德语媒体：欧洲，请擦亮眼睛！

（德国之声中文网）"一带一路"、"新丝绸之路"、"中国的马歇尔计划"--不管这些名称听起来是多么富有情怀，在德国《商报》记者Moritz Koch看来，北京的这一倡议"并非是关怀人类福祉，而更多的是为了在全世界推行自己的威权资本主义观念"。

这篇标题为《欧洲该如何抵御中国的影响力》的文章接着写道："德国联邦政府内部的担忧日益增加，不仅仅是因为中国对于权力的野心，更是由于欧洲的毫无野心。"《商报》记者得到的一份被列为"机密"级别的外交部文件提出警告，北京正在"构建与现存国际多边机制平行的以中国为主导的机构，这些是不符合我们利益的"。

这份文件指出，中国利用其"一带一路"倡议，在国际上扩大自己政治影响力，"按照自己的意愿去给国际规则和标准打上烙印，并且推进自己的工业政策，尤其是通过对国有企业的扶植"。这份内部文件标注的日期是4月21日，德国外交部在其中表达了对于欧盟"没有充分发挥自身潜力"的懊恼。之前德国外交官就曾向布鲁塞尔提出，应该针对中国"一带一路"出台一个欧洲统一的应对策略，但是欧盟方面却在对这个事务该谁负责的问题争论不休，浪费了宝贵时间。

文章接着指出，布鲁塞尔方面缺乏应对策略，也造成了经济上的问题。外交部的这份文件批评指出，来自欧盟的企业几乎没有机会在"一带一路"的项目中得到订单，因为相关的招标程序并不公开透明。得到项目订单的往往是中国自己的企业，而且它们还能够获得优惠的贷款，从而更具优势。

文章援引这份文件写道："为了满足全球对于基础设施建设投资和改善网络联系的巨大需求，德国政府在欧盟范围内呼吁建立一个富有雄心的、清晰可见且以全球为导向的欧盟联网战略。……这将成为在全世界推行欧洲价值观，推广欧洲标准，实现欧洲利益的一个重要途径，同时也是对与中国之间的制度竞争的一个回应。"

外交部的文件认为，至今欧盟在这方面鲜有建树。而主要困难在于欧盟委员会。"德国政府多次尝试让欧盟的官僚机构快速运转起来。去年6月，在德国作为欧盟轮值主席国的任期正要开始之时，外长马斯、经济部长阿尔特迈尔和交通部长朔伊尔曾经就上述议题共同写信给布鲁塞尔，然而得到的回复信函却十分含糊谨慎。"

就在德国因为中国在欧盟不断扩大影响力而焦虑的同时，另一则消息也给布鲁塞尔敲响了警钟。《世界报》注意到，中国的精英高校上海复旦大学将要在匈牙利首都布达佩斯建立一个分校区。这一计划得到了该国总理奥尔班的首肯。这篇题为《中国在欧洲最好的朋友》的文章指出，奥尔班和中国之间的这种"暗通款曲"，会给欧盟和北约都带来风险。

文章指出，奥尔班与北京的交好可能是出于两个目的："一是希望获得实际的经济利益；二是希望自己在面对欧盟的时候能够有更多的谈判底气。他的口号就是：布鲁塞尔那边越是对我指手画脚，我就越往北京的怀抱里靠。"

在抗击新冠疫情方面，匈牙利政府今年1月批准中国国药的新冠疫苗在本国紧急使用--尽管这款疫苗尚未得到欧盟的批准。这也是一次让布鲁塞尔十分不悦的"单打独斗"行动。"而复旦大学设立布达佩斯校区的事件，则是这段匈牙利-中国罗曼蒂克故事的新篇章，尽管这次匈牙利付出的代价有点昂贵。"

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