的磋商'。只是：实质性的结果显然还没有。欧盟独自举行了新闻发布会。"

文章写道："尽管争议话题的清单很长，但中国领导层在辞令上对欧洲人予以热情地接待。习近平对双边关系作出过于美化的描述。这首先是为了不失去欧洲市场。"

"对北京来说，悬在头顶上的达摩克利斯剑是，跨大西洋之间的结盟：美国政府试图以严格的工业政策以及严厉的技术制裁，阻碍中国的经济崛起。习近平当然会害怕布鲁塞尔不加限制地跟从华盛顿的政策。"

欧盟对中国的影响力微小

《商报》写道："此次峰会再次毫不留情地展示出：即便欧盟作为中国商品的销售市场再重要，欧盟对中国的政治影响力仍有限。"

文章写道："是的，没错：中国经济状态很差--永远崛起的超级大国的魔法消失了。部分地区债台高筑，中国人的消费情绪低迷，房地产危机构成威胁。"

"然而，中国将度过这一阶段。即便欧盟出于可理解的缘由对中国汽车征收关税，也不会改变这一趋势。"

"与欧洲关系中存在巨大贸易不平衡的趋势在持续，中国海关周四公布的进出口数据显示了这一点。中国在比如电动汽车或者可再生能源领域的成功，在未来数年内不会逆转。"

欧中峰会：有对话但难有成果

利益的平衡

《法兰克福汇报》写道：2019年的布鲁塞尔峰会有共同记者会和七页的闭会声明，其中强调"全面战略伙伴关系"。本周四不再如此。

文章写道，欧盟希望避免依赖中国，但同时又希望保持对话、保持商业关系。这是一个艰难的平衡。

文章写道："去年4月初的上次视频峰会，正值俄罗斯发动进攻之际。欧盟外交专员博雷利当时称之为'聋人的对话'--双方完全自说自话。这次的峰会有了更好的准备，此前有多个部长级别的磋商，其中包括博雷利自己参与的。制度上的分歧没有任何改变，但无论如何还是可能有限度地推动利益的平衡。"

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