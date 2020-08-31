 德语媒体：欧洲要团结，不能靠北京 | 媒体看中国 | DW | 01.09.2020

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德语媒体：欧洲要团结，不能靠北京

中国外长王毅周二抵达了欧洲之行的最后一站：德国。德语媒体予以密集关注。《商报》点评指出，今后对华关系的根本问题就是：要民主还是要专制？《南德意志报》则呼吁欧洲各界一定要抵御住来自中国的诱惑。

王毅与德国外长马斯9月1日在柏林召开联合新闻发布会

王毅与德国外长马斯9月1日在柏林召开联合新闻发布会

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"中国综合症"为题，刊发短评点评了中国外长王毅的欧洲之行。文章写道：

"正在进行欧洲之旅的中国外长，将自己包装成了和平使者的形象。不过，王毅在罗马和巴黎却发出了一些刺耳的声音。他先是质疑新冠病毒来自中国的说法，后来又威胁捷克要为派代表团访问台湾'付出深重代价'。他还强硬地驳回了有关香港的问题。对于在周二开始的德国行程而言，上述行为并不能构成良好的访问环境。"

"德中关系近期正受到华为争议、维吾尔人遭压迫等问题的困扰。来自北京的使者，此行将不会轻松。就像绿党议员鲍泽(Margarete Bause)就'中国综合症'所点评的那样：'当前中国领导人变得更有攻击性，因此丧失了成为战略伙伴之资格。'原本的'以贸易促转变'策略，如今正在悄悄退场。就算美国并非一个纯粹的民主国家、中国也并非一个纯粹的专制国家，我们现在都面临一个根本问题：民主还是专制？"

Symbolbild Euro Yuan (Colourbox/E. Wodicka)

欧洲如何抵御来自中国的经济诱惑?

周二出版的《南德意志报》以"谎言之歌"为题点评了当今的欧中关系。文章指出，中国非但没有政治自由，经济自由其实也很有限，因此在面对来自北京的诱惑时，一定要抱着狐疑的态度。

"这是黑暗的时刻。历经了数月疫情，欧洲国家之间的裂痕在扩大，各国经济承受重压。自恋的美国总统则让欧洲人在世界上感到孤单。恰在此时，来自远东的一位客人仿佛如约而至。这些天，他正在向欧洲传递喜悦的信息。王毅许诺，北京将提供援助提振经济，还说中国会和欧洲一起'抵御仇恨和对立'。王毅周二(9月1日)与德国外长马斯会晤时，也把中国描绘为患难之交。如果这一切不是那么虚假的话，这还真是充满诱惑力的曲调。"

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本周日，捷克议长率高级别代表团抵达台湾。目前正在欧洲访问的中国外交部长王毅称，议长此举是「与中国14亿人民为敌」，中方将会让其「付出深重代价」。这一言论引发了捷克方面的强烈反弹，并召见中国驻捷大使表示抗议。

德国外长马斯9月1日将在柏林会晤来访的中国外长王毅。流亡英国的香港众志前主席罗冠聪希望德国政府在人权问题上加大对北京的压力。

中国外长王毅周日在巴黎捍卫中国的新疆与香港政策，并呼吁欧盟与中国合力对抗美国的「极端势力」，批评美国教唆他国选边站。

中国外长王毅即将抵达柏林访问。在新冠疫情爆发以来中国外长的首次出访中，德国是欧洲五国之行的最后一站。德国不同党派，尤其是在野党的政治家呼吁政府对北京表明更为强硬的立场。

正在欧洲访问的中国外长即将抵达德国。从两国的官方表态来看，王毅将在德国受到热烈欢迎。联邦议会人权委员会的三名议员则警告德国外长马斯，中国已经丧失了“成为值得信赖之伙伴的资格”。

中国外交部长周四出访挪威，在新冠病毒起源丶中挪自贸协定与多边主义等重要议题上都发表谈话。在两国过去曾因诺贝尔和平奖起争执的基础上，这次王毅也公开反对提名香港人角逐同一奖项。

中国外长王毅本周开启的欧洲之行也将访问德国。德国联邦议院人权委员会主席延森指出，在双方会谈时，德国政府不能对中国做出任何妥协。

"王毅巧妙地迎合了法国总统马克龙对欧盟的愿景。在巴黎，他把自己包装成欧洲团结的坚定支持者，就像马克龙所期望的那样。他还强调要打造一个在国际关系中富有责任感的同盟。王毅希望中国和欧洲能共同抵御出尔反尔的美国人，后者正在把新冷战强加给全世界。"

"谁要是相信这种同盟，谁就一定事先蒙上了眼睛、耳朵和鼻子。否则，他不可能无视中国的权力诉求。偏偏是在起始自武汉的新冠疫情期间，中国推销其极权体制。中共一方面把自己包装成国际法捍卫者，同时又践踏了奠定'一国两制'的国际条约，这样的谎言也让人无法容忍。北京还用专横的语气试图命令西方政客可以见哪些中国人、不可以见哪些中国人。"

文章以王毅对捷克发出的威胁为例，指出一旦欧洲人无视北京的这种命令，中国人立刻就会摘下友善的假面具。作者认为，向受打压的民主人士表示支持和团结，是欧洲人理所应当的任务，但是中国却想禁止欧洲人这么做。

随后，作者还批评了那些只顾在中国做生意的欧洲商界人士。"一度非常愉悦的德国工业界，现在也抱怨起了中国的不公正行径。在中国，没有自由，经济自由也没有。欧洲人要求对等原则，可是这却与中国国家资本主义之基本逻辑相抵触。在中国，一切都在党的监管之下。顺便提一句：华为也不例外。这家公司现在正想在德国等欧洲国家参与建设敏感的5G网络基础设施。"

"通往真正的欧洲团结之道路十分漫长，但可以肯定的是，这条道路不会经过北京。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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