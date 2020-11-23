德语媒体：欧洲若想当看客，注定只能做棋子

(德国之声中文网)柏林出版的《每日镜报》以"德国必须在不当美国鹰犬的情况下捍卫自己的在华利益"为题，刊发了Sophia Besch和Leonard Schütte这两名德国政治学者撰写的客席评论。

"如果中美之间爆发严重冲突，全球经济将会瘫痪，性命攸关的气候合作将会受阻，而欧洲也将被迫在中美之间站队。长期以来，欧盟一直试图置身于地缘政治争斗之外。和美国不同，欧盟早先并没有把中国崛起视作对安全、对民主的威胁，而是看到了经济机遇。尤其是德国政府长期以来一直反对对抗性的对华政策，其目的则是避免危及德国的销售市场。"

"但是，一段时间以来，北京咄咄逼人的外交政策正试图颠覆自由化的国际秩序、分裂西方阵营、削弱欧洲的民主国家。中国开始参与安全事务，不仅仅活跃在印太地区，还进军北极、投身网络空间。中国提高了军费预算，打造与俄罗斯的同盟。此外，这个专制政权还越发频繁地向其他专制国家出售监控技术以及武装无人机等军火。"

"德国必须认识到，在当前中国政府的掌控下，不论是在政治还是经济领域，中国都不会自愿接近西方的价值观。现在，已经有迹象显示，德国政界的风向开始出现了变化。基民盟的资深议员勒特根(Norbert Röttgen)、社民党的国务委员罗特(Michael Roth)、还有绿党的多名高阶政客都在批评德国被动、天真的对华政策。"

"但是，德国以及欧盟若不想在大国争斗中被当作棋子，就必须及早摒弃看客的自身定位。欧盟无法在民主美国(哪怕存在缺陷)和专制中国之间保持等距的中立。相比欧中关系，欧盟与美国今后仍将拥有更多的共同价值和共同利益。德国民众现在也慢慢意识到了这一点。"

文章注意到，德国科尔伯基金会最新的民调结果显示，56%的德国受访者认为保持对美关系的紧密比保持紧密对华关系更重要，远远超过了认为"对华关系比对美关系"更重要的比例(27%)。这一结果与同一机构今年4月的民调结果形成了鲜明反差。

不过，作者同时也指出，尽管欧洲应该站在美国一边，但是却也要避免在两强争霸中盲从美国，必要时应当出面斡旋，避免中美争端激化。作者建议，为了在大国竞赛中真正捍卫欧洲自己的利益，欧盟需要正视对华交往中的安全风险(比如5G)，并且积极与美国之外的其他民主国家强化盟友关系。作者还认为，今后欧洲应该谨慎看待中方的承诺，而应该更注重其实际行动。

"欧洲只有团结起来，才能真正对美国和中国施加影响力。柏林一直以来都将德中双边关系置于共同的欧中关系之上。德国今后应当致力于在欧盟对外政策领域实行少数服从多数原则，这样就能避免中国这样的国家通过对某些成员国进行有针对性的投资或者施压来破坏欧盟共同外交政策。"

"长期而言，最关键一点则是：欧盟必须在面对专制中国的体制竞赛中取得胜利。只有当欧洲的民主国家在气候保护、疫情防控、全球化等领域显示出优越性，并且让欧洲民众享有自主掌控、繁荣富足的生活时，欧盟才能够在长期的对华竞争中胜出。现在的欧盟经济重建基金就是一个赢得民众信任的良好开端。最迟到明年德国大选之后，德国政府就必须接受新的现实，致力于更为团结的欧盟外交。这攸关欧洲民主自由的长远前景。"

《维也纳报》刊登了由奥地利政治学者Bernhard Seyringer撰写的客席评论。文章以"美国又要出现外交麻痹了吗？"为题，担心拜登就任美国总统后，华盛顿的对华战略又会倒退回奥巴马时代的进退失据中去。作者指出，尽管拜登团队多次表示，遏制中国政策的主要方针不会发生改变，但是依然有一些令人担忧的动向，比如为了换取中国在气候问题上的合作而在其他议题上过分让步。

"在拜登的阵营中，一些反对延续特朗普对华政策的人，正在寻求重新与北京开展全面合作，包括人权领域以及气候保护领域。这些人认为，中国政府同样也寻求与美国合作，因此美中合作现在完全取决于美方的意愿。拜登清楚地知道，如果美国要在人权议题上采取一些具体的针对中国的举措，欧洲盟友是靠不住的。而为了换取气候保护议题上的合作，美方很有可能要付出不成比例的代价。"

"拜登上台后将面临的问题是：他必须在美国的外交、安全利益与其支持者的政治倾向之间做出抉择。这将是极其惊险的走钢丝，美国正面临着重回奥巴马时代因'政治正确'而导致的麻痹之中的危险。"

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