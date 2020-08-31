德语媒体：欧洲要团结，不能靠北京

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国综合症"为题，刊发短评点评了中国外长王毅的欧洲之行。文章写道：

"正在进行欧洲之旅的中国外长，将自己包装成了和平使者的形象。不过，王毅在罗马和巴黎却发出了一些刺耳的声音。他先是质疑新冠病毒来自中国的说法，后来又威胁捷克要为派代表团访问台湾'付出深重代价'。他还强硬地驳回了有关香港的问题。对于在周二开始的德国行程而言，上述行为并不能构成良好的访问环境。"

"德中关系近期正受到华为争议、维吾尔人遭压迫等问题的困扰。来自北京的使者，此行将不会轻松。就像绿党议员鲍泽(Margarete Bause)就'中国综合症'所点评的那样：'当前中国领导人变得更有攻击性，因此丧失了成为战略伙伴之资格。'原本的'以贸易促转变'策略，如今正在悄悄退场。就算美国并非一个纯粹的民主国家、中国也并非一个纯粹的专制国家，我们现在都面临一个根本问题：民主还是专制？"

周二出版的《南德意志报》以"谎言之歌"为题点评了当今的欧中关系。文章指出，中国非但没有政治自由，经济自由其实也很有限，因此在面对来自北京的诱惑时，一定要抱着狐疑的态度。

"这是黑暗的时刻。历经了数月疫情，欧洲国家之间的裂痕在扩大，各国经济承受重压。自恋的美国总统则让欧洲人在世界上感到孤单。恰在此时，来自远东的一位客人仿佛如约而至。这些天，他正在向欧洲传递喜悦的信息。王毅许诺，北京将提供援助提振经济，还说中国会和欧洲一起'抵御仇恨和对立'。王毅周二(9月1日)与德国外长马斯会晤时，也把中国描绘为患难之交。如果这一切不是那么虚假的话，这还真是充满诱惑力的曲调。"

"王毅巧妙地迎合了法国总统马克龙对欧盟的愿景。在巴黎，他把自己包装成欧洲团结的坚定支持者，就像马克龙所期望的那样。他还强调要打造一个在国际关系中富有责任感的同盟。王毅希望中国和欧洲能共同抵御出尔反尔的美国人，后者正在把新冷战强加给全世界。"

"谁要是相信这种同盟，谁就一定事先蒙上了眼睛、耳朵和鼻子。否则，他不可能无视中国的权力诉求。偏偏是在起始自武汉的新冠疫情期间，中国推销其极权体制。中共一方面把自己包装成国际法捍卫者，同时又践踏了奠定'一国两制'的国际条约，这样的谎言也让人无法容忍。北京还用专横的语气试图命令西方政客可以见哪些中国人、不可以见哪些中国人。"

文章以王毅对捷克发出的威胁为例，指出一旦欧洲人无视北京的这种命令，中国人立刻就会摘下友善的假面具。作者认为，向受打压的民主人士表示支持和团结，是欧洲人理所应当的任务，但是中国却想禁止欧洲人这么做。

随后，作者还批评了那些只顾在中国做生意的欧洲商界人士。"一度非常愉悦的德国工业界，现在也抱怨起了中国的不公正行径。在中国，没有自由，经济自由也没有。欧洲人要求对等原则，可是这却与中国国家资本主义之基本逻辑相抵触。在中国，一切都在党的监管之下。顺便提一句：华为也不例外。这家公司现在正想在德国等欧洲国家参与建设敏感的5G网络基础设施。"

"通往真正的欧洲团结之道路十分漫长，但可以肯定的是，这条道路不会经过北京。"

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