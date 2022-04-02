 德语媒体：欧洲还能继续和中国做生意吗？ | 媒体看中国 | DW | 04.04.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

媒体看中国

德语媒体：欧洲还能继续和中国做生意吗？

《新苏黎世报》认为，经济政策和人权、安全政策不可分割，因此欧洲必须牺牲一些对华经济利益来重新调整对华立场。《曼海姆晨报》更是指出，西方国家不应该再相信北京的言辞。

和中国经济高度嵌合的欧洲，一旦调整对华政策必然面临经济损失

和中国经济高度嵌合的欧洲，一旦调整对华政策必然面临经济损失

 (德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"即便和中国也无法继续照常做生意"为题，刊发评论指出，面对北京在乌克兰危机中明显站在莫斯科一边的事实，欧洲必须做出恰当的反应，必要时应该牺牲一些自身经济利益。

DW.COM

乌克兰战争撼动了世界格局的稳定，这是欧盟和中国在周五峰会上唯一能达成共识的一点。然而双方由这一点得出的结论却大相径庭。欧盟警告中国不要支持俄罗斯，或者至少不要破坏西方对俄罗斯的制裁。欧中之间的经济合作面临挑战。

在暂停两年后，欧盟-中国领导人峰会周五（4月1日）以线上形式举行。中国对待乌克兰战争的立场，是外界关注会谈的一个重点。

布鲁塞尔试图警告中国不要支持俄罗斯对乌克兰的侵略，并利用其影响制止这场战争。但分析人士怀疑本周举行的欧盟-中国峰会能否达到这一目的。

作为欧盟的重要经贸伙伴，中国拒绝对俄罗斯的侵略战争加以谴责，欧中之间的分歧日趋明显。在周五举行的欧中峰会上，布鲁塞尔方面向北京亮出了自己在乌克兰问题上的“红线”，然而这样的警告有多大作用呢？

"中国做出了强硬维护地缘政治利益、牺牲经济利益的决定。对于北京而言，和俄罗斯结盟不会带来太大的经济收获。中国和俄罗斯肩并肩，并非因为看重后者的矿产资源，而是像曾任瑞银集团首席经济师的中国问题专家马格努斯所言：'目标是打造一个对专制者更为安全的世界。'为此，中国愿意承受较大的经济损失。不过，西方也同样会面临巨大经济损失。"

文章接着指出，德国为首的欧洲以往和中国打交道，往往将经济政策与安全政策、人权政策相互分离；而事实上，经济、安全、人权不可分割。作者认为，不论是《欧中投资协议》，还是中国与中东欧国家的"17+1"合作机制，都应该被重新审视。

"更为重要的是，欧洲人必须承认，一个具有整体性的、始终由安全政策支撑的对华政策，很有可能伴随着高昂的(经济)代价。而且，这一代价产生于增长放缓、通胀走高的背景之中。"

"现在，在几个欧盟大国之中，已经出现了'不要把孩子和洗澡水一起倒掉'的呼声。随着西方国家对乌克兰战争的震惊情绪减退，这种呼声必然会得到更多的人应和。"

"当然，目前没有人再继续呼吁对中国'以贸易促转变'。但是，在欧洲，仅以经济视角来看待对华关系的议会外游说团体有着非常强大的势力。"

"不论怎样，(欧洲)对华政策都将会在相互对立的不同利益之间走钢丝。欧盟亟需一套妥善构思的安全政策方针。与此同时，尽管世界又在开始新一轮的拉帮结派，我们依然要牢记一点：在气候变化等全人类议题上，必须共同寻找解决方案。"

欧洲商界有必要缩小对华依赖性

欧洲商界有必要缩小对华依赖性

《曼海姆晨报》以"决不向独裁者妥协"为题，刊发评论指出，西方国家不应该再相信北京的言辞。

"我们正在承受过去几十年无知的后果。俄罗斯和中国就是独裁国家。普京也好，习近平也好，他们从来就没打算过让他们的国家真正民主化。他们想要的是权力、是控制。人权、新闻自由、司法独立根本不入他们的法眼。我们西方人却一直期盼他们总有一天会这么做。'以贸易促转变'主宰了西方和这两个流氓国家打交道的方式。西方希望，经济开放能够自动导致政治开放和社会开放。然而，中国人却利用机会拓展其地缘战略影响力。"

作者随后盘点了北京利用"一带一路"打造一套服务于中国利益的全球基础设施、中资企业大肆收购欧洲企业来实现其"中国制造2025"之科技强国目标、不费一枪一弹就消解掉了香港的自由。文章接着写道：

"俄罗斯的政治与欧洲价值观过去不兼容，现在也不兼容。中国政治同样如此。普京入侵乌克兰是一个警讯，我们必须在对华关系上转变思维。"

"西方和中国仍会继续对话，双方的经济关联实在太紧密，不可能快速脱钩。但是西方经济界必须降低对中国的依赖度，西方政界也必须学会开穿中国皮影戏背后的把戏。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Die Fahnen / Flaggen von China und Europa / EU , 08.01.2021 The flags of China and Europe / EU , 08.01.2021 *** The flags Flags of China and Europe EU , 08 01 2021 The flags of China and Europe EU , 08 01 2021

评论：欧洲试图驾驭中国虎 02.04.2022

战火之下，欧盟对华关系也面临一摊废墟。德国之声记者 Barbara Wesel指出，北京和莫斯科之间的肩并肩关系凸显，我们正经历一场制度之争。

European Council President Charles Michel and European Union foreign policy chief Josep Borrell speak with European Commission President Ursula von der Leyen and the Chinese President Xi Jinping via video conference during an EU-China summit at the European Council building in Brussels, Belgium April 1, 2022. Olivier Matthys/Pool via REUTERS

欧中峰会: 习近平呼吁欧盟有“自主对华政策” 01.04.2022

在暂停两年后，欧盟-中国领导人峰会周五（4月1日）以线上形式举行。中国对待乌克兰战争的立场，是外界关注会谈的一个重点。

In this photo released by Xinhua News Agency, Chinese Foreign Minister Wang Yi center hosts a meeting with Pakistan Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi at right and Taliban-appointed Afghanistan Foreign Minister Amir Khan Muttaqi at left held in Tunxi district in eastern China's Anhui province on Wednesday, March 30, 2022. Chinese leader Xi Jinping on Thursday issued strong backing for Afghanistan at a regional conference, while making no mention of human rights abuses by the country's Taliban leaders. (Zhou Mu/Xinhua via AP)

中国主持阿富汗邻国会议 背后有哪些战略考量? 31.03.2022

包括俄罗斯外长在内的多国高官赶赴中国出席阿富汗邻国外长会议，中国是否在打造一个“反西方联盟”？阿富汗局势，是否会成为北京进一步消解俄罗斯在中亚地区传统影响力的契机？