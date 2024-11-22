德语媒体：欧洲需要去适应中国

过去一周来，中国在南美展开了积极的外交攻势，中国党和国家领导人习近平先后出席了利马的亚太经合组织（APEC）峰会和里约热内卢的二十国集团（G20）峰会。而中国在南美洲影响力与日俱增，当然引起了德语媒体的关注。

（德国之声中文网）《南德意志报》发表评论写道，面对中国在南美洲发起的魅力攻势，欧洲人不应视而不见，而是应当成为南美国家更具吸引力的伙伴。这篇题为《欧洲应表明立场》的评论写道：

“作为中国在拉美的桥头堡，钱凯港是丝绸之路计划中全球范围内造价最高的项目。对北京来说，钱凯港具有巨大的战略价值。中国可以借此替代南美洲的传统投资伙伴-美国，因为过去几十年来，美国一直在忽略该地区。毕竟钱凯港将是南美洲西海岸唯一一个可以卸载大型集装箱船只的港口。对于中国极为重要的原材料进口和货物出口而言，狭窄的巴拿马运河将不再是一个烦恼。在中美冲突不断的当今世界，保障供应链畅通无阻，对中国已经变得越来越重要。

与此同时，过去十年当中，中国政府也不得不吸取一系列惨痛的教训。计划连接巴西大西洋港口桑托斯（Santos）和秘鲁太平洋港口伊洛（Ilo）的、全长3755公里的横贯南美铁路项目已经被搁置一旁。此外，肯尼亚和斯里兰卡等国已经无法为一些中国出资、中国承建的基建项目偿还贷款。在西方，很快就有人称这一现象是中国为了扩大影响力而设置的债务陷阱。即便是在钱凯港项目中，中方也实施了一些强制手段，以确保中国对这一港口的独家管控。对于一个自诩为平等伙伴的国家来说，上述一切可绝不是好的广告。

在有关一带一路项目的讨论中，人们往往忽略一点，那就是习近平在国内也陷入了重重困境：25年来，中国首次出现了外国直接投资净值流出大于流入的情形。与此同时，房地产危机、地方债居高不下以及内需疲软等问题也都看不到缓解迹象。在此背景下，中国已无财力，动辄在境外投资数十亿美元的庞大项目。”

中资兴建的秘鲁钱凯港将是南美洲西海岸唯一一个可以卸载大型集装箱船只的港口。 图像来源: Carlos Garcia Granthon/ZUMAPRESS/picture alliance

《南德意志报》评论写道，一段时间以来，中国开始聚焦所谓“小而精”项目，这样不仅可以避免财政和政治风险，同时还有利于中国获取敏感原材料以及缓解中国的产能过剩问题。

“在西方，人们终于意识到，要想在全球竞争中应对中国挑战，就必须去适应中国，而不是让中国来适应自己。而为了保护本国市场，对电动车征收惩罚性关税等措施，只是第一步而已。如何在第三方市场应对中国的竞争，也是未来必须考虑的问题。尽快签署自由贸易协定，将会对欧盟非常有利。欧盟今后或许要频繁接受这样的现实，即对方的环保和人权标准无法满足欧盟的期望。

不过，希望也是存在的：在特朗普的‘美国优先’和中国的大国崛起之间，作为可靠的伙伴，欧洲可以巩固自身的地位。为此目的，欧洲必须确立自己的角色，而停止无休无止的内部纷争。”



《科隆城市报》发表长篇报道，介绍了中国雄心勃勃的太空计划。文章写道：

10月24日，神舟19号实现同“天宫”空间站对接。 图像来源: HanxQiyang/Xinhua/IMAGO

“不久的将来, ‘天宫’有可能会成为人类唯一的空间站。美国宇航局已经计划在2031年让国际空间站葬身于南太平洋。此后，中国有可能将会扮演太空研究的领先者角色。中国空间技术研究院去年就已宣布，‘天宫’的使用寿命将被延长至15年。中国科协科技委员会主席李明去年十月在米兰国际太空会议上表示：“今后我们将会不断完善我们的太空设施。”

德国宇航员、退休教授瓦尔特（Ulrich Walter）表示：‘我最欣赏中国人的一点在于，他们不会做出他们无法兑现的承诺。’瓦尔特说，迄今为止，中国人制定的所有计划，都按时得以实现。而中国追求的目标也非常明确：‘中国要成为科技大国。’而打造空间站是这一努力的最佳证明。宇航专家瓦尔特说：‘中国人希望成为太空大国，并为其他国家指明方向。’”



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