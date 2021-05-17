德语媒体：欧洲经济被中国渗透 怎么办？

(德国之声中文网)杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"欧洲经济有可能很快中国化"为题，刊发评论指出，欧洲要想在今后的国际竞争中和美国、中国势均力敌，就必须高举自由贸易大旗；但矛盾在于，只有各方都坚持自由贸易时，这种理念才会奏效。

文章注意到，欧盟在面对来自美国和中国的竞争时，正在逐渐背离开放市场的理念，转而运用更多的产业政策来试图保持竞争力。"留给欧洲的时间已经不多了，十年后的欧洲经济将和今天截然不同，它将更加环保、更加数字化。为了实现这些目标，欧洲需要新的网络设施、新的电力设施、新型工厂。中国在众多领域的转型中都领先于欧洲。尽管中国依然在新建燃煤电厂，但中国企业在电池技术、半导体技术等领域已经遥遥领先于欧洲同行。"

作者指出，中资企业近年来正大举收购工业自动化、人工智能等领域的欧洲企业，"要是欧盟不加以小心的话，欧洲经济有可能很快中国化。至于美国，其科技行业早已渗透了欧洲。"

"几十年来，欧洲一直大规模补贴本土农业，从而避免粮食供应依赖于进口。现在，欧盟开始担心在数字化领域、电池产业、芯片制造业方面受制于人。欧洲想要全力追赶，打造自己的云计算中心、电池生产基地、芯片产业链。但是，欧盟必须要小心行事，以防投资错过真正的需求。80年代，欧盟因为错误的农业导向，各成员国面临巨量的过剩奶酪、过剩牛奶。在最糟糕的情况下，欧洲将堆积大量本土生产的低劣电池，而汽车厂商则选择中国生产的优质电池。"

文章接着指出，如果贸易伙伴不配合，盲目相信自由贸易同样是有害的，近期的芯片供应紧张、疫苗分配不公正等问题就说明了这一点。"即便在拜登治下，美国也不会如欧洲所期望的那样迅速恢复为可靠的紧密伙伴。拜登更愿意推行'购买美国货'政策。所以，欧洲在全球范围内坚持自由贸易理论固然是正确的，但同样正确的还有这一认知：只有双向的自由贸易才能持久地奏效。"

中国内需疲软将是全球经济复苏的重大不确定性因素

法兰克福出版的《证券报》以"回落"为题，刊评分析了中国的宏观经济形势。作者注意到，尽管中国工业产值今年4月同比增长近10%，但是内需的涨幅依然低于总体趋势。

"中国的经济复苏建立在生产和消费极不平衡的增长之上。尽管中国是当前唯一一个不受疫情封城影响的经济大国，但是消费者的信心依然受到了疫情的冲击。对于其他亟待复苏的发达国家以及新兴国家而言，这绝非什么好消息。"

"消费在中国经济中的占比超过60%。消费复苏疲软意味着中国经济增长还面临着相当大的不确定性。总体而言，中国经济的增长动力似乎出现了减弱了迹象，它将很快体现在GDP增速放缓中。在今年第一季度，由于疫情后经济反弹的效应，中国GDP比去年同期增长了18%，创下历史记录。但是今年第二季度的涨幅预计将只有约8%。"

"这一回落的进程已经开始，中国经济增速必然进一步放缓。今年下半年中国GDP增幅很可能只有6%左右，这意味着，猛烈反弹后的中国经济，还是会回到疫情之前的发展轨道上来。届时，值得关注的话题将是：消费能否及时复苏？如果消费无法提振，那么2022年中国经济增长甚至有可能跌破5%。"

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