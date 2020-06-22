 德语媒体：欧洲经济繁荣与中国专制不可分割? | 媒体看中国 | DW | 23.06.2020

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德语媒体：欧洲经济繁荣与中国专制不可分割?

并没有取得什么成果的欧中峰会，依然吸引了德语报刊的高度关注。《德国编辑部网络》认为，欧洲必须找到批评中国专制的正确方式。《商报》则问道：德国社会究竟愿不愿意为了价值观而放弃部分的经济富足？

Brüssel Videokonferenz EU China Gipfel Charles Michel und Li Keqiang (picture-alliance/AA/EU Council)

6月22日欧中视频峰会并未取得明显成果

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据欧盟委员会主席冯德莱恩透露，周一的欧中领导人“远程峰会”上，双方既谈了经贸话题，也“非常直接地”谈及了香港问题。她表示，欧中投资协议的谈判进度落后于原定计划。中国总理李克强则在峰会上强调，中欧双方“合作远大于竞争”。 (22.06.2020)

中国出现的新一轮疫情会不会让刚刚成功起步的经济复苏功亏一篑？会不会再度威胁到在华外企？在华欧盟商会表示，北京的疫情应不会影响到中国经济的整体恢复。 (19.06.2020)

欧盟委员会6月10日发布报告称，中国和俄罗斯自疫情之初就在欧盟国家进行虚假信息传播，在欧盟、邻国及全球有针对性地施加影响并开展虚假信息活动。北京反控这份报告才是假信息。 (12.06.2020)

欧盟最近发现，中国从政府到媒体都没有详实呈现双方的「对话」。除了欧盟相关「对话」被部份引用来支持北京论点，欧盟官方把中国列为「制度性竞争对手」的说法更是直接被和谐。此外，欧盟除了首次直接点名中国，也说俄罗斯散播疫情假信息。 (11.06.2020)

中国欧盟商会发布2020年商业信心调查报告，副标题为「在迷雾中前行」，呈现出欧盟企业在全球经济下滑、政局动荡的背景下普遍感到迷茫，而新冠疫情又再雪上加霜。 (10.06.2020)

旨在确立今后欧中关系发展基调、并且签署欧中投资协议的欧中峰会究竟会推迟到何时再举行？德国外长马斯希望，峰会依然能够在德国任欧盟轮值主席国期间举办。同时他也指出，欧中对话不应该局限于经贸话题。德国经济界则警告切勿矫枉过正。 (07.06.2020)

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"面对中国 德国必须艰难抉择"为题，刊发评论指出，对于德国乃至欧洲而言，中国问题的本质是：究竟愿不愿意为了政治可信度、道德价值观而放弃部分的经济富足。

"欧洲人正在大西洋彼岸的'价值观盟友'与崛起的亚洲超级大国之间纠结不已。特朗普入主白宫后，欧洲对美国的价值观忠诚趋于残破。而中国不仅仅对内专制(比如香港)，还在用可疑的手段对外贯彻自身的地缘政治利益。"

"更为棘手的是，作为欧洲最大的经济体，德国正处于对中国的经济依赖之中，这已经限缩了柏林的外交自主权。因此，欧洲人在已经谈判了6年的欧中投资协议中举步维艰，也就不足为奇了。"

"本周一(6月22日)的欧中视频峰会没能取得什么成果。欧方在会议上坚持市场准入的对等原则，还在人权问题上温柔施压，这是正确的做法。欧洲应当打造怎样的对华关系？这不仅仅是欧盟外交的最大难题，也是极其重要的问题。跟随美国采取激进路线、不惜与中国脱钩，不应该成为欧洲的选项。"

"欧洲需要走出一条自己的道路：既批判性地保持距离，又谨慎地展开合作。如果欧洲人真想做到这一点，就必须团结行动。"

"这一切绝非易事。到头来，最关键的还是德国的态度。德国联邦政府必须就此做出抉择：是否愿意为了政治可信度而部分牺牲德国社会的经济富足？不论是过去还是现在，德国社会的经济富足与专制超级大国中国的崛起都是不可分割的。"

 

 

Symbolfoto Handelsbeziehungen zwischen China und der EU (picture-alliance/dpa/K.Ohlenschläger)

旗下拥有不来梅《威悉河信使报》、《汉诺威汇报》、《科隆城市导报》等数十家知名地方大报的"德国编辑部网络"(RND)以"欧洲与中国必须重新接近"为题，刊发评论指出，欧盟必须找到批评专制中国的正确方式，从而开展真诚的对话。

"过去几个月内，欧中之间丧失的信任并不容易重建。周一召开的欧中视频峰会则可以是重建信任的第一步。同时，新冠疫情也突出了欧中之间的相互依赖。欧洲人正在因为医疗物资供应问题而担心过度依赖中国。而中国也同样需要欧洲，尤其是在拿着大锤搞政治的特朗普执掌白宫的时代。"

"面对中国，欧盟不得不小心翼翼地走独木桥。一旦跌落，对话渠道就会受阻。欧盟必须清晰、响亮地批评北京的专制对港政策。如果布鲁塞尔在此类话题上保持沉默，欧洲就背叛了自己的价值观，让自己不再可信。"

"但是，保护欧洲企业免受中资收购，也符合欧洲利益。这听上去有点像贸易保护主义，可是我们正处于非常时期。"

"欧洲必须找到一条与体制竞争对手中国打交道的新道路。美国总统正在酝酿的制裁，则什么目的也达不成。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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