德语媒体：欧洲经济繁荣与中国专制不可分割?

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"面对中国 德国必须艰难抉择"为题，刊发评论指出，对于德国乃至欧洲而言，中国问题的本质是：究竟愿不愿意为了政治可信度、道德价值观而放弃部分的经济富足。

"欧洲人正在大西洋彼岸的'价值观盟友'与崛起的亚洲超级大国之间纠结不已。特朗普入主白宫后，欧洲对美国的价值观忠诚趋于残破。而中国不仅仅对内专制(比如香港)，还在用可疑的手段对外贯彻自身的地缘政治利益。"

"更为棘手的是，作为欧洲最大的经济体，德国正处于对中国的经济依赖之中，这已经限缩了柏林的外交自主权。因此，欧洲人在已经谈判了6年的欧中投资协议中举步维艰，也就不足为奇了。"

"本周一(6月22日)的欧中视频峰会没能取得什么成果。欧方在会议上坚持市场准入的对等原则，还在人权问题上温柔施压，这是正确的做法。欧洲应当打造怎样的对华关系？这不仅仅是欧盟外交的最大难题，也是极其重要的问题。跟随美国采取激进路线、不惜与中国脱钩，不应该成为欧洲的选项。"

"欧洲需要走出一条自己的道路：既批判性地保持距离，又谨慎地展开合作。如果欧洲人真想做到这一点，就必须团结行动。"

"这一切绝非易事。到头来，最关键的还是德国的态度。德国联邦政府必须就此做出抉择：是否愿意为了政治可信度而部分牺牲德国社会的经济富足？不论是过去还是现在，德国社会的经济富足与专制超级大国中国的崛起都是不可分割的。"

旗下拥有不来梅《威悉河信使报》、《汉诺威汇报》、《科隆城市导报》等数十家知名地方大报的"德国编辑部网络"(RND)以"欧洲与中国必须重新接近"为题，刊发评论指出，欧盟必须找到批评专制中国的正确方式，从而开展真诚的对话。

"过去几个月内，欧中之间丧失的信任并不容易重建。周一召开的欧中视频峰会则可以是重建信任的第一步。同时，新冠疫情也突出了欧中之间的相互依赖。欧洲人正在因为医疗物资供应问题而担心过度依赖中国。而中国也同样需要欧洲，尤其是在拿着大锤搞政治的特朗普执掌白宫的时代。"

"面对中国，欧盟不得不小心翼翼地走独木桥。一旦跌落，对话渠道就会受阻。欧盟必须清晰、响亮地批评北京的专制对港政策。如果布鲁塞尔在此类话题上保持沉默，欧洲就背叛了自己的价值观，让自己不再可信。"

"但是，保护欧洲企业免受中资收购，也符合欧洲利益。这听上去有点像贸易保护主义，可是我们正处于非常时期。"

"欧洲必须找到一条与体制竞争对手中国打交道的新道路。美国总统正在酝酿的制裁，则什么目的也达不成。"

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