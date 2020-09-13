德语媒体：欧洲需要新的"一个中国"政策

（德国之声中文网）北京政府在执行"一国两制"政策的过程中，越来越表现出咄咄逼人的架势，让欧洲国家领导人不得不做出明确的选择：要么赞同习近平主席的政策，隔岸观火，听凭中国抽空香港法治国家的基础、对台湾更赤裸裸地威胁；要么欧洲认真对待"一个中国"的政策，同台湾开启建设性的合作。拉斯穆森认为，欧洲事实上在几年前就实施过同台湾进行建设性的合作。

"迄今为止欧盟一直奉行的'一个中国'政策，并不排除公开支持民主制台湾的可能，也不禁止为台湾的权利发声，让世界听到他们的声音。""如果欧洲真的想成为地缘政治中的一个重要角色，那么不能继续把它同台湾的关系放置在人们看不到的地方。"作者写道，"台湾是一个运作良好、自由的民主政体，它是全球第21大经济体，是拥有半导体技术等先进科技企业的所在地。"

那么，欧洲该怎样行动？拉斯穆森指出：

"首先，欧盟应该释放出同台湾重新开启双边投资谈判的信号。还在中国重新定义'一个中国'政策之前，欧盟就已经开始了这样的谈判。不过那时人们想先同中国达成同类协定，而达成协议、圆满收官是本届德国主导的欧盟理事会议程的重点。现在，欧中投资谈判陷入僵局，因为中方不愿做出改革的承诺。"

"其次， 欧盟应该坚持让台湾以观察员身份参加不久后举行的世界卫生组织大会的主张。本届大会以抗击新冠疫情为主题。台湾与中国大陆只相距160公里，确诊的新冠病例低于500人，只有5人死亡。台北政府也为欧洲同新冠疫情作斗争贡献了一臂之力，提供了百万计的口罩和其它医疗设备。"

拉斯姆森告诉欧盟可以做三件事

"第三，欧洲应与台湾以及印太地区其它民主国家结成非正式同盟。过去数年间，欧盟同该地区的民主国家加强了政治经济联系，同日本增进了伙伴关系，同越南、新加坡签订了贸易协定，而同澳大利亚、新西兰的商贸协定正处在筹备阶段。"拉斯穆森的结论是，"欧洲应在民主、透明度以及法治国家等共同的价值观基础上加强同印太地区的民主国家的科技交流和相互配合，其中包括台湾，而这样做的时机已成熟。支持印太地区的民主国家，也就是支持我们本国的民主，因为这样我们可以更少地依赖非民主国家。"

中美抢占科技高地

德国的《投资》报（Das Investment）在中美展开全面竞争的大背景下，看到中国正在半导体行业大举投资。文章问道，是否到了同硅谷告别的时代？但无论如何，"中国希望在科技领域更为独立，为此尤其在未来科技领域，向美国的霸主地位以投资形式发动进攻。"

"中国意识到，涉及到最先进的半导体部件的产能，除了在科研领域大举投资之外，别无选择。出于这个原因，中国推出了促进芯片产业高达290亿美元的投资计划。

"但同美国的竞争，并不仅局限于半导体行业。中国在科学研究和技术研发领域的投资额20年内增长了3倍多。2018年的数据显示，研发经费占中国国内生产总值的2.1%。

"对此美国应该迅速回应。美国在上世纪八十年代末用于科研的开支占该国国民生产总值的1.2%，当时，华盛顿政府正在建设硅谷，因此出手慷慨，而最近，这个比例下降到0.8%。

"假如美国的科研经费上升到中国的水平，世界经济将从中受益。研究表明，投资的受益者远远超出相关的企业和行业。一项发明将为科研开辟新道路、提高生产力以及降低生产成本。不仅如此，它还对其它国家产生影响，研究显示，同创新国家做生意，自身也变得更具创造性。 "

摘译自其它媒体，不代表德国之声观点

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