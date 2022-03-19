 德语媒体：欧洲能源转型，中国是大赢家？ | 媒体看中国 | DW | 22.03.2022

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德语媒体：欧洲能源转型，中国是大赢家？

《商报》一篇文章关注到欧洲的能源转型，这篇评论指出，在能源转型的关键原材料上面，欧洲或会更加依赖中国，程度可能更甚于对俄罗斯进口能源的依赖。《柏林报》则注意到俄罗斯入侵乌克兰打乱全球粮食供应，该媒体表示，全球供应紧张的情况下，中国政府和其他国家的屯粮计划将进一步推动粮食价格。

Tschechien AKW Dukovany

太阳能和风电可以减少对进口化石燃料的依赖

（德国之声中文网）“想想看，欧洲没有办法生产自己的燃油、采暖油、化工油。欧洲大陆没有足够的炼油能力，无法从进口原油中生产出急需的能源，无法确保最低水平的供应。在能源转型的关键原材料上面，欧洲或会更加依赖中国，比如今对俄罗斯天然气和石油的依赖程度还要高。”德国《商报》本周二（3月22日）发表的一篇评论开头做出这样的假设。作者Jakob Blume接着写道：“这是一个假设的例子，但这可能将成为欧洲的未来。”

如果政商两界认真考虑能源转型，他们必须现在就要商谈伙伴关系并进行投资，以确保原材料的供应。“能源转型是许多人的希望。太阳能和风电可以减少对化石燃料及其非民主出口国的依赖。但小心希望成为泡影。风力涡轮机、太阳能设备和电动汽车都要吞噬大量的工业金属，这些矿藏的分布有时甚至比石油和天然气更为集中。”

“最好的例子是稀土。没有它们，任何风力涡轮机都玩不转。中国的稀土蕴藏量几乎占世界的60%。更重要的是淬炼过程，也就是稀土的加工，使其达到风力涡轮机生产商可以使用的程度。中国在这里的市场份额为80%。”

还有锂，乍一看，供应安全似乎没有问题，主要出口商是北约成员国澳大利亚和加拿大“但如果深究就会发现，大部分锂金属都被运往中国进行重要的加工。”

题目为“战略格局”（Strategische Dimension）的文章指出：“欧洲对本身资源匮乏几乎无能为力。然而政治家和商界可以采取预防措施，避免其他国家用此作为地缘政治谈判的筹码。比如采取鼓励举措，增加锂、钴或稀土等关键原材料的加工能力，公司也要与尽可能多的伙伴签订供应协议。”

文章最后指出，中国也已经囤积了很长时间的金属资源：“如果认为对锂和其他物质的依赖有一天不会成为地缘政治的杠杆，那就太天真和大意了。”

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地缘政治紧张 欧洲国家挥别俄罗斯天然气

“早在俄罗斯入侵乌克兰之前，中国就对粮食安全感到担忧，根据路透社，中国农业部长唐仁健在3月5日表示，中国今年冬季小麦作物收成情况，可能是史上最糟。” 德国《柏林报》本周二发表的一篇报道开头写道。文章指出：“对中国来说，为国民提供足够的食物是最优先的政治目标之一。即使是中共反对者也表示，当局已成功有效地减少了贫困和饥饿。但随着乌克兰战争的爆发，重要的粮食供应链被中断了，来自乌克兰的供应因为战争和俄罗斯对黑海的封锁停滞，俄罗斯和白俄罗斯的供应因为制裁被叫停。世界小麦出口量中，29%都来自俄罗斯和乌克兰。现今，小麦、玉米和大麦都出不了乌克兰的国门。”

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欧盟决心摆脱对俄罗斯能源进口的依赖。欧委会正加快制定扩大可再生能源和其它供应源计划。不过，仍有成员国不赞同全面禁运。

俄烏戰爭使全球糧食供應價格波動的同時，中國國家主席習近平3月6日在兩會上重申糧食安全。新冠疫情爆發以來，中國強調多次提及糧食安全問題，儘管稱「供應無虞」，但中國農業部部長唐仁健日前亦坦言「今年糧食生產又遇到了很大的困難」。

在普京发动的对乌克兰战争背景下，西方考虑对俄能源制裁，导致全球市场油、气价格进一步上涨。

作者Michael Maier写道：“因此，粮食和化肥的价格正在飞涨。自上个月俄罗斯发动入侵以来小麦价格已上涨了21%，大麦上涨了33%，多种化肥上涨了40%。粮食、化肥、石油、天然气，甚至铝、镍和钯等金属的价格也在飙升，导致生产、运输和终端产品更加昂贵。这场战争发生在全球粮食形势严峻之时。新冠疫情、贸易限制、高能源成本以及最近的干旱、洪水和火灾导致的供应链问题给全球农业带来重击。经济学家、援助组织和政府官员都发出警告：一场全球性的饥荒正在逼近。俄罗斯入侵乌克兰是一种催化剂，将使已经紧张的局势更加恶化。”

标题为“全球粮食争夺战”（Weltweiter Wettlauf um Lebensmittel）的文章写道：“一场争夺食物供应的竞赛已经展开。中国计划大幅增加采买。印度食品部长潘迪（Sudhanshu Pandey）表示，对食品的需求增加了两倍。印度通常只出口少量的小麦。李克强表示，中国今年将确保包括粮食在内的重要农产品的供应。”

文章写道：“在全球供应紧张的情况下，中国政府和其他国家的屯粮计划将导致粮食价格进一步上涨。根据美国政府数据，2月份该国食品价格已经比去年同期增长了8.6%，成为40年来的最大增幅。经济学家预计，俄乌战争将推动价格进一步上涨。而那些较贫穷的国家受到的影响尤其大。亚美尼亚、蒙古、哈萨克斯坦和厄立特里亚的进口小麦几乎全部来自俄罗斯和乌克兰，现在不得不寻找新的供应国。同时还要面对其他有着同样问题的买家，包括土耳其、埃及、孟加拉国和伊朗，这些国家小麦总进口额中，俄乌小麦占比均为60%以上。”

 

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

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